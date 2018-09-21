Погба: «Новички МЮ уже чувствуют себя частью команды»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что его команда набрала хороший ход и находится в приподнятом настроении. В последних трех матчах манкунианцы обыграли «Бернли», «Уотфорд» и «Янг Бойз».

Конечно, победы делают тебя счастливее. Ментально мы стали сильнее, стали лучше.

В команде произошли перемены, но даже те игроки, которые пришли, уже чувствуют себя частью команды, а это именно то, что нам всем нужно.

В Лиге чемпионов мы добились старта, которого хотели. Может, сыграть могли более качественно, но три очка взяли.