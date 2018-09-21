Кайседо: «Я правда попросил Иммобиле дать мне пробить пенальти»

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо прокомментировал домашнюю победу над «Аполлоном» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, мы правильно подошли к этой встрече и вышли на поле с хорошим настроем.

«Аполлон» играет в хороший футбол. Не забывайте, что они победили «Базель». Последние 10-15 минут они пытались атаковать нас. В целом «Лацио» сыграл хорошо.

Перед пробитием пенальти я говорил с Иммобиле. Обычно он идёт пробивать 11-метровые. В этот раз он тоже захотел исполнить пенальти сам, на этом наш разговор и закончился.

Это был мой первый полноценный матч в сезоне. Я ещё должен найти свою оптимальную форму, но я рад, что тренер в меня поверил.