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Кайседо: «Я правда попросил Иммобиле дать мне пробить пенальти»

сегодня, 07:35
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)АполлонМатч завершен

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо прокомментировал домашнюю победу над «Аполлоном» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, мы правильно подошли к этой встрече и вышли на поле с хорошим настроем.

«Аполлон» играет в хороший футбол. Не забывайте, что они победили «Базель». Последние 10-15 минут они пытались атаковать нас. В целом «Лацио» сыграл хорошо.

Перед пробитием пенальти я говорил с Иммобиле. Обычно он идёт пробивать 11-метровые. В этот раз он тоже захотел исполнить пенальти сам, на этом наш разговор и закончился. 

Это был мой первый полноценный матч в сезоне. Я ещё должен найти свою оптимальную форму, но я рад, что тренер в меня поверил.

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