  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.76 3.85 4.80
ГлавнаяНовости

Руди Гарсия: «От судей на поле нет никакой пользы»

сегодня, 08:01
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия после домашнего поражения от «Айнтрахта» (1:2) в Лиге Европы посетовал на отсутствие в матче системы видеопомощи арбитрам.

Мы хорошо начали эту встречу, забили быстрый гол. У нас была возможность уйти на перерыв со счётом 2:0, мы жалеем, что упустили её.

Стандарты были грозным оружием соперника, так как в их составе было несколько игроков ростом за 1.90 м. Мы знали, что будет опасно. 

Вина в поражении висит на нас. Мы не должны отдавать инициативу сопернику, когда у нас есть численное преимущество. Однако, оно должно было появиться у нас ещё раньше. Игрока «Айнтрахта» должны были удалять как минимум два фола назад.

Судейство допускает вопиющие ошибки, хотя рефери сегодня был на высоте, он делал свою работу, но не получил той помощи, которую должен был получить. В евротурнире отсутствуют видеоповторы, но УЕФА должны прийти к этому, так как от судейства на поле нет никакой пользы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Погба: «Новички МЮ уже чувствуют себя частью команды»
Сегодня, 08:25 0
Кайседо: «Я правда попросил Иммобиле дать мне пробить пенальти»
Сегодня, 07:35 0
Тренер «Аполлона»: «Во втором тайме мы превосходили „Лацио“»
Сегодня, 07:12 1
Уэлбек: «Мы полностью поддерживаем идеи Эмери»
Сегодня, 06:50 1
Кальдара: «Матч с „Дюделанжем“ – основополагающая игра для меня и „Милана“»
Сегодня, 06:31 2
Индзаги: «Жаль, что „Лацио“ не забил „Аполлону“ хотя бы ещё один мяч»
Сегодня, 06:08 2
Обсудить
Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:23
Газоалёша с тобой поспорил бы на эту тему
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100