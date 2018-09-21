Руди Гарсия: «От судей на поле нет никакой пользы»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия после домашнего поражения от «Айнтрахта» (1:2) в Лиге Европы посетовал на отсутствие в матче системы видеопомощи арбитрам.

Мы хорошо начали эту встречу, забили быстрый гол. У нас была возможность уйти на перерыв со счётом 2:0, мы жалеем, что упустили её.

Стандарты были грозным оружием соперника, так как в их составе было несколько игроков ростом за 1.90 м. Мы знали, что будет опасно.

Вина в поражении висит на нас. Мы не должны отдавать инициативу сопернику, когда у нас есть численное преимущество. Однако, оно должно было появиться у нас ещё раньше. Игрока «Айнтрахта» должны были удалять как минимум два фола назад.