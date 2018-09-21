Руди Гарсия: «От судей на поле нет никакой пользы»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия после домашнего поражения от «Айнтрахта» (1:2) в Лиге Европы посетовал на отсутствие в матче системы видеопомощи арбитрам.
Мы хорошо начали эту встречу, забили быстрый гол. У нас была возможность уйти на перерыв со счётом 2:0, мы жалеем, что упустили её.
Стандарты были грозным оружием соперника, так как в их составе было несколько игроков ростом за 1.90 м. Мы знали, что будет опасно.
Вина в поражении висит на нас. Мы не должны отдавать инициативу сопернику, когда у нас есть численное преимущество. Однако, оно должно было появиться у нас ещё раньше. Игрока «Айнтрахта» должны были удалять как минимум два фола назад.
Судейство допускает вопиющие ошибки, хотя рефери сегодня был на высоте, он делал свою работу, но не получил той помощи, которую должен был получить. В евротурнире отсутствуют видеоповторы, но УЕФА должны прийти к этому, так как от судейства на поле нет никакой пользы.