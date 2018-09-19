  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

В Париже два ресторана предлагают бесплатную пиццу за гол Буффона

сегодня, 10:36

Два парижских ресторана пообещали угощать своих клиентов бесплатными пиццами за каждый гол, который забьет вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон. При этом 40-летний голкипер за 879 матчей в карьере забитыми мячами не отличался.

Ранее эти же заведения обещали бесплатный обед за каждую победу сборной Италии на чемпионате мира в России, куда «Скуадра Адзурра» вовсе не попала. Один из ресторанов поместил соответствующий баннер неподалеку от заведения, однако некоторым фанатам не понравились такие шутки, и баннер впоследствии был сорван.

Накануне ПСЖ проиграл «Ливерпулю» (2:3), Буффон остался в запасе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новым главой АПЛ может стать Тони Блэр
Сегодня, 10:04 8
«Локомотив» освистали на стадионе в Стамбуле
Вчера, 20:39 14
Розыгрыш Серии В приостановлен
Вчера, 17:35 3
«Дорадос» в дебютном матче Марадоны одержал первую победу за 7 туров
Вчера, 07:58 13
«Галатасарай» - «Локомотиву»: «Добро пожаловать в Стамбул»
17 сентября 3
УЕФА рассмотрит возможные нарушения ПСЖ финансового фэйр-плей 19 сентября
17 сентября 3
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:42
Предлагаю обанкротить их. Пусть все пенки пробивает Буффон. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100