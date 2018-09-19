В Париже два ресторана предлагают бесплатную пиццу за гол Буффона

сегодня, 10:36

Два парижских ресторана пообещали угощать своих клиентов бесплатными пиццами за каждый гол, который забьет вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон. При этом 40-летний голкипер за 879 матчей в карьере забитыми мячами не отличался.

Ранее эти же заведения обещали бесплатный обед за каждую победу сборной Италии на чемпионате мира в России, куда «Скуадра Адзурра» вовсе не попала. Один из ресторанов поместил соответствующий баннер неподалеку от заведения, однако некоторым фанатам не понравились такие шутки, и баннер впоследствии был сорван.