Глушаков тренируется с дублем «Спартака»

сегодня, 17:19

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков тренируется с молодежкой «красно-белых». Сообщается, что в планы тренерского штаба клуба не входит возвращение игрока в первую команду, от работы с который футболист был отстранен на следующий день после матча 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).