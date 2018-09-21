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Глушаков тренируется с дублем «Спартака»

сегодня, 17:19

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков тренируется с молодежкой «красно-белых». Сообщается, что в планы тренерского штаба клуба не входит возвращение игрока в первую команду, от работы с который футболист был отстранен на следующий день после матча 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

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Все комментарии
CSKA Rek
CSKA Rek ответил Рейнгольд
сегодня в 17:58
Я б тебе поверил, НО чета нигде не видно информации ни по тому ни по другому эпизоду. А верить в твои досужие домыслы мне как то не с руки.
яндекс тебе в помощь
Против_всех
Против_всех ответил самый добрый
сегодня в 17:57
Там уже по ляжкам потекло от бессилия)
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 17:55
Я бы выгнал из команды Глушакова, Самедова, Ещенко и Карреру... чтобы остальные знали в другой раз, что будет с учасниками следующей санты-барбары ( в прошлый раз перед дерби с конями тоже пытались воду мутить из вне, тогда ребята собрались и после ливерпуля разгромили цска 3-0. посмотрим, что будет на этот раз...)
Биргер
Биргер
сегодня в 17:54
Ну Дениска многому научит , от правильного употребления самогона , до того как правильно ненавидеть Спартак
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:54
Глушаков себя возомнил кем-то.
Зря его отправили в дубль, нужно было просто разорвать контракт.
Такие действия просто необходимы, чтобы приводить в чувство баламутов.
Рейнгольд
Рейнгольд ответил CSKA Rek
сегодня в 17:53
Дзагоев с женой опровергли информацию о каких либо "разборках" , как ты пишешь. А глушак, на следующий день пошёл заявление на развод подавать, вот и вся разница.
Я б тебе поверил, НО чета нигде не видно информации ни по тому ни по другому эпизоду. А верить в твои досужие домыслы мне как то не с руки.
CSKA Rek
CSKA Rek ответил Рейнгольд
сегодня в 17:51
И что? А как там разборки Дзагоева с женой? Соккер поясните пожалуйста, соккерянам очень интересно.
Дзагоев с женой опровергли информацию о каких либо "разборках" , как ты пишешь. А глушак, на следующий день пошёл заявление на развод подавать, вот и вся разница.
Против_всех
Против_всех ответил cska.78
сегодня в 17:50
Старая периферийная сплетница, держи семечек кулёк!)
самый добрый
самый добрый ответил BDA8181
сегодня в 17:47
А это тут при чём!? Что за мода в нижнем белье копаться?
Теннисисткам всё можно.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 17:47
Видимо Глушака или Карьеру уберут. Хотя второго пора давно убирать.
самый добрый
самый добрый
сегодня в 17:46
Славнов, пальцами шевели быстрее, если хочешь в топе остаться. Давай, работай, я позже зайду проверю.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:46
Неоспоримый факт - за спартак стыдно.
И стыдно за болельщиков спартака, которые на раз-два отворачиваются от своих игроков.
Кто капитанил во время юбилея Симоняна? Кто забивал в концовках хоть мутных, но официальных игр?
Мне неприятен Дениска, но он все же свой. А спартачье встало на сторону итальянца, который на него с Ещём повесил все неудачи клуба и повод придумали - случайный лайк. Что касается измене жене, то во первых она судя по интервью, сама слаба на передок, во вторых гусь-итальяшка в своей жизни совершал гораздо худшие поступки.
Резюмируя: спартак нужно расформировывать.
BDA8181
BDA8181 ответил cska.78
сегодня в 17:45
А это тут при чём!? Что за мода в нижнем белье копаться?
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 17:44
Надо и Карреру,в дубль.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:44
Глушаков и Ещенко, Звучит Как Дуэт Комиков.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:43
Жаль Еременко ещё не может сыграть!
РусФут
РусФут
сегодня в 17:42
Поросятки, вы видимо вообще не шутите, сначала тренера сливаете, потом "болт" забиваете на ЛЕ-парняги-вы действительно красавчики, так держать))
Рейнгольд
Рейнгольд ответил cska.78
сегодня в 17:40
Неуважаемый, вы вроде(судя по аватаре) за кабыл болеете, чеж вы постоянно по помойкам то роетесь? То какую то хрень про Жиго выдумали, то про баню, теперь в нижнее белье к Глушакову полезли. Обычно этим на сайте немытые грешиЛИ, но даже у них чувство меры возобладало над эмоциями.

Расскажите лучше обществу, как Аланчик со слезами укатил в Осетию плакаться в юбке Маме , что его жена выгнала из дома.

Я так понимаю вы мечтаете о карьере журналиста в Желтой прессе, так покажите КЛАСС, всем интересно будет почитать ваши вирши.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:39
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 17:38
    Деньги людей портят.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 17:38
    Приобщит пацанов к самогону,воспитает тарасовское кредо так сказать)
    d_fincher
    d_fincher ответил Antonchik
    сегодня в 17:37
    Стыдно за спартачей как за игру, так и за его серпентарий.
    А ты не стыдись за спартачей, пойди делом займись, пельмени полепи.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    сегодня в 17:35
    Спартак нажил себе врагов только из-за одного никчемного физрука.
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 17:35
    сколько же ещё спартачи будут позориться и на поле и вне...
    жуткий
    жуткий
    сегодня в 17:34
    Славнова что-то на мультяшные картинки в авах потянуло. Сразу видно, что школа началась.
    Alista
    Alista
    сегодня в 17:32
    Ужас что творится в застенках тарасовки.
    Antonchik
    Antonchik
    сегодня в 17:31
    Стыдно за спартачей как за игру, так и за его серпентарий.
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 17:29
    Спартак существовал до Глушкова. Будет существовать и после него.
    Если Денис решил "сливать" Карреру при помощи своей хреновой игры, то пусть катится к чертям собачьим. Спартак важнее его амбиций.
    Целиком на стороне Карреры.
    Sergus
    Sergus
    сегодня в 17:29
    Затерли капитана за правду, скоро извиняться еще будут.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:29
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