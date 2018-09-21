  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.76 3.80 5.08
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.85 3.80 4.42
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УэскаУэска -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 2.19 3.35 3.85
ГлавнаяНовости

На матчи ЦСКА в Лиге чемпионов продано около 35 тысяч пакетов билетов

сегодня, 19:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идет продажа билетов на домашние матчи «армейцев» в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».

«Армейцы» продают билеты только пакетами на три матча, минимальная цена составляет 3 200 рублей.

Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На игре ЦСКА - «Спартак» будут работать около 2 тысяч сотрудников полиции
Сегодня, 18:47 9
Чемпион на день. Метод «Спартака»
Сегодня, 17:53Александр Чистяков в блоге "Спартаком" единым37
«Зенит» прогулялся по Копенгагену накануне матча ЛЕ
Вчера, 14:42 42
Стало известно, где «Анжи» сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 14:19 18
«Краснодар» прилетел в Турцию
19 сентября 4
Благотворительный фонд «Анжи Живи» начал свою работу
19 сентября 10
Обсудить
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:43
А кто бы сомневался, если не изменяет память в Лужниках в 2010 году
на матч 1/4 финала Л/Ч ЦСКА-Интер было где то 62 тысячи болельщиков.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:37
Может не целый, но тыщ 55 наберут, а на реал и побольше.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 20:33
поправьте новость)) на Реал и Рому
Рейнгольд
Рейнгольд
сегодня в 20:15
35 тысяч в Лужу? Позор. Их там и не видно будет.
parallels
parallels
сегодня в 20:04
классно придумали, как сделать аншлаг на "виктории" 😏
cska plus
cska plus
сегодня в 19:52
Ещё две недели до игры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100