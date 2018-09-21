На матчи ЦСКА в Лиге чемпионов продано около 35 тысяч пакетов билетов

сегодня, 19:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идет продажа билетов на домашние матчи «армейцев» в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».

«Армейцы» продают билеты только пакетами на три матча, минимальная цена составляет 3 200 рублей.