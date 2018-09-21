На матчи ЦСКА в Лиге чемпионов продано около 35 тысяч пакетов билетов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идет продажа билетов на домашние матчи «армейцев» в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».
«Армейцы» продают билеты только пакетами на три матча, минимальная цена составляет 3 200 рублей.
Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно.
на матч 1/4 финала Л/Ч ЦСКА-Интер было где то 62 тысячи болельщиков.
на матч 1/4 финала Л/Ч ЦСКА-Интер было где то 62 тысячи болельщиков.