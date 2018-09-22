Аленичев: «Надеюсь, сегодня нашу команду прорвет в матче с „Уралом“»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал матч 8-го тура РПЛ против «Урала». «Енисей» впервые в сезоне сыграет дома в Красноярске.

Ощущаем состояние футбольного праздника. До этого тура фактически играли на выезде. Вернулись на прекрасный новый стадион. Болельщики нас будут мощно и громко поддерживать.

Мало забиваем? У нас есть хорошие моменты в конкретных играх. Надеюсь, сегодня нашу команду прорвет. Мы решили сыграть в два нападающих - они должны на пять с плюсом сделать свою работу.