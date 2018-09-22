Радимов: «Глушаков своей карьерой точно не заслужил такой критики»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Спартака» от «Рапида» (0:2) в Лиге Европы и поделился мнением о ситуации с полузащитником «красно-белых» Денисом Глушаковым.

На этой неделе пять российских клубов стартовали в еврокубках. Главное разочарование – «Спартак»?

Если отталкиваться от его игры и силы соперника – сто процентов! Хотя всё познаётся в сравнении. Допустим, «Локомотив» в Стамбуле вообще 0:3 сгорел. Но в прессе об этом упомянули по минимуму. В тот момент тема Глушакова затмила всё. Когда же в Вене проиграл «Спартак», на нём сразу оторвались и журналисты, и болельщики. Давайте объективно – «Локомотив» хороший футбол показал. Да, на победу не наиграл, но и 0:3 – это перебор. А «Спартак» выглядел плохо. За 90 минут – два удара в створ!

Вы понимаете, что сейчас в этом клубе происходит?

Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Комбарову уже 31, Ещенко – 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чём думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять – тогда и нужно было это делать. Ну а история с лайками у меня просто не укладывается в голове. Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в «инстаграме». Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлён Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис – парень взрослый, разберётся сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать.

Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил.