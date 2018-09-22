Радимов: «Глушаков своей карьерой точно не заслужил такой критики»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.73 3.52 6.35
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.41 2.90 3.47
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 3.04 2.84 2.63
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.15 3.15 4.20
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.32 5.15 14.50
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 9.10 5.10 1.41
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.20 1.176
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.23 7.10 16.50
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.62 3.94 6.13
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.25 4.10 1.72
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.22 7.30 17.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.23 3.66 1.92
ГлавнаяНовости

Радимов: «Глушаков своей карьерой точно не заслужил такой критики»

сегодня, 01:46

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Спартака» от «Рапида» (0:2) в Лиге Европы и поделился мнением о ситуации с полузащитником «красно-белых» Денисом Глушаковым.

На этой неделе пять российских клубов стартовали в еврокубках. Главное разочарование – «Спартак»?

Если отталкиваться от его игры и силы соперника – сто процентов! Хотя всё познаётся в сравнении. Допустим, «Локомотив» в Стамбуле вообще 0:3 сгорел. Но в прессе об этом упомянули по минимуму. В тот момент тема Глушакова затмила всё. Когда же в Вене проиграл «Спартак», на нём сразу оторвались и журналисты, и болельщики.  Давайте объективно – «Локомотив» хороший футбол показал. Да, на победу не наиграл, но и 0:3 – это перебор. А «Спартак» выглядел плохо. За 90 минут – два удара в створ! 

Вы понимаете, что сейчас в этом клубе происходит?

Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Комбарову уже 31, Ещенко – 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чём думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять – тогда и нужно было это делать. Ну а история с лайками у меня просто не укладывается в голове. Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в «инстаграме». Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлён Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис – парень взрослый, разберётся сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать. 

Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Радимов: «Чалов всё забивает и забивает. У него потрясающее голевое чутьё»
Сегодня, 02:17 6
Гендиректор «Ахмата»: «Побеждать „Спартак“ всегда приятно»
Сегодня, 01:13 7
Мостовой: «Каррера постоянно тасует состав „Спартака“»
Сегодня, 00:25 19
Бышовец: «„Зенит“ не до конца готов к уровню сопротивления в еврокубках»
Сегодня, 00:13 9
Бубнов: «У „Спартака“ очень много проблем»
Вчера, 22:54 72
Ромащенко: «Перед ЧМ-2018 лидером сборной был Смолов»
Вчера, 21:48 8
Обсудить
Все комментарии
Гена Савельев
Гена Савельев
сегодня в 02:53
Мы не знаем, что там происходит и кто виноват.
Дэн Клевый
Дэн Клевый
сегодня в 02:52
Влад, там без тебя разберутся.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 02:46
Сокер стал подбирать высказывания питерцев о ситуации в Спартаке
Дешевый трюк для поддержания активности (попросту срача) на сайте
С утра желающие набегут
Морозовский
Морозовский
сегодня в 02:45
ВИНОВЕН.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 02:41
У глушакова есть карьера? Все что он добился - это капитан спартака. Разве это можно назвать карьерой?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100