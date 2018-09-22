Пименов - о «Спартаке»: «„Дом-2“ хотелось бы из футбола убрать»

Бывший российский форвард Руслан Пименов прокомментировал отстранение футболистов «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основой, после того как они поставили лайк в Инстаграме стихотворению артиста Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранён, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту.

Это надо сделать, чтобы не было недомолвок. И все эти новости закрыть. А не так, мол, один сказал, другой… «Дом-2» хотелось бы из футбола убрать. Хотелось бы, чтобы побольше было именно футбола. Надо по-мужски сказать, что так и так, чётко изложить претензии. Это будет нормально и понятно. А не вот каждый будет домысливать, кто хороший, а кто плохой.