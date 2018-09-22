Радимов: «Чалов всё забивает и забивает. У него потрясающее голевое чутьё»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак» отметил двух игроков «армейцев» Фёдора Чалова и Николу Влашича.

ЦСКА – явный фаворит дерби. Без вариантов! У «Спартака» куча проблем, особенно в обороне. А Чалов забивает и забивает. Он не из тех форвардов, кто может блеснуть индивидуальным мастерством, сам создать момент. Зато голевое чутьё потрясающее. Это человек, который способен поставить точку. Ни у меня, ни у Хохлова такого качества не было. В отличие от Семака, например. Потому Серёга и наколотил за карьеру больше ста мячей. Если Чалову будут доверять, голов 15 за сезон наверняка забьёт.

Кто из новичков ЦСКА впечатлил на старте сезоне?

Конечно, Влашич! Великолепное приобретение! Такие футболисты украшают наш чемпионат.