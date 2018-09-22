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Радимов: «Чалов всё забивает и забивает. У него потрясающее голевое чутьё»

сегодня, 02:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак» отметил двух игроков «армейцев» Фёдора Чалова и Николу Влашича.

ЦСКА – явный фаворит дерби. Без вариантов! У «Спартака» куча проблем, особенно в обороне. А Чалов забивает и забивает. Он не из тех форвардов, кто может блеснуть индивидуальным мастерством, сам создать момент. Зато голевое чутьё потрясающее. Это человек, который способен поставить точку. Ни у меня, ни у Хохлова такого качества не было. В отличие от Семака, например. Потому Серёга и наколотил за карьеру больше ста мячей. Если Чалову будут доверять, голов 15 за сезон наверняка забьёт. 

Кто из новичков ЦСКА впечатлил на старте сезоне?

 Конечно, Влашич! Великолепное приобретение! Такие футболисты украшают наш чемпионат.

Напомним, Чалов был признан лучшим игроком предыдущего тура РПЛ.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 03:07
Да без Промеса Спартаку вообще туго будет.
Надеюсь и Каррера свалит. дядька с харизмой явно заслуживает лучшего
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 02:54
А в сборную все не берут и не берут
Сережа Иванов
Сережа Иванов
сегодня в 02:51
Посмотрим сможет ли забить Спартаку.
Гоша Зверев
Гоша Зверев
сегодня в 02:50
Слабым командам-то чего же не забивать.
Kerri
Kerri
сегодня в 02:39
Удачи Федору!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 02:29
А У Владика "Зенит-2" забивает и забивает .... на футбол. Чутьё потрясающее!
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