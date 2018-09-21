«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в дебютном матче Головина

вчера, 23:37

«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Отметим, что в этой игре состоялся дебют новичка «Монако» Александра Головина, который вышел на замену на 72-й минуте встречи.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» - «Ним» 1:1 (1:1)

Голы: Фалькао 27 - Бриансон 19

«Монако»: Бенальо, Н'Дорам, Глик, Баррека, Раджи, Траоре (Силла 78), Аит Бенассер, Тилеманс, Фалькао, Диоп (Головин 72), Мбула (Грандсер 61)

Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Ним»: Бернардони, Либои, Бриансон, Пакьес, Алакуш (Ландре 85), Вальс (Депре 75), Бобишон, Рипар, Тиуб (Диалло 62), Гийом, Бозок

Главный тренер: Блакар Бернар.

Предупреждения: Гийом 4, Диалло 75, Н'Дорам 90+3