«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в дебютном матче Головина

«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Отметим, что в этой игре состоялся дебют новичка «Монако» Александра Головина, который вышел на замену на 72-й минуте встречи.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» - «Ним» 1:1 (1:1)
Голы: Фалькао 27 - Бриансон 19
«Монако»: Бенальо, Н'Дорам, Глик, Баррека, Раджи, Траоре (Силла 78), Аит Бенассер, Тилеманс, Фалькао, Диоп (Головин 72), Мбула (Грандсер 61)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Ним»: Бернардони, Либои, Бриансон, Пакьес, Алакуш (Ландре 85), Вальс (Депре 75), Бобишон, Рипар, Тиуб (Диалло 62), Гийом, Бозок
Главный тренер: Блакар Бернар.
Предупреждения: Гийом 4, Диалло 75, Н'Дорам 90+3
Пора Монако подниматься!
Пора Монако подниматься!
С дебютом , Санек, и удачи в дальнейшем!!!
С дебютом , Санек, и удачи в дальнейшем!!!
Но его партнёры - это жесть.. Защитники не могут отдать точный первый пас на 10 метров, мяч полузащита не держит вообще, брака столько, сколько не бывает у команд ФНЛ..
Не знаю, надеюсь что это отдельный матч такой выдался неудачный, а то с такими сокомандниками прогрессировать будет сложно.
С дебютом Саня, набирай форму и удачи огромной
Но его партнёры - это жесть.. Защитники не могут отдать точный первый пас на 10 метров, мяч полузащита не держит вообще, брака столько, сколько не бывает у команд ФНЛ..
Не знаю, надеюсь что это отдельный матч такой выдался неудачный, а то с такими сокомандниками прогрессировать будет сложно.
С дебютом Саня, набирай форму и удачи огромной