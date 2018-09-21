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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в дебютном матче Головина

вчера, 23:37
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб НимНимМатч завершен

«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Отметим, что в этой игре состоялся дебют новичка «Монако» Александра Головина, который вышел на замену на 72-й минуте встречи.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» - «Ним» 1:1 (1:1)
Голы: Фалькао 27 - Бриансон 19

«Монако»: Бенальо, Н'Дорам, Глик, Баррека, Раджи, Траоре (Силла 78), Аит Бенассер, Тилеманс, Фалькао, Диоп (Головин 72), Мбула (Грандсер 61)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Ним»: Бернардони, Либои, Бриансон, Пакьес, Алакуш (Ландре 85), Вальс (Депре 75), Бобишон, Рипар, Тиуб (Диалло 62), Гийом, Бозок
Главный тренер: Блакар Бернар.

Предупреждения: Гийом 4, Диалло 75, Н'Дорам 90+3

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Все комментарии
starche
starche
сегодня в 00:19
Чемпионат Франции - жалкое зрелище. Поле безобразное, трибуны полупустые, уровень футболистов низкий...Жалко Санька.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:15
разыграется еще
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:11
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:06
    Дайте Головину поиграть больше!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 23:50
    С дебютом Саня💪💪💪💪
    Пора Монако подниматься!
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:48
    Головин болше о своей прическе думает чем о футболе. Толку из него не будет. Уехал в Европу и зазвездился. Хотя еще не одного матча не провел а уже думает что он такой офигеный.
    korn3512
    korn3512
    вчера в 23:45
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Слайш
      вчера в 23:45
      Я не очень часто смотрю матчи Монако по понятным причинам, точнее вообще не смотрю. Но сегодня был повод и я если честно в шоке - куда попал Сашка.. Даже за те 25 минут что он сыграл он выглядел ветераном, он выглядел человеком у которого есть такое понятие, как культура паса и видение поля.. Но его партнёры - это жесть.. Защитники не могут отдать точный первый пас на 10 метров, мяч полузащита не держит вообще, брака столько, сколько не бывает у команд ФНЛ.. Не знаю, надеюсь что это отдельный матч такой выдался неудачный, а то с такими сокомандниками прогрессировать будет сложно. С дебютом Саня, набирай форму и удачи огромной
      В защите и в средней линии очень много проблем. Потерь не счесть. Монако не впечатлил.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:42
      САнек не блеснул , да и времени было немного. А если учесть то, что футболисты Нима большую часть времени провалялись , потягивая время, то осталось Саньку по минимуму.
      С дебютом , Санек, и удачи в дальнейшем!!!
      Слайш
      Слайш
      вчера в 23:40
      Я не очень часто смотрю матчи Монако по понятным причинам, точнее вообще не смотрю. Но сегодня был повод и я если честно в шоке - куда попал Сашка.. Даже за те 25 минут что он сыграл он выглядел ветераном, он выглядел человеком у которого есть такое понятие, как культура паса и видение поля..

      Но его партнёры - это жесть.. Защитники не могут отдать точный первый пас на 10 метров, мяч полузащита не держит вообще, брака столько, сколько не бывает у команд ФНЛ..

      Не знаю, надеюсь что это отдельный матч такой выдался неудачный, а то с такими сокомандниками прогрессировать будет сложно.

      С дебютом Саня, набирай форму и удачи огромной
      Антон Трифонов
      Антон Трифонов
      вчера в 23:39
      Монако мертвое.. Головин старался
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