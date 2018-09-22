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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.99 2.84 2.72
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.14 3.15 4.25
14:00 Идет первый тайм, 10’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.32 5.10 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.20 5.15 1.43
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.80 1.165
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.24 7.20 14.25
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«Урал» на выезде добыл победу в матче с «Енисеем»

сегодня, 13:29
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» обыграл «Енисей» в матче 8-го тура чемпионата России.

Красноярск, стадион «Центральный»

«Енисей» - «Урал» 1:2 (0:1)
Голы: Занев 59 - Семакин 25 (автогол), Ильин 57.

«Енисей»: Нестеренко, Занев (Саркисов 71), Кичин, Дугалич, Гаджибеков, Зотов, Семакин , Комков, Кутьин (Обрадович 56), Комолов (Бодул 46), Костюков.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Брызгалов, Бумаль Майега (Жигулёв 75), Фидлер, Араторе (Эль-Кабир 64), Бикфалви, Димитров, Ильин.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Димитров 15, Бумаль Майега 63

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Урал» сыграл вничью с «Ростовом»

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 14:13
С победой уральцев, хрюшек тренеров надо вытеснять а то РПЛ катится в никуда.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:07
Енисей сыграл прям по-спартаковски, т.е. с позором
Таки школа то одна.
drug01
drug01
сегодня в 14:06
Школа Спартака буксует!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 14:03
Енисей сыграл прям по-спартаковски, т.е. с позором
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 13:54
Свердловчан с трудовой победой.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 13:52
Ништяк!
ndedov
ndedov
сегодня в 13:49
Поздравляем с победой
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:46
Трудно.
parallels
parallels
сегодня в 13:44
стыдно за спартак!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:43
Ясно кто составит пару Анжи.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:41
Абыдно Да. Енисей был сильнее но проиграл.
nautilus163
nautilus163
сегодня в 13:40
Аленичеву нужно просто петицию написать, что бы все матчи Енисея судил Вилков и тогда будет ему счастье!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:37
"Енисей" возвращается туда, где ему самое место.
Alladins
Alladins
сегодня в 13:34
Урал с победой!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:33
Аленю еще работать и работать, хотя может скоро в Спартак обратно позовут
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 13:32
Разочаровывает Енисей, видать рановато играть в РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:31
Енисею стоило оставлять тот состав,что играл в ФНЛ,ведь агрессивный,атакующий футбол показывал.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 13:31
Аленичев не тренер, пора обратно в пердив.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:30
Да уж, проиграли матч открытия!
Abordage
Abordage
сегодня в 13:29
Урал с победой на филиалом пупсни!
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