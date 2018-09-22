«Урал» на выезде добыл победу в матче с «Енисеем»

«Урал» обыграл «Енисей» в матче 8-го тура чемпионата России.
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» - «Урал» 1:2 (0:1)
Голы: Занев 59 - Семакин 25 (автогол), Ильин 57.
«Енисей»: Нестеренко, Занев (Саркисов 71), Кичин, Дугалич, Гаджибеков, Зотов, Семакин , Комков, Кутьин (Обрадович 56), Комолов (Бодул 46), Костюков.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Брызгалов, Бумаль Майега (Жигулёв 75), Фидлер, Араторе (Эль-Кабир 64), Бикфалви, Димитров, Ильин.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Димитров 15, Бумаль Майега 63
Судья: Мешков Виталий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Урал» сыграл вничью с «Ростовом».