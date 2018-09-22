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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.14 4.30
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Луценко не смог спасти «Динамо» от поражения в матче с «Анжи»

сегодня, 15:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

«Анжи» переиграл «Динамо» в матче 8-го тура чемпионата России. На 90-й минуте форвард «Динамо» Евгений Луценко упустил шанс сравнять счет - его удар с пенальти отразил вратарь «Анжи» Юрий Дюпин.

Химки, стадион «Арена-Химки»

«Динамо» - «Анжи» 0:1 (0:0)
Гол: Понсе 49.
Нереализованный пенальти: Луценко 90+1 (вратарь).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко (Черных 62), Соу (Марков 53), Тетте, Жоаозиньо, Мигел Кардосу, Луценко.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Рабиу (Гаэль 89), Чайковский (Хамдамов 48), Кулик, Гиголаев, Долгов (Удалый 70), Понсе.
Главный тренер: Адиев Магомед.

Предупреждения: Чайковский 15, Новосельцев 59, Дюпин 88.

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
mavrid05
mavrid05
сегодня в 17:13
я вообще забыл об Анжи а тут неожиданно 0-1 победил ))
Shamil79
Shamil79 ответил ndedov
сегодня в 17:13
Продали матч вот и все!
ты имеешь ввиду трансояцию?
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:12
Какое должно быть классное ощущение у воротчика Анжи, взявшего пенальти на последней минуте и принёсшего победу!
Finn88
Finn88
сегодня в 17:12
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил safari-05
    сегодня в 17:10
    Поздравляю вас,порадовали очень
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил NAZAR 007
    сегодня в 17:09
    Салам алейкум Назар,с победой вас,молодцы,может черная полоса закончилась теперь белая будет,удачи вам
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 17:08
    Дюпин-лучший
    Antonchik
    Antonchik ответил NAZAR 007
    сегодня в 17:07
    Неужели ?? ))) Честно, матч не видел. По работе срочно вызвали, а тут такие дела ) С ПОБЕДОЙ , АНЖИ ! Так понимаю, судя по комментам, выстрадали ))) Но впрочем, три очка не пахнут )))
    Зря, сегодня, Анжи был хорош.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 17:06
    Формат нынешнего сезона прорисовывается, есть команды которые хотят победить, и для этого есть ресурс, есть команды, которые могут и должны вылететь, потому что нет ресурса, и есть остальные, которые могут играть и играться в футбол, ресурс не позволяет не победить, не вылететь...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил ndedov
    сегодня в 17:04
    Продали матч вот и все!
    Зарплату в Анжи по несколько месяцев не платят ...За что продавать-то ,
    За какие шиши ? Да и на своем стадике продавать ?? )....Ляпнешь..как в лужу....
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 17:03
    Нежданчик
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил iNels
    сегодня в 17:03
    смешно) очень) потеря очков с нынешним анжи - это клеймо позора на весь сезон)
    Порой порядок бьет класс..........Не слышал ? )
    Матч я не видел, да и повтор пока не смотрел,
    но другого предположить не могу, да и читал,
    что вратарь Анжи очень прилично сыграл .
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 16:57
    Продали матч вот и все!
    iNels
    iNels
    сегодня в 16:51
    смешно) очень) потеря очков с нынешним анжи - это клеймо позора на весь сезон)
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 16:43
    Анжи с победой .
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 16:40
    Анжи с победой!
    safari-05
    safari-05 ответил NAZAR 007
    сегодня в 16:35
    Есть контакт. Отлично. Поздравляем. Да ещё и пенальти не забитый. Значит заслуженно.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 16:33
    зачем, спрашивается, таких мертвецов по тв показывают???
    armeec_♞
    armeec_♞
    сегодня в 16:32
    О как, Анжи с Победой! удивили)
    NAZAR 007
    NAZAR 007
    сегодня в 16:30
    Приятно почитать поздравления болел других команд...Черт побери, от души приятно....
    Саня Бекельман, Геныч, Галчонок, Виталик ростовский, Наполеон....да много кто поздравил,
    хотя все эти люди заочно знакомы уже далеко не первый год, тем не менее, все равно
    от души искренне поздравили. Удачи вашим командам и спасибо ! Ну и в первую очередь,
    мои поздравления всем нашим немногим болелам, ныне оставшимся на соккере за все годы :
    Руслан Сканер, Олег , Шама, Грифон, Абусаффар, Башар и мн. другим, удачи Анжи, живи !
    Shamil79
    Shamil79
    сегодня в 16:30
    динамикам тоже спасибо! а то надежда совсем рушилась
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    сегодня в 16:26
    С Дюпином после прошлого матча в раздевалке поговорили;) Анжи с победой!)
    Oleg1956
    Oleg1956 ответил NGY
    сегодня в 16:23
    Ну все, теперь держитесь там Зенит, Спартак Цска и кто там еще на верху таблицы, Анжи идет в контрнаступление!
    Дай то Бог.
    kastites
    kastites
    сегодня в 16:23
    Анжи порадовало
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:21
    Поздравляю Назар и всех болельщиков Анжи с победой!
    морозз
    морозз ответил sir-5
    сегодня в 16:21
    Турнирные задачи "Динамо" всех последних лет : 1.Не вылететь из РПЛ. 2.Обыграть в самом важном матче сезона "Зенит" или "Спартак",подарив улучшение положения в таблице ЦСКА. 3.Сменить главного тренера. 4.Заработать на продаже игроков в "Зенит" или "Спартак". 5.Если не получится п.4 и игрок бессовестно уйдёт бесплатно,с горя один раз обыграть ЦСКА. ВСЁ!!!
    Забыл ты 6 пункт...постараться после всех этих подвигов вылететь в Пердив!
    Shamil79
    Shamil79 ответил NAZAR 007
    сегодня в 16:21
    Ну если Дюпин будет так джигитствовать в каждом матче, как сегодня, как понимаю, выручал не раз, то это будет очень даже гуд.......Прошлый матч например, провалил напрочь вместе с Белоруковым и Удалым в одном флаконе )
    Дюпин вообще хороший вратарь-перспективный...правда его защитники часто подводят
    NGY
    NGY
    сегодня в 16:20
    Ну все, теперь держитесь там Зенит, Спартак Цска и кто там еще на верху таблицы, Анжи идет в контрнаступление!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов ответил sir-5
    сегодня в 16:20
    На каждый роток не накинешь платок.Так русская поговорка гласит.И что на это реагировать чрезмерно? Всё хорошо,будут играть,не будет скандалов,так и число доброжелателей вырастет.Даже из числа прямых конкурентов.
    Больше чем по спортивному принципу,нас не любят из-за того,что мы Кавказ,Дагестан.
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 16:19
    Хохол!Забирай своих кривоногих и проваливайте к чёртовой матери,если вы Анживину обыграть не можете!
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