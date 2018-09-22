Луценко не смог спасти «Динамо» от поражения в матче с «Анжи»

«Анжи» переиграл «Динамо» в матче 8-го тура чемпионата России. На 90-й минуте форвард «Динамо» Евгений Луценко упустил шанс сравнять счет - его удар с пенальти отразил вратарь «Анжи» Юрий Дюпин.
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Динамо» - «Анжи» 0:1 (0:0)
Гол: Понсе 49.
Нереализованный пенальти: Луценко 90+1 (вратарь).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко (Черных 62), Соу (Марков 53), Тетте, Жоаозиньо, Мигел Кардосу, Луценко.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Рабиу (Гаэль 89), Чайковский (Хамдамов 48), Кулик, Гиголаев, Долгов (Удалый 70), Понсе.
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждения: Чайковский 15, Новосельцев 59, Дюпин 88.
Судья: Безбородов Владислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Урал» обыграл «Енисей».
Жаль ни Жоазиньо. ни Мигел не брали игру на себя и не пробовали на технике входить в штрафную.
Луц не забил пенальти. но старался, бился. Обострял. Рауш вроде продуктивен был. Вопрос эффекта только.
Но а игра Теттеха, в расхлябочку, мне не ясна. В первом тайме в перспективной контратаки пас выдал точно игроку Анжи. был момент и на подборе оказался первым и зачем-то...пнул(1) слабенько мяч в створ ворот. Где нужно сильнее было ередачу дать - мяч еле катил. Где нужно аккуратно на ход - 66 ачил будто из пушки. Я не понимаю почему такой настрой у этого парня был на матч.
ну и замена Соу - вообще странное решение нашего тренерского штаба.
Еще неделю назад пошли мысли. что после 0:4 Анжи отнимет у нас очки.
Анжи и Назара с победой. Критики в адрес Анжи никакой быть не может.
Жаль ни Жоазиньо. ни Мигел не брали игру на себя и не пробовали на технике входить в штрафную.
Луц не забил пенальти. но старался, бился. Обострял. Рауш вроде продуктивен был. Вопрос эффекта только.
Но а игра Теттеха, в расхлябочку, мне не ясна. В первом тайме в перспективной контратаки пас выдал точно игроку Анжи. был момент и на подборе оказался первым и зачем-то...пнул(1) слабенько мяч в створ ворот. Где нужно сильнее было ередачу дать - мяч еле катил. Где нужно аккуратно на ход - 66 ачил будто из пушки. Я не понимаю почему такой настрой у этого парня был на матч.
ну и замена Соу - вообще странное решение нашего тренерского штаба.
Еще неделю назад пошли мысли. что после 0:4 Анжи отнимет у нас очки.
Анжи и Назара с победой. Критики в адрес Анжи никакой быть не может.
По работе срочно вызвали, а тут такие дела )
С ПОБЕДОЙ , АНЖИ ! Так понимаю,
судя по комментам, выстрадали )))
Но впрочем, три очка не пахнут )))
По работе срочно вызвали, а тут такие дела )
С ПОБЕДОЙ , АНЖИ ! Так понимаю,
судя по комментам, выстрадали )))
Но впрочем, три очка не пахнут )))