Все результаты 1-го тура группового раунда Лиги Европы

Сегодня состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты. Новость будет дополняться
Группа G
«Вильярреал» - «Рейнджерс» - 2:2
Голы: Бакка 1, Морено 69 - Эрфилд 67, Лафферти 76
«Рапид» - «Спартак» - 2:0
Голы: Тимофеев 50 (автогол), Мург 68
Группа H
«Лацио» - «Аполлон» - 2:1
Голы: Альберто 14, Иммобиле 84 (пенальти) - Селайя 88
«Марсель» - «Айнтрахт» - 1:2
Голы: Окампос 3 - Торро 52, Йович 89
Группа I
«Бешикташ» - «Сарпсборг 08» - 3:1
Голы: Бабел 51, Роко 69, Ленс 82 - Захариассен 90+4
«Генк» - «Мальме» - 2:0
Голы: Троссард 37, Саматта 71
Группа J
«Акхисар» - «Краснодар» - 0:1
Голы: Классон 25
«Севилья» - «Стандард» - 5:1
Голы: Эвер Банега 8, Васкес 41, Бен-Йеддер 49, Бен-Йеддер 70, Эвер Банега 74 (пенальти) - Дейнепо 39
Группа K
«Динамо» Киев - «Астана» - 2:2
Голы: Цыганков 11, Гармаш 45+2 - Аничич 21, Муртазаев 90+5
«Ренн» - «Яблонец» - 2:1
Голы: Сарр 31, Бен Арфа 90 (пенальти) - Травник 54
Группа L
«Види» - БАТЭ - 0:2
Голы: Туоминен 27, Филипенко 85
ПАОК - «Челси» - 0:1
Голы: Виллиан 7
сегодня, 22:17
Сегодня состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты. Новость будет дополняться
Ошибки нет, написано ниже, что новость будет дополняться
сегодня, 22:17
Сегодня состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты. Новость будет дополняться
Ошибки нет, написано ниже, что новость будет дополняться