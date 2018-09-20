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Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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Все результаты 1-го тура группового раунда Лиги Европы

вчера, 22:17

Сегодня состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты. Новость будет дополняться

Группа G

«Вильярреал» - «Рейнджерс» - 2:2
Голы: Бакка 1, Морено 69 - Эрфилд 67, Лафферти 76

«Рапид» - «Спартак» - 2:0
Голы: Тимофеев 50 (автогол), Мург 68

Группа H

«Лацио» - «Аполлон» - 2:1
Голы: Альберто 14, Иммобиле 84 (пенальти) - Селайя 88

«Марсель» - «Айнтрахт» - 1:2
Голы: Окампос 3 - Торро 52, Йович 89

Группа I

«Бешикташ» - «Сарпсборг 08» - 3:1
Голы: Бабел 51, Роко 69, Ленс 82 - Захариассен 90+4

«Генк» - «Мальме» - 2:0
Голы: Троссард 37, Саматта 71

Группа J

«Акхисар» - «Краснодар» - 0:1
Голы: Классон 25

«Севилья» - «Стандард» - 5:1
Голы: Эвер Банега 8, Васкес 41, Бен-Йеддер 49, Бен-Йеддер 70, Эвер Банега 74 (пенальти) - Дейнепо 39

Группа K

«Динамо» Киев - «Астана» - 2:2
Голы: Цыганков 11, Гармаш 45+2 - Аничич 21, Муртазаев 90+5

«Ренн» - «Яблонец» - 2:1
Голы: Сарр 31, Бен Арфа 90 (пенальти) - Травник 54

Группа L

«Види» - БАТЭ - 0:2
Голы: Туоминен 27, Филипенко 85

ПАОК - «Челси» - 0:1
Голы: Виллиан 7

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Все комментарии
Nickless
Nickless ответил cska.78
вчера в 22:26
Пищевик не забивал голов, исправьте :)
Спасибо за поправку
cska.78
cska.78
вчера в 22:25
Пищевик не забивал голов, исправьте :)
jobss
jobss ответил Палыч82
вчера в 22:22
Все результаты 1-го тура группового раунда Лиги Европы
сегодня, 22:17

Сегодня состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты. Новость будет дополняться



Ошибки нет, написано ниже, что новость будет дополняться
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