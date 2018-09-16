В Бразилии игроки толкали заглохнувшую на поле «скорую»

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Во время матча 25-го тура бразильской Серии А «Васку да Гама» - «Фламенго» случился необычный инцидент.

В ходе игры травмировался один из футболистов, и потребовался автомобиль скорой помощи, что игрока увезти. Однако что-то пошло не так, и в районе центрального круга «скорая» остановилась. Чтобы вновь привести ее в движение, футболистам обеих команд пришлось подтолкнуть транспортное средство.

En Flamengo - Vasco, la ambulancia se quedó y tuvo que ser empujada por los jugadores. #FútbolBrasilero 🇧🇷 pic.twitter.com/XGyZtYuqId — MEDIO DE CONTENCIÓN (@MedioDC) 16 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Австралии во время матча на поле выбежал кенгуру.