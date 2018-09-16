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В Бразилии игроки толкали заглохнувшую на поле «скорую»

сегодня, 21:04
Васку да ГамаЛоготип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоМатч завершен

Во время матча 25-го тура бразильской Серии А «Васку да Гама» - «Фламенго» случился необычный инцидент.

В ходе игры травмировался один из футболистов, и потребовался автомобиль скорой помощи, что игрока увезти. Однако что-то пошло не так, и в районе центрального круга «скорая» остановилась. Чтобы вновь привести ее в движение, футболистам обеих команд пришлось подтолкнуть транспортное средство.

Ранее сообщалось, что в Австралии во время матча на поле выбежал кенгуру.

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Все комментарии
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответил sihafazatron
сегодня в 21:34
этим не удивить русских, у нас люди и трамвай толкают
и ездовые академики встречаются
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:25
этим не удивить русских, у нас люди и трамвай толкают
Знатог
Знатог
сегодня в 21:22
Ашипка там, не Васька, а Катька Гамова.
Знатог
Знатог
сегодня в 21:18
Значит надо переименовать в Нескорую.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:15
Не автокар, не носилки, -настоящая Скорая. Причём смахивает на РАФик времен СССР.
Стыдно за кудесникоф футбола...
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