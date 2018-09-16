В Бразилии игроки толкали заглохнувшую на поле «скорую»

Во время матча 25-го тура бразильской Серии А «Васку да Гама» - «Фламенго» случился необычный инцидент.
В ходе игры травмировался один из футболистов, и потребовался автомобиль скорой помощи, что игрока увезти. Однако что-то пошло не так, и в районе центрального круга «скорая» остановилась. Чтобы вновь привести ее в движение, футболистам обеих команд пришлось подтолкнуть транспортное средство.
Ранее сообщалось, что в Австралии во время матча на поле выбежал кенгуру.
Стыдно за кудесникоф футбола...
Стыдно за кудесникоф футбола...