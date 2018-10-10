РФС не сможет запретить Кокорину и Мамаеву выступать в Европе

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10 октября 2018, 13:29

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что комитет может пожизненно дисквалифицировать нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» . При этом подобная дисквалификация будет действовать только в турнирах под эгидой РФС .

Регламент подразумевает различные сроки дисквалификации. Помните, Наталья Авдонченко была дисквалифицирована комитетом на один месяц. Но можем наложить и пожизненный запрет на футбольную деятельность. На соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА наши дисквалификации не распространяются — мы все-таки внутрироссийская организация. А вот руководство РФС уже может обратиться в вышестоящие инстанции с просьбой расширить дисквалификацию. Хотя там есть свои соответствующие комитеты, которые, уверен, следят за всем происходящим.

Недавно сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру в Европе.