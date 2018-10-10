РФС не сможет запретить Кокорину и Мамаеву выступать в Европе

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что комитет может пожизненно дисквалифицировать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. При этом подобная дисквалификация будет действовать только в турнирах под эгидой РФС.
Регламент подразумевает различные сроки дисквалификации. Помните, Наталья Авдонченко была дисквалифицирована комитетом на один месяц. Но можем наложить и пожизненный запрет на футбольную деятельность. На соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА наши дисквалификации не распространяются — мы все-таки внутрироссийская организация. А вот руководство РФС уже может обратиться в вышестоящие инстанции с просьбой расширить дисквалификацию. Хотя там есть свои соответствующие комитеты, которые, уверен, следят за всем происходящим.
Недавно сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру в Европе.
А остальное...да каждый день кто то кого то мутузит, и по трезвому и по синьке. Ничего страшного.
Ихняя беда, что они знамениты, вот и всё.
А что бухают, так это их дело и дело клуба. Куча хороших футболистов бухает и периодичски фортеля выкидывают.
Я думаю Краснодар всё же разорвёт контракт. А вот Зенит вряд ли. Отбудет дискву (максимум до конца сезона). Естественно пересмотрят контракт и значительно урежут и будет Саня дальше гонять круглого.
А остальное...да каждый день кто то кого то мутузит, и по трезвому и по синьке. Ничего страшного.
Ихняя беда, что они знамениты, вот и всё.
А что бухают, так это их дело и дело клуба. Куча хороших футболистов бухает и периодичски фортеля выкидывают.
Я думаю Краснодар всё же разорвёт контракт. А вот Зенит вряд ли. Отбудет дискву (максимум до конца сезона). Естественно пересмотрят контракт и значительно урежут и будет Саня дальше гонять круглого.
Сейчас пошумят, поорут. Выступят эти алкоголики с прелюдным покаянием.
А потом по тихому сунут на лапу по паре лям Паку и водиле.
Пострадавшие заберут заявы, мол претензий не имеем, жалко молодых людей, не хотим губить им жизнь.
Так и будет. Скриньте))))
Сейчас пошумят, поорут. Выступят эти алкоголики с прелюдным покаянием.
А потом по тихому сунут на лапу по паре лям Паку и водиле.
Пострадавшие заберут заявы, мол претензий не имеем, жалко молодых людей, не хотим губить им жизнь.
Так и будет. Скриньте))))
Половина здесь сидящих в молодости чудили по синей лавочке))
Посмотрел видосы спокойно, главный зачинщик и подстрекатель это белобрысый братишка Кокорина. Вот кого точно сажать надо. Мажорик хренов.
Половина здесь сидящих в молодости чудили по синей лавочке))
Посмотрел видосы спокойно, главный зачинщик и подстрекатель это белобрысый братишка Кокорина. Вот кого точно сажать надо. Мажорик хренов.
Туда?
Туда?
Тесть Кокорина заявил, что больше не хочет знать этого ублюдка!!!
Только что в новостях сказали.
Тесть Кокорина заявил, что больше не хочет знать этого ублюдка!!!
Только что в новостях сказали.