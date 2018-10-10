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РФС не сможет запретить Кокорину и Мамаеву выступать в Европе

10 октября 2018, 13:29

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что комитет может пожизненно дисквалифицировать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. При этом подобная дисквалификация будет действовать только в турнирах под эгидой РФС.

Регламент подразумевает различные сроки дисквалификации. Помните, Наталья Авдонченко была дисквалифицирована комитетом на один месяц. Но можем наложить и пожизненный запрет на футбольную деятельность. На соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА наши дисквалификации не распространяются — мы все-таки внутрироссийская организация. А вот руководство РФС уже может обратиться в вышестоящие инстанции с просьбой расширить дисквалификацию. Хотя там есть свои соответствующие комитеты, которые, уверен, следят за всем происходящим.

Недавно сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру в Европе.

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Все комментарии
patra
patra
10 октября 2018 в 20:13
Какая Европа, реальный срок светит мужикам. По крайней мере простым смертным после такой шумихи дали бы по максимуму.
shu
shu
10 октября 2018 в 19:34
Ааа... Так вот из за чего всё было. Прям шахматная партия))
kasyak7
kasyak7
10 октября 2018 в 17:40
В ЕВРОПУ????? ХААААААААА после слов Паку- убирайся в свой Китай,где откровенный расизм...Ну-ну их прям так и ждут в Европе..
cska1948
cska1948
10 октября 2018 в 17:11
Комитет по этике должен вначале вынести своё решение, а потом уже рассуждать, смогут или не смогут они выступать в Европе. Андреев ставит телегу перед лошадью, рассуждая о том, как УЕФА и ФИФА смогут отреагировать на этот вопиющий случай.
Goger90
Goger90 ответ zamsb (раскрыть)
10 октября 2018 в 16:04
Не говоря уже о том, что всё это время им будет, мягко говоря, не до футбола, и форму они здорово растеряют.
самуил кац 1
самуил кац 1
10 октября 2018 в 15:45
Лучшие европейские клубы уже трясутся от вожделения заполучить влегкую двух великих российских пид.... ой, звезд !
zamsb
zamsb
10 октября 2018 в 15:12, ред.
Что бы выехать в Европу им нужны будут как минимум загранпаспорта, которые у них должны аннулировать на время следствия. После осуждения правила выдачи загранпаспортов для лиц имеющих не по гашеную судимость немного другие. И не известно сколько их будут ждать в зарубежных клубах и захотят ли вообще ждать. И если только все срастется, то могу представить какие клубы им предложат контракты и на каких условиях.
Alexashka
Alexashka ответ m grazie (раскрыть)
10 октября 2018 в 14:59
Знаешь, меня больше всего покоробило в этой истории, то что они толпой буцкали, как стая шакалов. Особенно этот малолетний братишка Кокорина. Это косячина на мой взгляд.
А остальное...да каждый день кто то кого то мутузит, и по трезвому и по синьке. Ничего страшного.
Ихняя беда, что они знамениты, вот и всё.
А что бухают, так это их дело и дело клуба. Куча хороших футболистов бухает и периодичски фортеля выкидывают.
Я думаю Краснодар всё же разорвёт контракт. А вот Зенит вряд ли. Отбудет дискву (максимум до конца сезона). Естественно пересмотрят контракт и значительно урежут и будет Саня дальше гонять круглого.
m grazie
m grazie ответ Alexashka (раскрыть)
10 октября 2018 в 14:52, ред.
А что им по 8 лет давать, у нас кюусловные сроки получают за миллиарды, для которых жизнь человека стоит гроши...
Alexashka
Alexashka
10 октября 2018 в 14:50
Я знаю как будет.
Сейчас пошумят, поорут. Выступят эти алкоголики с прелюдным покаянием.
А потом по тихому сунут на лапу по паре лям Паку и водиле.
Пострадавшие заберут заявы, мол претензий не имеем, жалко молодых людей, не хотим губить им жизнь.
Так и будет. Скриньте))))
Alexashka
Alexashka
10 октября 2018 в 14:46
Синька 12.
Половина здесь сидящих в молодости чудили по синей лавочке))
Посмотрел видосы спокойно, главный зачинщик и подстрекатель это белобрысый братишка Кокорина. Вот кого точно сажать надо. Мажорик хренов.
anyway
anyway
10 октября 2018 в 14:36, ред.
вместе смело! ахахах)
m grazie
m grazie
10 октября 2018 в 14:36, ред.
Этому будут рады московские клубы ослаблять соперника за чемпионство.Уткин прав когда писал о Паке, он сейчас снимет огромный в долларахне меньше 2-3 мииллионов $., а может и больше .После такого бонуса дружба резко пойдёт на убыль, а сидеть 5или больше лет вряд ли он согласится.Заплатив пусть игрют , Кокорин хороший нап.Ерёменко ведь играет, я думаю под наркатой он тоже не был белым и пушистым.
sir_Alex
sir_Alex
10 октября 2018 в 14:32
Пусть выступают.
Alex12357
Alex12357
10 октября 2018 в 14:23
Интересная картина ,тот кто должен сидеть в тюрьме отбывая срок в России ,может спокойно разгуливать по Европе,ну и ну.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
10 октября 2018 в 14:20, ред.
Казахстан, Азербайджан, Армения технически тоже Европа)
Туда?
yrasikos22
yrasikos22
10 октября 2018 в 14:04, ред.
В сборную уже дорога для них закрыта как и в чемпионате и уже этого для них хватит,доиграют карьеру в итоге где нибуть в пердиве Голандии и после останутся прозибать жизнь дальше никому не нужные.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Nikola45 (раскрыть)
10 октября 2018 в 13:55
Да , я приводил мнение эксперта по тату, есть в комментариях. Могут проблемы возникнуть у Мамая.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
10 октября 2018 в 13:48
Типо эти бревна там кому то нужны ха ха
Nikola45
Nikola45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 октября 2018 в 13:47
Тестю и теще всегда виднее ))
Nikola45
Nikola45 ответ За адекватность (раскрыть)
10 октября 2018 в 13:46
Мамаю то с его крыльями трудновато будет )) А может и в радость! ))
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября 2018 в 13:45
Жена Кокорина находится с ребенком в больнице(высокая температура) , а мужинек с 71ами развлекается!!!
Тесть Кокорина заявил, что больше не хочет знать этого ублюдка!!!
Только что в новостях сказали.
Nikola45
Nikola45 ответ За адекватность (раскрыть)
10 октября 2018 в 13:45
Думаю что да! Сейчас бы им на зону не полететь сизыми голубями!
За адекватность
За адекватность
10 октября 2018 в 13:43, ред.
Я полагаю, что на данный момент им пох на санкции со стороны комитета по этике РФС, их больше волнуют решения, которые могут последовать от других органов, а потом будут решать по мере поступления.
Nikola45
Nikola45
10 октября 2018 в 13:43
Скор наш народец на расправу )) Ату его ))
alfranza
alfranza
10 октября 2018 в 13:39
Отлично. Кокорин мечтал уехать в Европу. Пусть валит. И так дебоширит.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
10 октября 2018 в 13:39
Пусть едут в Албанию или Косово
ДСА
ДСА
10 октября 2018 в 13:37
Да пусть убираются и шалят там.
Mangur
Mangur
10 октября 2018 в 13:34
Набросилась свора .
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