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Точилин: «После прилета из Томска мы не встречались с руководством»

16 октября 2018, 16:17

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин опроверг информацию о том, что ему дали две игры на исправление ситуации. На данный момент команда находится на 9-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Честно говоря, сложно комментировать то, чего не было. Узнал об этом из прессы. Мне позвонил наш спортивный директор: «Видел, что написали?» Я ему: «Видел». После прилета из Томска мы не встречались с руководством. Поэтому мне сложно комментировать. Сегодня увижусь с генеральным директором, может, он что-то скажет…

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