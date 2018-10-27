Де Хеа: «Я очень счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа сообщил, что старается не отвлекаться на слухи о его возможном уходе из клуба.
Команде нужно сосредоточиться на победах, а не на контрактах или других темах, которые могут отвлечь. Важно лишь одно — сфокусироваться на футболе.
У нас важная игра против «Эвертона», большие матчи ждут в ближайшие месяцы.
Я провел здесь уже много сезонов и очень счастлив. Всегда чувствовал тепло от болельщиков и всех, кто работает в клубе.
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