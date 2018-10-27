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Де Хеа: «Я очень счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

27 октября 2018, 11:36

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа сообщил, что старается не отвлекаться на слухи о его возможном уходе из клуба.

Команде нужно сосредоточиться на победах, а не на контрактах или других темах, которые могут отвлечь. Важно лишь одно — сфокусироваться на футболе.

У нас важная игра против «Эвертона», большие матчи ждут в ближайшие месяцы.

Я провел здесь уже много сезонов и очень счастлив. Всегда чувствовал тепло от болельщиков и всех, кто работает в клубе.

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Все комментарии
hoper
hoper
27 октября 2018 в 22:34
Раз сказал что счастлив- значит свалит.Ну в принципе и правильно сделает.Бабла срубил-теперь можно и титулах подумать
Ручной песик сторожа
Ручной песик сторожа
27 октября 2018 в 12:26
    Гость
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