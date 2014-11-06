Милич: «Синтетический газон в Перми? Главное, что на поле не будет ям»

Защитник «Ростова» Хрвойе Милич, вызванный сегодня в сборную Хорватии, поделился мнением о ближайшем сопернике ростовчан в чемпионате — об «Уфе».
«Смотрел несколько матчей соперника в чемпионате России, в том числе поединки против ЦСКА и „Терека“. Уфимцы понравились. Команда хочет играть в футбол и знает, что нужно делать на поле. Она строго действует в обороне, быстро переходит в контратаки. Боевой противник, с которым придется непросто. Однако „Ростов“ намерен бороться за три очка», — сказал Милич.
Матч, как и некоторые другие домашние поединки «Уфы», пройдёт в Перми на синтетическом газоне стадиона «Звезда».
«Синтетический газон? Не вижу в этом проблемы. Несмотря на возможный мороз, на поле не будет ям и мы сможем нормально играть в футбол. На мой взгляд, это самое главное», — отметил хорватский футболист.
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