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Милич: «Синтетический газон в Перми? Главное, что на поле не будет ям»

06 ноября 2014, 18:52
Защитник «Ростова» Хрвойе Милич, вызванный сегодня в сборную Хорватии, поделился мнением о ближайшем сопернике ростовчан в чемпионате — об «Уфе».

«Смотрел несколько матчей соперника в чемпионате России, в том числе поединки против ЦСКА и „Терека“. Уфимцы понравились. Команда хочет играть в футбол и знает, что нужно делать на поле. Она строго действует в обороне, быстро переходит в контратаки. Боевой противник, с которым придется непросто. Однако „Ростов“ намерен бороться за три очка», — сказал Милич.

Матч, как и некоторые другие домашние поединки «Уфы», пройдёт в Перми на синтетическом газоне стадиона «Звезда».

«Синтетический газон? Не вижу в этом проблемы. Несмотря на возможный мороз, на поле не будет ям и мы сможем нормально играть в футбол. На мой взгляд, это самое главное», — отметил хорватский футболист.
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