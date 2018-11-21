Фернандеш пытается отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш судится с клубом по поводу 6 млн рублей премиальных, которые ему не выплатили еще в 2015 году - во времена президентства Ольги Смородской. Об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза.
ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.
Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.
Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS. Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил.
При этом, по неофициальной информации, Фернандеш за 2015 год получил 230 млн рублей, но судится из-за недостающих еще 6 млн. За 4 года по контракту португалец заработал практически 1 млрд рублей. Его зарплата составляет 390 тысяч евро в месяц.
Недавно и сама Смородская выразила свою неприязнь португальскому игроку.
Стыдно за гинера и зенит!
Стыдно за гинера и зенит!
p.s. ну и расформируем спартак)))
p.s. ну и расформируем спартак)))
И какой толк нашей великой Родине от всей этой суеты?
И какой толк нашей великой Родине от всей этой суеты?