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Фернандеш пытается отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей

вчера, 23:29

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш судится с клубом по поводу 6 млн рублей премиальных, которые ему не выплатили еще в 2015 году - во времена президентства Ольги Смородской. Об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза.

ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS. Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил.

При этом, по неофициальной информации, Фернандеш за 2015 год получил 230 млн рублей, но судится из-за недостающих еще 6 млн. За 4 года по контракту португалец заработал практически 1 млрд рублей. Его зарплата составляет 390 тысяч евро в месяц.

Недавно и сама Смородская выразила свою неприязнь португальскому игроку.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 787
сегодня в 04:10
Клуб конечно же может выплатить эти 6 млн, но не делает это специально, возможно хочет отомстить тёте оле.
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 787
сегодня в 03:04
И это еще Денисов молчит) А ведь этот товарищ тоже может потребовать выплату, если будет удобный случай. Блин, история с Лассом Диарра повторяется!
Don fagot
Don fagot ответил MALOVAR
   61 / 787
сегодня в 01:46
Да с кем ты споришь, для него лютшие мамаев, какаев, каккоев, дзагоев, оздоев, дыркинфеев, гойло, молло, дриусси, паредес, маманас, одиа, думбия, олисе, мусо, вернмбмбум и натха)))))
Стыдно за гинера и зенит!
Don fagot
Don fagot
   61 / 787
сегодня в 01:45
Конец озёрного проэкта.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 787
сегодня в 00:59
Какие 6 млн??? Тетя Оля давно их проела!!!
Nafnafik
Nafnafik ответил Sully
   33 / 787
сегодня в 00:19
Мылавар, чего ты такой злой?
Он на Джикию обиделся.
Правдин Семён
Правдин Семён
   87 / 787
сегодня в 00:12
Меньше 100000 евро.Тихонов бы плюнул да простил,как Крыльям Советов когда-то. Люди разные бывают.
AlekseyV
AlekseyV
   533 / 787
сегодня в 00:12
Заработанное надо выплачивать вовремя! Иначе потенциальные легионеры станут задумываться стоит ли им заключать контракты с российскими клубами.
Sully
Sully ответил MALOVAR
   82 / 787
сегодня в 00:11
обоснуешь - отс..у. но ,без шансов,Лунев + Ерохин,даже комментаторы сказали
когда рядом в команде бегают разные Джикии, это минус мораль для всей команды))
MALOVAR
MALOVAR ответил Sully
   2 / 787
сегодня в 00:08
обоснуешь - отс..у. но ,без шансов,Лунев + Ерохин,даже комментаторы сказали
Sully
Sully ответил MALOVAR
   82 / 787
сегодня в 00:07
а тебе не стыдно после вчерашнего фиаско игроков невы тут острить?
стыдно за спартачей(((
MALOVAR
MALOVAR ответил Sully
   2 / 787
сегодня в 00:06
а тебе не стыдно после вчерашнего фиаско игроков невы тут острить?
Sully
Sully ответил MALOVAR
   82 / 787
сегодня в 00:02
да байкал допекал своим Локо ,а сейчас смотрю пропал,поставил я все таки его на место .


p.s. ну и расформируем спартак)))
ermak6848
ermak6848
   102 / 787
вчера в 23:59
пословица Деньги портят отношения....
MALOVAR
MALOVAR ответил Sully
   2 / 787
вчера в 23:58
да байкал допекал своим Локо ,а сейчас смотрю пропал,поставил я все таки его на место .
Sully
Sully ответил MALOVAR
   82 / 787
вчера в 23:57
Удачи бразильцу,надо раззвалить этот проэкт
Мылавар, чего ты такой злой?
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
вчера в 23:56
Это его право.
MALOVAR
MALOVAR ответил Indian
   2 / 787
вчера в 23:55
согласен,ошибка
Indian
Indian
   350 / 787
вчера в 23:50
390 тысяч евро в месяц. Локо. ЛЧ. Что-то не сходится
Shamil79
Shamil79
   271 / 787
вчера в 23:41
двайте вспомним Смородмкую
MALOVAR
MALOVAR
   2 / 787
вчера в 23:38
Удачи бразильцу,надо раззвалить этот проэкт
post-navigator
post-navigator
   612 / 787
вчера в 23:32
Ну и купит на эти деньги двушку на попсовом районе - как фраер пернатый.
И какой толк нашей великой Родине от всей этой суеты?
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