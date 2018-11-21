Фернандеш пытается отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш судится с клубом по поводу 6 млн рублей премиальных, которые ему не выплатили еще в 2015 году - во времена президентства Ольги Смородской. Об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза.

ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS .

Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА .