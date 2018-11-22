  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.35 4.30 10.50
ГлавнаяНовости

Отец Ругани намекнул, что игрок скоро покинет «Ювентус»

сегодня, 13:30

Отец защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани намекнул, что игрок в скором времени может покинуть туринский клуб. В этом сезоне футболист провел лишь 3 матча. Недавно Ругани остался на скамейке запасных в игре сборной Италии против США, и отец снабдил фото своего сына на лавке следующей записью: 

Не нужно что-то объяснять. Это грустное лицо говорит само за себя, но скоро эта история закончится. И тогда мы возьмем всё, что заслуживаем. 

Вперед, DR24, лучший итальянский защитник!

Недавно ходили слухи, что Ругани близок к переходу в «Челси»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Мы работаем над новым контрактом Эриксена»
Сегодня, 16:44 Комментарии0
Ибрагимович: «В „Ювентусе“ я стал „машиной“»
Сегодня, 15:50 Комментарии3
Де Лаурентис: «Рано или поздно мы должны победить „Ювентус“»
Сегодня, 14:47 Комментарии3
«Севилья» собирается выкупить права на Андре Силву
Сегодня, 14:18 Комментарии2
Жервиньо: «Я скучал по Италии»
Сегодня, 12:37 Комментарии1
Дибала: «Наш менталитет всё тот же, мы хотим выиграть все титулы»
Сегодня, 12:26 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил cska plus
   276 / 783
сегодня в 16:08
Немного не верная оценка ситуации!! Юве никогда от него не отказывался , просто на сегодня в защите очень сильная конкуренция! А Макс ставит на игру более сильных игроков! Ему нужно ещё немного перетерпеть! Уход из Юве будет для него большой ошибкой о которой он будет в последствии очень жалеть
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:00
Зря Юве отказывается от него.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100