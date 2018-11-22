Отец Ругани намекнул, что игрок скоро покинет «Ювентус»

сегодня, 13:30

Отец защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани намекнул, что игрок в скором времени может покинуть туринский клуб. В этом сезоне футболист провел лишь 3 матча. Недавно Ругани остался на скамейке запасных в игре сборной Италии против США , и отец снабдил фото своего сына на лавке следующей записью:

Не нужно что-то объяснять. Это грустное лицо говорит само за себя, но скоро эта история закончится. И тогда мы возьмем всё, что заслуживаем. Вперед, DR24, лучший итальянский защитник!

Недавно ходили слухи, что Ругани близок к переходу в «Челси».