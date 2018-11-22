Селюк: «В „Краснодар“ Адриано не возьмут, чтобы тот не развалил команду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал, куда податься нападающему «Спартака» Луису Адриано, с которым клуб, по слухам, хочет расстаться.
Когда пишут, что его хочет купить «Нант» или другие клубы, то это утопия. Во Франции таких зарплат не платят. Такую зарплату в 3-4 миллиона, которую он получает, ему не будут платить в европейской стране. И я не думаю, что кто-то возьмет его в России. «Краснодар» его не возьмет. У них умный руководитель Галицкий, и он такого игрока не будет брать, чтобы тот ему не развалил команду. У него и так есть бразильцы, и если придет еще один, то появится группа, которая может развалить любую команду.
«Зенит»? Не вышел Луиска для них. «Локомотив» только подписал Смолова, и будет смешно, если они возьмут такого, как Адриано. У них и так играют пенсионеры, кому за 33. А больше платить никто не будет. ЦСКА он не нужен, и такую зарплату они платить не будут. Я хочу вам сказать, что он нигде никого не найдет.
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".....«Краснодар» его не возьмет. У них умный руководитель Галицкий, и он такого игрока не будет брать,..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1080801/selyuk-dmitriy-spartak
Подскажите мне простому смертному:
- А кто занимает в Спартаке аналогичную должность Галицкого в Краснодаре?.....)
На Шо намекает мэтр футбольного рынка?)
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".....«Краснодар» его не возьмет. У них умный руководитель Галицкий, и он такого игрока не будет брать,..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1080801/selyuk-dmitriy-spartak
Подскажите мне простому смертному:
- А кто занимает в Спартаке аналогичную должность Галицкого в Краснодаре?.....)
На Шо намекает мэтр футбольного рынка?)