Селюк: «В „Краснодар“ Адриано не возьмут, чтобы тот не развалил команду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал, куда податься нападающему «Спартака» Луису Адриано, с которым клуб, по слухам, хочет расстаться.

Когда пишут, что его хочет купить «Нант» или другие клубы, то это утопия. Во Франции таких зарплат не платят. Такую зарплату в 3-4 миллиона, которую он получает, ему не будут платить в европейской стране. И я не думаю, что кто-то возьмет его в России. «Краснодар» его не возьмет. У них умный руководитель Галицкий, и он такого игрока не будет брать, чтобы тот ему не развалил команду. У него и так есть бразильцы, и если придет еще один, то появится группа, которая может развалить любую команду.