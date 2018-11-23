Президент «Урала»: «С „Локомотивом“ намерены биться за победу»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ .

Этой осенью мы проиграли всего один матч из восьми, что раскрепостило команду после неудачного летнего старта. К игре с «Локомотивом» готовимся с хорошим настроением и намерены биться за победу. Будет непросто – нам всё-таки противостоит действующий чемпион России, но считаю, что по качеству игры «Урал» способен с ним побороться. Если ребята проявят такую же самоотдачу и выполнение тренерской установки, как это было в предыдущих встречах, то нас ждёт успех.