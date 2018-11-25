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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.82 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.176 7.80 21.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.79 3.80 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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Полузащитник «Барселоны» порвал крестообразную связку колена

сегодня, 15:41

«Барселона» сообщила о серьезной травме полузащитника Рафиньи. У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему предстоит операция.

Вчера хавбек отыграл полный второй тайм в матче с «Атлетико» (1:1).

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 15:56
Здоровья Рафиньи, но с такой травмой не играют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Thierry Daniel Henry
сегодня в 15:54
Как ещё умудрился доиграть матч.
Не очень понятно, с разрывом связки стоять невозможно, не то, что доиграть.
Thierry Daniel Henry
Thierry Daniel Henry
сегодня в 15:44
Как ещё умудрился доиграть матч.
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