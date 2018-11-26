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Геркус: «Донором денег является государство. Ничего стыдного в этом нет»

сегодня, 14:25

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об экономическом развитии российского футбола.

Футбол в России находится в переходном периоде, мы учимся и постепенно берем что-то новое. Спорт — это первая производная зависимости от платного телевидения, которого у нас в стране нет и не было издавна.

Мы, футболисты, являемся пионерами развития и в отличие от той же Англии, где основные деньги лиге генерирует телекомпания — у нас донором денег является государство и ничего постыдного в этом нет. Нужно переключиться на позитив. Также у нас проблемой являлись и стадионы, где большинство сидений было в виде бетонных ступенек. Нужно с позитивом относиться к этому и развивать эту сферу.

Отметим, что клубы РПЛ заработали на продаже билетов в сезоне-17/18 более 3 млрд рублей.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   28 / 889
сегодня в 15:40
Стыдно плохо играть за сумасшедшие деньги от государства.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
   226 / 889
сегодня в 15:35
Государство отбирает деньги у пенсионеров и отдает их богатым здоровым футболистам и чиновникам от футбола. Инверсный Робин Гуд прям.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   538 / 889
сегодня в 15:28
Российский футбол-мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет.Игроки получают слишком высокую зп для своего уровня мастерства.
ermak6848
ermak6848
   144 / 889
сегодня в 15:02
содержание генерального директора «Локомотива» Ильи Геркус
сказывается на стоимости железнодорожных билетов даже в электричках...
1 команда
1 команда
   120 / 889
сегодня в 14:48
На чего там, пупсикам давно уже не стыдно в открытую судей подкупать.
AgentART
AgentART
   25 / 889
сегодня в 14:40
Стыдно позорить это государство.
nikoladolgov
nikoladolgov
   234 / 889
сегодня в 14:37
Это самое постыдное, когда эти продажные кривоногие футболеры гребут миллионы, в то время когда государство дерет с нищих граждан по три шкуры и отказывается платить пенсии !
LOpp
LOpp
   21 / 889
сегодня в 14:36
Геркусу еще со времен работы в Зените за это не стыдно.
wingback
wingback
   405 / 889
сегодня в 14:32
Ни стыда, ни совести, то бишь...
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 14:31
Этот очкарик раздражает, никогда ничего умного не скажет.
Питермен
Питермен
   12 / 889
сегодня в 14:31
Геркус похож на мошенника, не удивлюсь, если он продает матчи в ЛЧ
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