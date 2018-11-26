Геркус: «Донором денег является государство. Ничего стыдного в этом нет»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об экономическом развитии российского футбола.

Футбол в России находится в переходном периоде, мы учимся и постепенно берем что-то новое. Спорт — это первая производная зависимости от платного телевидения, которого у нас в стране нет и не было издавна.

Мы, футболисты, являемся пионерами развития и в отличие от той же Англии, где основные деньги лиге генерирует телекомпания — у нас донором денег является государство и ничего постыдного в этом нет. Нужно переключиться на позитив. Также у нас проблемой являлись и стадионы, где большинство сидений было в виде бетонных ступенек. Нужно с позитивом относиться к этому и развивать эту сферу.