Дриусси: «Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своей дружбе с Артёмом Дзюбой.
Расскажите о праздновании голов с Дзюбой. Кто придумал жест с щелчком по носу и как его понимать?
В раздевалке мы иногда играем в «Камень, ножницы, бумага», и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артём, а после гола минскому «Динамо» пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно.
В такие моменты вы с Артёмом выглядите как закадычные друзья. Как на самом деле?
Это действительно так, у нас прекрасные отношения. Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность. Я очень рад, что играю с ним в одной команде.
На каком языке вы общаетесь?
Артём старается использовать испанские слова, которым его научили мы, аргентинцы. Он нас учит русскому. Так что в общении используем наши совместные знания.
Некоторые иностранцы в шутку говорят, что русский язык может выучить либо сумасшедший, либо человек семи пядей во лбу…
Нобоа вот выучил, и я бы тоже хотел. Спрашивал в команде, кто может порекомендовать владеющего испанским и русским языками преподавателя, чтобы я лучше ориентировался в повседневной жизни.
По слухам, игрой Дриусси заинтересовался «Наполи».
В тарасовской бане играют в парилку, веник, дениска, а потом несчастные зулусы ночью сбегают в другие команды.
В тарасовской бане играют в парилку, веник, дениска, а потом несчастные зулусы ночью сбегают в другие команды.
ножницы, бумага / ахах что за дичь . Взрослые мужики сидят играют в камень бумага , вот куда все силы уходят
ножницы, бумага / ахах что за дичь . Взрослые мужики сидят играют в камень бумага , вот куда все силы уходят