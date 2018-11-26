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Дриусси: «Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность»

сегодня, 13:28

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своей дружбе с Артёмом Дзюбой.

Расскажите о праздновании голов с Дзюбой. Кто придумал жест с щелчком по носу и как его понимать?

В раздевалке мы иногда играем в «Камень, ножницы, бумага», и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артём, а после гола минскому «Динамо» пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно.

В такие моменты вы с Артёмом выглядите как закадычные друзья. Как на самом деле? 

Это действительно так, у нас прекрасные отношения. Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность. Я очень рад, что играю с ним в одной команде.

На каком языке вы общаетесь?

Артём старается использовать испанские слова, которым его научили мы, аргентинцы. Он нас учит русскому. Так что в общении используем наши совместные знания.

Некоторые иностранцы в шутку говорят, что русский язык может выучить либо сумасшедший, либо человек семи пядей во лбу… 

Нобоа вот выучил, и я бы тоже хотел. Спрашивал в команде, кто может порекомендовать владеющего испанским и русским языками преподавателя, чтобы я лучше ориентировался в повседневной жизни.

По слухам, игрой Дриусси заинтересовался «Наполи»

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 889
сегодня в 14:00
В Зените играют в камень/ножницы/бумага и щелкают по носу.
В тарасовской бане играют в парилку, веник, дениска, а потом несчастные зулусы ночью сбегают в другие команды.
Лакшери
Лакшери
   83 / 889
сегодня в 13:45
В раздевалке мы иногда играем в «Камень,
ножницы, бумага / ахах что за дичь . Взрослые мужики сидят играют в камень бумага , вот куда все силы уходят
Brigar
Brigar
   20 / 889
сегодня в 13:33
В Зените такие отношения всегда, только у тарасовских гложут друг друга и друг друга ненавидят.
ndedov
ndedov
   210 / 889
сегодня в 13:33
Друзьями стали так сказать.
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