Дриусси: «Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность»

сегодня, 13:28

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своей дружбе с Артёмом Дзюбой.

Расскажите о праздновании голов с Дзюбой. Кто придумал жест с щелчком по носу и как его понимать?

В раздевалке мы иногда играем в «Камень, ножницы, бумага», и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артём, а после гола минскому «Динамо» пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно.

В такие моменты вы с Артёмом выглядите как закадычные друзья. Как на самом деле?

Это действительно так, у нас прекрасные отношения. Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность. Я очень рад, что играю с ним в одной команде.

На каком языке вы общаетесь?

Артём старается использовать испанские слова, которым его научили мы, аргентинцы. Он нас учит русскому. Так что в общении используем наши совместные знания.

Некоторые иностранцы в шутку говорят, что русский язык может выучить либо сумасшедший, либо человек семи пядей во лбу…

Нобоа вот выучил, и я бы тоже хотел. Спрашивал в команде, кто может порекомендовать владеющего испанским и русским языками преподавателя, чтобы я лучше ориентировался в повседневной жизни.

По слухам, игрой Дриусси заинтересовался «Наполи».