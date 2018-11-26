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Гамула: «У „Зенита“ был спад, но теперь он уже преодолен»

сегодня, 10:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула подвел итоги матча дончан и «Зенита» (0:2) в 15-м туре РПЛ.

Я считаю, что в матче с «Зенитом» ростовчане выглядели неплохо, хотя и уступали в некоторых компонентах. Первый мяч питерцы забили после того, как возникла суматоха у ворот после ввода аута. Мяч отскочил к Дриусси, тот молодец, здорово пробил и забил. А если бы не этот эпизод, не знаю, как бы закончился матч. Хотя должен признать, что победил «Зенит» заслуженно - это 100%. «Ростов» не выглядел мальчиком для битья, команда много атаковала, била по воротам, пыталась создавать моменты. Игра получилась интересная, обоюдоострая, понравилась болельщикам. Думаю, что «Ростов» не должен покидать Петербург, понуро опустив голову.

И футболистам, и главному тренеру всегда хочется большего. Много очков было «Ростовом» просто растеряно: сразу приходят на память домашние поражения от «Крыльев» и «Оренбурга». Если так разобраться, то отдали свои очки. Зато обыграли ЦСКА и «Спартак». Так что в целом случались хорошие игры, но были и не очень удачные. Как бы там ни было, команда находится на 5-м месте, это неплохой результат. Надо во втором круге играть еще лучше и добиваться еще большего числа побед.

Я думаю, что «Зенит» также недосчитался своих очков. В первую очередь, речь о выездном поражении от «Анжи», проигрыше «Динамо». Можно сказать, что у «Зенита» был спад, но теперь он уже преодолен. При этом замечу, что даже при плохой игре команда брала очки. Наверное, это лучше, чем при красивой игре их терять. Сегодня, я думаю, спад «Зенитом» пройден, об этом говорит игра в матче с «Ростовом». Питерская команда выглядела очень неплохо по движению. Считаю, что и по качеству игры «Зенит» смотрелся в этом матче очень хорошо, был конструктив в атаке. Отмечу, что команда самоотверженно боролась и по праву набрала три очка. Повторю, ростовчанам не стоит сильно расстраиваться итогам этого матча - уступили сильному сопернику.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   26 / 884
сегодня в 10:46
еще не вечер..
parallels
parallels
   5 / 884
сегодня в 10:46
чего это он вдруг адекватное интервью дал? верните прежнего гамулу!
Лакшери
Лакшери
   89 / 884
сегодня в 10:42
Ну по 1 игре про спад рано говорить , посмотрим что будет с копеном , надеюсь то что он сказал окажется правдой
Морозовский
Морозовский
   13 / 884
сегодня в 10:40
Не было в лазурятнике ни какого спада - это у них нормальное состояние болтаться в проруби.
vistory
vistory
   30 / 884
сегодня в 10:34
Гамула потому и бывший.
ndedov
ndedov
   198 / 884
сегодня в 10:32
Зенит сыграл хорошо в этом матче, молодцы. А Ростов пусть коней обыгрывает дома.
Чингачгук
Чингачгук
   36 / 884
сегодня в 10:29
Спартак берет очки при любой игре, но только в чемпионате России с 12 игроком типа москалева или безбородова, а в Европе никак совсем.
ДСА
ДСА
   106 / 884
сегодня в 10:27
Ждем такого же результата с Копенгагеном.
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