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Мартынович: «14-15 полевых игроков вполне достаточно, чтобы решать задачи»

сегодня, 18:59

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович считает, что 14-15 полевых игроков достаточно, чтобы удачно выступать в нескольких турнирах.

На мой взгляд, 14-15 полевых игроков вполне достаточно, чтобы удачно выступать во всех турнирах и ставить максимальные задачи, при условии, конечно, что не будет серьезных травм и длительных дисквалификаций. К тому же у нас есть талантливая молодежь, воспитанники клубной Академии, которые все громче заявляют о себе, настойчиво стучатся в двери основного состава и реально помогают команде. А что касается восстановления, то нам ли жаловаться – на клубной базе такой медицинско-восстановительный комплекс, которому многие могут только позавидовать.

Напомним, что на выходных «Краснодар» уверенно переиграл тульский «Арсенал» в рамках РПЛ.

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Все комментарии
vistory
vistory
   39 / 883
сегодня в 19:58
Тренером тебя бы этих 14-и поставить.
cska plus
cska plus
   1 / 883
сегодня в 19:37
Странная логика.
ДАША Д
ДАША Д
   153 / 883
сегодня в 19:35
Если они двужильные, то вполне
борька
борька
   205 / 883
сегодня в 19:27
У зенита сорок, и ума не могут дать, плетутся так сяк!
Shamil79
Shamil79
   257 / 883
сегодня в 19:16
а я согласен...особенно бюдхетным клубам....а то соберут игроков 35 и лавку полируют
A.C.Milan
A.C.Milan
сегодня в 19:07
Он явно бредить.
A.C.Milan
A.C.Milan
сегодня в 19:06
Да ладно!
Antonchik
Antonchik
   77 / 883
сегодня в 19:03
Загнул, конечно.
cska.78
cska.78
   25 / 883
сегодня в 19:03
Федун считает, что достаточно прикормить судейский корпус!
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