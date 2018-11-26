Мартынович: «14-15 полевых игроков вполне достаточно, чтобы решать задачи»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович считает, что 14-15 полевых игроков достаточно, чтобы удачно выступать в нескольких турнирах.

На мой взгляд, 14-15 полевых игроков вполне достаточно, чтобы удачно выступать во всех турнирах и ставить максимальные задачи, при условии, конечно, что не будет серьезных травм и длительных дисквалификаций. К тому же у нас есть талантливая молодежь, воспитанники клубной Академии, которые все громче заявляют о себе, настойчиво стучатся в двери основного состава и реально помогают команде. А что касается восстановления, то нам ли жаловаться – на клубной базе такой медицинско-восстановительный комплекс, которому многие могут только позавидовать.