Головин: «Уже чувствую себя намного лучше»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей адаптации в клубе и о борьбе с травмами.

Намного лучше себя чувствую. Первое время было тяжело, сейчас познакомился с ребятами, тренером, чувствую себя намного лучше. Немного знаю английский, общаюсь с ребятами. Французский учу, но тяжело, общаться пока не могу. Надеюсь, будет продвижение дальше.

Только восстановился, второй раз получил травму. Некоторое время терпел, думал, может, пройдет. У меня раньше была небольшая травма, я играл через боль, и как-то сама прошла. Но я не хотел останавливаться, были игры. Но нога не проходила, еще больше нарастало. Сейчас никакой боли не чувствую.

В Монако все нормально, никаких сложностей нет. Я живу с девушкой, она помогает. Скоро приедет родной брат.