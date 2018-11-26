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Головин: «Уже чувствую себя намного лучше»

сегодня, 18:59

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей адаптации в клубе и о борьбе с травмами.

Намного лучше себя чувствую. Первое время было тяжело, сейчас познакомился с ребятами, тренером, чувствую себя намного лучше. Немного знаю английский, общаюсь с ребятами. Французский учу, но тяжело, общаться пока не могу. Надеюсь, будет продвижение дальше.

Только восстановился, второй раз получил травму. Некоторое время терпел, думал, может, пройдет. У меня раньше была небольшая травма, я играл через боль, и как-то сама прошла. Но я не хотел останавливаться, были игры. Но нога не проходила, еще больше нарастало. Сейчас никакой боли не чувствую.

В Монако все нормально, никаких сложностей нет. Я живу с девушкой, она помогает. Скоро приедет родной брат.

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Footbolista
Footbolista
   26 / 883
сегодня в 20:08
"В Монако все нормально, никаких сложностей нет. Я живу с девушкой, она помогает. Скоро приедет родной брат")))...
Футбол это лишнее)...
1 команда
1 команда ответил Scuderia Ferrari
   125 / 883
сегодня в 20:04
Федунботы пишут гадости, редакторы пишут заголовки, кидающие им кость. Они НЕ пройдут!!!! Удачи Саня, пора подниматься в таблице.
У тараснии, кроме глушакова и 7-го места, похвастаться нечем.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   98 / 883
сегодня в 20:00
Федунботы пишут гадости, редакторы пишут заголовки, кидающие им кость. Они НЕ пройдут!!!! Удачи Саня, пора подниматься в таблице.
cska plus
cska plus
   1 / 883
сегодня в 19:38
Хорошо.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   873 / 883
сегодня в 19:36
Он не похож на футболиста-отсюда и травмы.
Морозовский
Морозовский ответил 1 команда
   13 / 883
сегодня в 19:32
Не в тот клуб попал, там можно только деградировать.
Деградируют лучшие российские футболисты на лавке лазурятника.
Морозовский
Морозовский
   13 / 883
сегодня в 19:30
Давай, Санёк, не хворай!
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 883
сегодня в 19:16
То что сам вылечился , это радует!!! А вот лекарства для лечения клуба пока похоже не подобрали. Игра - полное уныние.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 883
сегодня в 19:11
Удачи Александр и давай уж без травм!
Don trambon
Don trambon
   75 / 883
сегодня в 19:08
Девушка не прогадала с ё.. парнем, да и брат надеюсь ни как у коко, а то в кафе от пинают кого, а Окажется Макроном или ещё кем.
1 команда
1 команда
   125 / 883
сегодня в 19:01
Не в тот клуб попал, там можно только деградировать.
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