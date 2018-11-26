Рианчо: «Ложь, что за Глушакова проголосовали 12 дублёров из „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо опроверг информацию о том, что во время выбора капитана команды Денис Глушаков получил голоса игроков из дубля. Данную информацию распространила «Фратрия».

В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Глушакова проголосовали 12 дублёров из «Спартака-2», — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду.