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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Рианчо: «Ложь, что за Глушакова проголосовали 12 дублёров из „Спартака“»

сегодня, 20:01

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо опроверг информацию о том, что во время выбора капитана команды Денис Глушаков получил голоса игроков из дубля. Данную информацию распространила «Фратрия».

В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Глушакова проголосовали 12 дублёров из «Спартака-2», — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   49 / 883
сегодня в 20:59
Какая теперь разница?
Almazny
Almazny ответил cska1948
   33 / 883
сегодня в 20:57
Так вот кто оказывается злейший враг СпаМа - Фратрия!
И Назаров.
Nafnafik
Nafnafik
   28 / 883
сегодня в 20:53
Спартак спасет только расформирование.
МКС
МКС
   226 / 883
сегодня в 20:51
Собаки лают, караван идет. Увы и ах. Нынешнее руководство Спартака всеми силами пытается отвадить болельщиков от команды. Результаты видно наглядно на трибунах. Глоры на соккере заливаются веселым лаем.

О времена, О нравы....
cska1948
cska1948 ответил Красно Синий воин
   63 / 883
сегодня в 20:50
А цирк то не закончился с отставкой Карреры!
Так и не с приходом Карреры цирк в Тарасовке начался. Цирк там начался с приходом Федуна, а это надолго...
Чингачгук
Чингачгук
   31 / 883
сегодня в 20:49
Какое-то сборище лжецов в тарасовке.
cska1948
cska1948
   63 / 883
сегодня в 20:48
Так вот кто оказывается злейший враг СпаМа - Фратрия!
Союзник противников
Союзник противников
   223 / 883
сегодня в 20:47
Всё в "Спартаке" наперекосяк.Не клуб,а змеепитомник.
Заратустра
Заратустра
   268 / 883
сегодня в 20:45
В спартаке собраны одни стрёмные пресонажи. От фратрии до глушакова. Стыдоба.
ДСА
ДСА
   92 / 883
сегодня в 20:37
Рианчо тут точно нейтральный, он сам ушел.
parallels
parallels
   5 / 883
сегодня в 20:34
заговор!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 883
сегодня в 20:31
А цирк то не закончился с отставкой Карреры!
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 883
сегодня в 20:25
Раулька на самолет что ль опоздал???
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 311
   98 / 883
сегодня в 20:23
Пусть Инвайт голоса накрутит, ухаха)
311
311
   70 / 883
сегодня в 20:13
Надо ввести открытое голосование на сайте Спартака! Пусть голосуют все!)
cska plus
cska plus
   1 / 883
сегодня в 20:10
А этот подливает масло в огонь.
Гавроша
Гавроша ответил Nikola45
   44 / 883
сегодня в 20:09
Пищевик это серпентарий )) А говорят еще что ворон ворону глаз не клюнет )) Чем хуже у Тарасни тем лучше для футбола ))
Змеиный яд всегда в цене, так что пупсики не пропадут.
Гавроша
Гавроша
   44 / 883
сегодня в 20:08
Я за рианчо, кононова пинком под зад, пусть у пупсиков будет настоящий испанский тренер. Может как вильяррел заиграют???????????

Что же до банщика, то думаю его стоит отдать в аренду в енисей. Пусть кого из спартака 2 возьмут.
Nikola45
Nikola45
   194 / 883
сегодня в 20:08
Пищевик это серпентарий )) А говорят еще что ворон ворону глаз не клюнет ))
Чем хуже у Тарасни тем лучше для футбола ))
cska.78
cska.78
   25 / 883
сегодня в 20:03
Пищевик - дом - 2!
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