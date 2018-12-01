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Икарди: «Мне всё равно, что думают о моей игре критики»

01 декабря 2018, 14:25

Нападающий «Интера» Мауро Икарди рассказал о своей роли в команде.

Нападающий должен забивать голы, полузащитник строит игру, защитник обороняется, а вратарь хранит ворота.

Я думаю, что только забивать голы — это не очень плохо, так как забитые мячи имеют ключевое значение в этом виде спорта. Многие говорят, что я не участвую в командной игре, но мне всё равно, что говорят критики. Я знаю только один способ помочь своим товарищами по команде — это голы. 

Ранее Икарди прокомментировал свой возможный трансфер в «Реал».

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Ислам Керимов
Ислам Керимов ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
01 декабря 2018 в 17:03
Видимо это твой кумир,стремишься!
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
01 декабря 2018 в 15:58
Иди жалобы строчи,популярный нашелся!
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