Икарди: «Мне всё равно, что думают о моей игре критики»

Нападающий «Интера» рассказал о своей роли в команде.

Нападающий должен забивать голы, полузащитник строит игру, защитник обороняется, а вратарь хранит ворота.

Я думаю, что только забивать голы — это не очень плохо, так как забитые мячи имеют ключевое значение в этом виде спорта. Многие говорят, что я не участвую в командной игре, но мне всё равно, что говорят критики. Я знаю только один способ помочь своим товарищами по команде — это голы.