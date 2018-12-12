«Реал» впервые потерпел разгромное поражение в домашнем матче еврокубков

«Реал» крупно проиграл ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это первое в истории домашнее поражение в еврокубках с разницей больше чем в два мяча для мадридцев. Всего «сливочные» сыграли 252 домашних матча во всех европейских соревнованиях.
Остро чувствуется недостаток классического центрфорварда. При игре без Роналду, то бишь комбинационного, в пас, в штрафной должен быть форвард типа Суареса, каждые 30 секунд предлагающий развитие атаки. Очень часто в центре просто пустота.
Удивительно, но факт: с Бенземой было отвратительно, без него - еще хуже.
Остро чувствуется недостаток классического центрфорварда. При игре без Роналду, то бишь комбинационного, в пас, в штрафной должен быть форвард типа Суареса, каждые 30 секунд предлагающий развитие атаки. Очень часто в центре просто пустота.
Удивительно, но факт: с Бенземой было отвратительно, без него - еще хуже.
Позор!!!
Почему болельщики из тупого Мадрида не выходят, и не требуют гнать Переса со своим солари и остальным мусором???
Такой позорный впервые вижу, за эти 15 лет!
Позор!!!
Почему болельщики из тупого Мадрида не выходят, и не требуют гнать Переса со своим солари и остальным мусором???
Такой позорный впервые вижу, за эти 15 лет!
Ииииикооомууууу!!!!!хаха коняям
Ииииикооомууууу!!!!!хаха коняям
Спокойной ночи, брат.
Спокойной ночи, брат.
Дела у Реала беспрецедентно плохи. Нужен тренер и мотивация.
Дела у Реала беспрецедентно плохи. Нужен тренер и мотивация.
Что такое креатив, фантазиста ? И в чём разница между Давидом Сильвой и Иско ?
Не буду упоминать всуе имена великих Хави , Иньесты и даже ученика их Месси.
Это когда Иско 60 минут за матч остервенело таскает мяч и не может придумать ни один пас на гол, а стоячий Месси сделает парочку асистов.
Итак дубль Барсы оказался сильнее полуРеала.
А ЦСКА ?
...А Пеле ? а что Пеле обясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле вместе с Жаирзиньо.
Почему ЦСКА называют "кони" ?...
Что такое креатив, фантазиста ? И в чём разница между Давидом Сильвой и Иско ?
Не буду упоминать всуе имена великих Хави , Иньесты и даже ученика их Месси.
Это когда Иско 60 минут за матч остервенело таскает мяч и не может придумать ни один пас на гол, а стоячий Месси сделает парочку асистов.
Итак дубль Барсы оказался сильнее полуРеала.
А ЦСКА ?
...А Пеле ? а что Пеле обясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле вместе с Жаирзиньо.
Почему ЦСКА называют "кони" ?...