«Реал» впервые потерпел разгромное поражение в домашнем матче еврокубков

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12 декабря 2018, 23:04

«Реал» крупно проиграл ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это первое в истории домашнее поражение в еврокубках с разницей больше чем в два мяча для мадридцев. Всего «сливочные» сыграли 252 домашних матча во всех европейских соревнованиях.