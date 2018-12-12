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«Реал» впервые потерпел разгромное поражение в домашнем матче еврокубков

12 декабря 2018, 23:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Реал» крупно проиграл ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это первое в истории домашнее поражение в еврокубках с разницей больше чем в два мяча для мадридцев. Всего «сливочные» сыграли 252 домашних матча во всех европейских соревнованиях.

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Все комментарии
ОПА. ману дель мораль
ОПА. ману дель мораль ответ vinyardrip (комментарий удален) (раскрыть)
13 декабря 2018 в 17:35
Ахах что?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
13 декабря 2018 в 12:04
Мы перекрыли все свои антирекорды этой победой.начинается новая эра Великого ЦСКА!!!
Ron09
Ron09 ответ Mr_Tim (раскрыть)
13 декабря 2018 в 08:36
обыграть гранда и не выйти из группы и даже не попасть в ЛЕ ... да отличный успех
SSC Napoli
SSC Napoli ответ Mr_Tim (раскрыть)
13 декабря 2018 в 04:34
4-0
Mr_Tim
Mr_Tim
13 декабря 2018 в 04:07
Это для армейцев уже успех по сумме двух матчей обыграть гранда ЛЧ со счетом 5:1!
Galaxy real way
Galaxy real way
13 декабря 2018 в 03:36
Чудо что Реал выигрывает ЛЧ, я даже после этого позора не могу со 100% уверенностью говорить что Реал не выиграет эту ЛЧ, самая непредсказуемая команда. Мы и Шальке проигрывали на Бернабеу 3:4.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
13 декабря 2018 в 02:00
Потрясающе говорить о недонастрое. Куча молодых футболистов, которым есть что доказывать. Грызть должны. Ан нет. А значит просто не знают как играть. Минус Солари.
Остро чувствуется недостаток классического центрфорварда. При игре без Роналду, то бишь комбинационного, в пас, в штрафной должен быть форвард типа Суареса, каждые 30 секунд предлагающий развитие атаки. Очень часто в центре просто пустота.
Удивительно, но факт: с Бенземой было отвратительно, без него - еще хуже.
Project Pandora
Project Pandora ответ ошалевший (комментарий удален) (раскрыть)
13 декабря 2018 в 01:45
Он единственный, кто выложился на все 100%
Red blu
Red blu
13 декабря 2018 в 01:16
Вторая великая победа ЦСКА над Реалом
3ton
3ton
13 декабря 2018 в 00:49
Судья не поможет - реал не победит))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ОПА. ману дель мораль (раскрыть)
13 декабря 2018 в 00:19, ред.
На голову сильнее был Ливерпуль над свиньями, а чехи на диком фарте обыграли в ответном матче с разницей в один гол))) Ну и Рома подозрала своей аморфной игрой сегодня... Но Реал и Рома - это вам не соперники свинок по Лиге Европы, в которую свинки так стремятся, но не факт что еще попадут))) Завтра будем смеяться, ребята, запасаемся попкорном...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
13 декабря 2018 в 00:07
Зенит с 6 тью очками выходил ,а армейцы из группы не жизни с семью даже в ЛЕ не вышли. Классная группа
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Colchoneros (раскрыть)
13 декабря 2018 в 00:06
Сколари
25процентный клоун
25процентный клоун
13 декабря 2018 в 00:05
Ну респект,слов нет
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря 2018 в 00:02
Такие антирекорды поставили за ещё неполный пол сезона!!!
Позор!!!
Почему болельщики из тупого Мадрида не выходят, и не требуют гнать Переса со своим солари и остальным мусором???
Такой позорный впервые вижу, за эти 15 лет!
Goger90
Goger90 ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 23:59
Не глорам читать нотации болельщикам.
Project Pandora
Project Pandora ответ eleven LC (раскрыть)
12 декабря 2018 в 23:57
Пожалуй, кроме Винисиуса.
Землянин
Землянин ответ Василий 50 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 23:45, ред.
Да, за выход из группы хорошие деньги и баллы дают, + как минимум еще 2 игры, а это доп. деньги за телетрансляции
чемпионство с душком
чемпионство с душком
12 декабря 2018 в 23:41
Перес увидел, что об конину все ноги вытирают и сжалился над серыми и убогими.
Шишанутый
Шишанутый
12 декабря 2018 в 23:41
Позор! Во что Перес превратил великий королевский клуб это жалкое зрелище. Продолжаются антирекорды в этом сезоне. Что далше будет? В Лигу Европы попадем? Из Солари тренер не получится он только у бровки размахивать руками может. Солари аут! Перес аут!
eleven LC
eleven LC
12 декабря 2018 в 23:36
Просто позор всем кто связан с этими 0:3 на Бернабеу!!!
Colchoneros
Colchoneros
12 декабря 2018 в 23:31
Впервые потерпели!
Ииииикооомууууу!!!!!хаха коняям
ОПА. ману дель мораль
ОПА. ману дель мораль ответ Y.N.W.A. (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 23:27
Перес - раковая опухоль, мне кажется он через 2 месяца сломает Реалу хребет, что скажется на долгие годы... Считаю что нужен Венгер если рассматривать из свободных агентов.
Спокойной ночи, брат.
Colchoneros
Colchoneros
12 декабря 2018 в 23:25, ред.
;))))Дайте Солари поработать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 декабря 2018 в 23:23
Этот рекорд от ЦСКА запомнится на долго. Жаль, что Виктории дома продули.
Baggio R.
Baggio R.
12 декабря 2018 в 23:22
Наверное, и команда, дважды обыгравшая Реал, впервые не вышла из группы
ОПА. ману дель мораль
ОПА. ману дель мораль
12 декабря 2018 в 23:21
Это не Реал. Это антиреал. Проиграть команде, которая по сути и выхода в ЛЕ не заслужила, ведь Виктория показала, что в личных встречах она на голову сильнее армейцев, к тому же провела достойный матч с Ромой, где победила.
Дела у Реала беспрецедентно плохи. Нужен тренер и мотивация.
Roman73
Roman73
12 декабря 2018 в 23:21
Что главное в футболе ?- мысль, её быстрота.
Что такое креатив, фантазиста ? И в чём разница между Давидом Сильвой и Иско ?
Не буду упоминать всуе имена великих Хави , Иньесты и даже ученика их Месси.
Это когда Иско 60 минут за матч остервенело таскает мяч и не может придумать ни один пас на гол, а стоячий Месси сделает парочку асистов.
Итак дубль Барсы оказался сильнее полуРеала.
А ЦСКА ?
...А Пеле ? а что Пеле обясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле вместе с Жаирзиньо.
Почему ЦСКА называют "кони" ?...
yk2ru
yk2ru ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 23:17
В обоих матчах тренер выставил резервных игроков, он ЦСКА использует для спарринга своей молодёжки. Зато все другие встречи Реал выиграл в группе. Так что это просто удача, что играли со 2-3 составом Реала.
Ruslan3132
Ruslan3132
12 декабря 2018 в 23:16
физруки гребанные пачкают имя Реала...Не думал что такое возможно, но хуже Бенитеса двух подряд физруков взял Перес...после 60мин ждал когда же болельщики Реала выкинут белые платки за Уход руководства. Если после такого оставить их, это стагнация и регресс на годы.
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