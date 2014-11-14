Коллер: «Только вместе с болельщиками мы сумеем одолеть русских медведей!»

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14 ноября 2014, 15:18

– На тренировке в четверг в строю были все футболисты, приглашенные на сбор. Все выспались, набрались сил. Сегодня будем тренироваться в легком режиме, чтобы футболисты были готовы к субботней игре. Главное – подойти к матчу с полной уверенностью в собственных силах.





Не хочу рассуждать о том, Россия — фаворит или мы. Ведь это не сыграет роли. Важно то, как наша команда проявит себя во время матча. Кроме того, важен 12-й игрок – наши болельщики, которые всегда здорово поддерживают национальную команду в Вене. Только вместе мы сумеем одолеть русских медведей!

О том, что на первом месте сейчас Австрия, а не Россия

– Все равно не считаю нас фаворитами. Россия хорошо играет в обороне и опасно атакует.

О том, решил ли уже Коллер, кто выйдет в стартовом составе

– Утром в день игры я посмотрю на состояние футболистов и приму решение. Но сюрпризов ждать не стоит. Против Молдавии и Черногории мы играли одним и тем же составом.