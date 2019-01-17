«„Барселона“, дни твоей славы закончились!» Огненные высказывания Арбелоа

вчера, 20:00

Сегодня отмечает день рождения чемпион мира и Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов, чьим дриблингом пугают детишек. «Соккер.ру» заговорил устами Альваро Арбелоа.

О своих функциях:

Я – рабочая лошадка, я знаю свое место. Конечно, в футболе больше говорят о тех, кто забивает голы, но я тоже работаю очень много, чтобы приносить пользу.

О стиле игры:

Меня часто критикуют за чересчур жесткую игру, но на самом деле я не являюсь грубым футболистом. Но в силу амплуа и желания всегда побеждать мне приходится действовать агрессивно, чтобы быть конкурентным на своей позиции.

Забавный случай из карьеры:

Однажды мы играли в Севилье и вели по ходу первого тайма. Я много атаковал в том матче, а Моуриньо стал обращаться ко мне от бровки: «Кафу!» Когда мы зашли в раздевалку, Жозе был в хорошем настроении и толкнул речь: «Команда играет хорошо, но среди нас есть Кафу». «Кафу, Кафу, Кафу», - он повторял это снова и снова, за перерыв назвал меня так раз 500, наверное. А потом объяснил, что хочет от меня более внимательной игры в обороне. И добавил: «Если Кафу не возражает.

О пинке от одноклубника Пепе (Арбелоа просил Пепе подняться с газона, когда тот симулировал травму, португалец отмахнулся от партнера):

Пепе следовало снять бутсу перед тем, как меня бить, теперь она порвана.

Об украденном у Криштиану Роналду голе:

Да, Криштиану не понравилось, что я опередил его и первым успел на передачу Чичарито. Что ж, злость для него – это совершенно нормально. Он очень любит забивать, борется за трофей Пичичи, но пусть поймет меня и простит. Я ведь очень редко забиваю, а это непередаваемо приятно ощущение, особенно, если гол случается на „Сантьяго Бернабеу“.

О „Барселоне“ Гвардиолы:

Как мадридисту до мозга костей мне непросто об этом говорить, но эта „Барселона“ - одна из лучших команд в истории футбола. Они задрали планку очень высоко и держат марку на протяжении нескольких сезонов. Тем не менее, я далек от того, чтобы им завидовать. Я люблю „Реал“ и счастлив здесь.

После долгожданной победы в чемпионате Испании (2012 год):

Настало время покончить с гегемонией каталонцев. Сегодня я очень счастлив и говорю им: „Барселона“, дни твоей славы закончились!

О Жераре Пике:

Мне было бы очень легко объяснить, почему Пике мне не друг. Но я не хочу ставить его в неловкое положение. Я знаком с его семьей и уважаю его родных, чего не скажешь о его отношении к моей семье. Из-за всех тех глупостей, что произносятся в прессе, сильнее всего страдают те, кто рядом с нами, поэтому я не стану отвечать Пике, какие бы гадости он ни говорил мне лично. Если он оскорбит мой клуб, „Реал“, я отвечу, потому что всегда буду защищать свой клуб, но и в этом разговоре мне всегда будет что сказать, не переходя на личности.

О Кариме Бензема:

Этот парень – один из лучших футболистов мире. Он очень умный игрок, да-да, я знаю, о чем говорю, ведь у меня есть возможность наблюдать за ним постоянно.

О Луке Модриче:

Модрич – потрясающий игрок. Я безумно рад, что он перешел в „Реал“.

О Месси и Зидане:

Месси – сверхчеловеческое создание, однако я уверен, что он не превосходит Зидана. И вообще, может быть, есть футболисты даже сильнее Зидана, которых я не знаю.

О Жозе Моуриньо:

Что меня привлекает в Моуриньо, так это то, что он победитель с исключительным менталитетом. Именно благодаря психологии победителя Жозе смог успешно работать в разных странах. Кроме того, он тактический гений и всегда чувствует, что нужно команде, поэтому его замены всегда эффективны. К сожалению, мы в „Реале“ не всегда соответствовали его уровню. Я и о себе говорю. Жозе покинул Мадрид разочарованным футболистами, но мы должны быть ему благодарны.

О 200 матчах за „Реал“:

Для воспитанника академии „Реала“, коим я являюсь, сыграть 200 матчей за „Мадрид“ - настоящее счастье. Нет ничего лучше, чем выигрывать в футболке „Реала“!

Об отношениях с Касильясом:

У меня с Икером хорошие отношения как для одноклубников. Они такие же, как и всегда. Когда я просил проявить больше уважения к другим вратарям „Реала“, это не было упреком Касильясу. Эти слова не допускают иных интерпретаций.

Экспертная характеристика нового мяча, выпущенного к чемпионату мира:

Могу сказать, что он такой же круглый, как и все остальные мячи, которыми я играл в футбол.

Приветствие Зидану, когда он возглавил „Реал“:

Сплошное удовольствие – учиться у такого великолепного тренера и человека. Добро пожаловать, гениальный Зизу!

О Криштиану Роналду:

Роналду – лучший в мире, в этом не может быть никаких сомнений. Это большой профессионал, который совершенствует себя каждый день. Вы даже представить себе не можете, что делает Криштиану, чтобы становиться сильнее и сильнее. Такое ощущение, что он всегда прогрессирует. Большое счастье играть с ним рядом и большая привилегия для всего „Реала“ иметь в составе такого футболиста.

После гола Роналду в ворота „Ювентуса“:

Думаю, Криштиану Роналду уже закончил на Земле. Ему пора играть против марсиан. Здесь он все сделал.

Cristiano Ronaldo ya puede abandonar la Tierra y ponerse a jugar contra los marcianos.

¡Aquí ya lo ha hecho todo! pic.twitter.com/GSWs1ODq77 — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 3 апреля 2018 г.

Об отношениях с Диего Симеоне:

Мы живем в одном районе, часто встречаемся, когда гуляем с собаками. Его собаки крупнее моих, но у нас нет никаких проблем, и если Диего понадобятся хлеб, соль или яйца, то он знает, где мой дом.

О завершении карьеры:

Физически я был готов поиграть еще какое-то время, но так сложилось. Пришлось время прощаться, но я ни о чем не жалею.

Об уходе из „Реала“:

Это как покинуть небеса и искать себе место на земле.

О „Реале“:

„Реал“ - клуб всей моей жизни. Конечно, я бы хотел быть его частью всегда. Честно говоря, я не вполне понимаю, почему до сих пор остаются люди, которые не болеют за „Реал“. Это одна из загадок вселенной».

Что говорят об Арбелоа?

Жозе Моуриньо, провожая Арбелоа из футбола:

Конец одного пути – это начало следующего. У тебя он будет таким же успешным и преисполненным достоинства, как предыдущий. Футболу нужны мужчины, Альваро!

Икер Касильяс:

Мой бывший одноклубник попрощался с «Реалом» и я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для «Мадрида». Альваро – представитель «кантеры», который должен был уехать, чтобы однажды вернуться за большими победами. Каждый игрок «Реала» заслуживает такого прощание, какое было у Арбелоа. Желаю ему удачи на новом этапе его жизни.

Жерар Пике:

Мы часто спорили в «Твиттере», доходило до острого обмена репликами, но я хочу пожелать Альваро всего наилучшего. Он провел потрясающую карьеру, завоевал много престижных трофеев и заслуживает уважения.

Анонимное мнение из глубин «Реала»:

Арбелоа готов убивать за своих партнеров, за эмблему «Реала». Если бы у нас было пять таких игроков, все было бы по-другому.

Денис Черышев (Арбелоа надел на праздничное мероприятие в честь победы в Лиге чемпионов футболку с фамилией «Черышев», чтобы поддержать экс-одноклубника, получившего тяжелую травму, выступая за «Валенсию»):

У меня просто нет слов, Альваро. Спасибо, что поддерживаешь в столь непростое время. Ты – пример для подражания и настоящий человек. Еще раз спасибо тебе!