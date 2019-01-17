«„Барселона“, дни твоей славы закончились!» Огненные высказывания Арбелоа

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Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Хетафе -:-  Алавес 1.8 3.3 5.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Бавария 5.35 4.35 1.57
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Амьен - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.1 3.35 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.82 3.55 4.2
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 5.3 4.3 1.55
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.62 3.4 5.9
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц -:- Логотип футбольный клуб Погонь СидлицеПогонь Сидлице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Оберлаузитц НойгерсдорфОберлаузитц Нойгерсдорф - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Погонь СидлицеПогонь Сидлице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб РойтлингенРойтлинген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб ГКС ЯстржебиеГКС Ястржебие - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т -:- Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МальмеМальме -:- Логотип футбольный клуб ИФК МальмеИФК Мальме - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб НотодденНотодден - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 -:- Логотип футбольный клуб Райхенау (Инсбрук)Райхенау - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен 2Санкт-Пёльтен 2 -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрумунддалБрумунддал -:- Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохолтБохолт -:- Логотип футбольный клуб РВ ОберхаузенРВ Оберхаузен - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб ЛеобендорфЛеобендорф - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен -:- Логотип футбольный клуб ИФ ЮвентусИФ Ювентус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.28 5.7 8.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.7 4.7 1.33
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.4 3.5 2.05
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.95 3.25 3.85
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«„Барселона“, дни твоей славы закончились!» Огненные высказывания Арбелоа

вчера, 20:00

Сегодня отмечает день рождения чемпион мира и Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов, чьим дриблингом пугают детишек. «Соккер.ру» заговорил устами Альваро Арбелоа.

О своих функциях:

Я – рабочая лошадка, я знаю свое место. Конечно, в футболе больше говорят о тех, кто забивает голы, но я тоже работаю очень много, чтобы приносить пользу. 

О стиле игры:

Меня часто критикуют за чересчур жесткую игру, но на самом деле я не являюсь грубым футболистом. Но в силу амплуа и желания всегда побеждать мне приходится действовать агрессивно, чтобы быть конкурентным на своей позиции.

Забавный случай из карьеры:

Однажды мы играли в Севилье и вели по ходу первого тайма. Я много атаковал в том матче, а Моуриньо стал обращаться ко мне от бровки: «Кафу!» Когда мы зашли в раздевалку, Жозе был в хорошем настроении и толкнул речь: «Команда играет хорошо, но среди нас есть Кафу». «Кафу, Кафу, Кафу», - он повторял это снова и снова, за перерыв назвал меня так раз 500, наверное. А потом объяснил, что хочет от меня более внимательной игры в обороне. И добавил: «Если Кафу не возражает.  

О пинке от одноклубника Пепе (Арбелоа просил Пепе подняться с газона, когда тот симулировал травму, португалец отмахнулся от партнера):

Пепе следовало снять бутсу перед тем, как меня бить, теперь она порвана.

Об украденном у Криштиану Роналду голе:

Да, Криштиану не понравилось, что я опередил его и первым успел на передачу Чичарито. Что ж, злость для него – это совершенно нормально. Он очень любит забивать, борется за трофей Пичичи, но пусть поймет меня и простит. Я ведь очень редко забиваю, а это непередаваемо приятно ощущение, особенно, если гол случается на „Сантьяго Бернабеу“.

О „Барселоне“ Гвардиолы:

Как мадридисту до мозга костей мне непросто об этом говорить, но эта „Барселона“ - одна из лучших команд в истории футбола. Они задрали планку очень высоко и держат марку на протяжении нескольких сезонов. Тем не менее, я далек от того, чтобы им завидовать. Я люблю „Реал“ и счастлив здесь.

После долгожданной победы в чемпионате Испании (2012 год):

Настало время покончить с гегемонией каталонцев. Сегодня я очень счастлив и говорю им: „Барселона“, дни твоей славы закончились!

О Жераре Пике:

Мне было бы очень легко объяснить, почему Пике мне не друг. Но я не хочу ставить его в неловкое положение. Я знаком с его семьей и уважаю его родных, чего не скажешь о его отношении к моей семье. Из-за всех тех глупостей, что произносятся в прессе, сильнее всего страдают те, кто рядом с нами, поэтому я не стану отвечать Пике, какие бы гадости он ни говорил мне лично. Если он оскорбит мой клуб, „Реал“, я отвечу, потому что всегда буду защищать свой клуб, но и в этом разговоре мне всегда будет что сказать, не переходя на личности.

О Кариме Бензема:

Этот парень – один из лучших футболистов мире. Он очень умный игрок, да-да, я знаю, о чем говорю, ведь у меня есть возможность наблюдать за ним постоянно.

О Луке Модриче:

Модрич – потрясающий игрок. Я безумно рад, что он перешел в „Реал“.

О Месси и Зидане:

Месси – сверхчеловеческое создание, однако я уверен, что он не превосходит Зидана. И вообще, может быть, есть футболисты даже сильнее Зидана, которых я не знаю.

О Жозе Моуриньо:

Что меня привлекает в Моуриньо, так это то, что он победитель с исключительным менталитетом. Именно благодаря психологии победителя Жозе смог успешно работать в разных странах. Кроме того, он тактический гений и всегда чувствует, что нужно команде, поэтому его замены всегда эффективны. К сожалению, мы в „Реале“ не всегда соответствовали его уровню. Я и о себе говорю. Жозе покинул Мадрид разочарованным футболистами, но мы должны быть ему благодарны.

О 200 матчах за „Реал“:

Для воспитанника академии „Реала“, коим я являюсь, сыграть 200 матчей за „Мадрид“ - настоящее счастье. Нет ничего лучше, чем выигрывать в футболке „Реала“!

Об отношениях с Касильясом:

У меня с Икером хорошие отношения как для одноклубников. Они такие же, как и всегда. Когда я просил проявить больше уважения к другим вратарям „Реала“, это не было упреком Касильясу. Эти слова не допускают иных интерпретаций. 

Экспертная характеристика нового мяча, выпущенного к чемпионату мира:

Могу сказать, что он такой же круглый, как и все остальные мячи, которыми я играл в футбол.

Приветствие Зидану, когда он возглавил „Реал“:

Сплошное удовольствие – учиться у такого великолепного тренера и человека. Добро пожаловать, гениальный Зизу!

О Криштиану Роналду:

Роналду – лучший в мире, в этом не может быть никаких сомнений. Это большой профессионал, который совершенствует себя каждый день. Вы даже представить себе не можете, что делает Криштиану, чтобы становиться сильнее и сильнее. Такое ощущение, что он всегда прогрессирует. Большое счастье играть с ним рядом и большая привилегия для всего „Реала“ иметь в составе такого футболиста.

После гола Роналду в ворота „Ювентуса“:

Думаю, Криштиану Роналду уже закончил на Земле. Ему пора играть против марсиан. Здесь он все сделал. 

Об отношениях с Диего Симеоне:

Мы живем в одном районе, часто встречаемся, когда гуляем с собаками. Его собаки крупнее моих, но у нас нет никаких проблем, и если Диего понадобятся хлеб, соль или яйца, то он знает, где мой дом.

О завершении карьеры:

Физически я был готов поиграть еще какое-то время, но так сложилось. Пришлось время прощаться, но я ни о чем не жалею.

Об уходе из „Реала“:

Это как покинуть небеса и искать себе место на земле.

О „Реале“:

„Реал“ - клуб всей моей жизни. Конечно, я бы хотел быть его частью всегда. Честно говоря, я не вполне понимаю, почему до сих пор остаются люди, которые не болеют за „Реал“. Это одна из загадок вселенной». 

Что говорят об Арбелоа?

Жозе Моуриньо, провожая Арбелоа из футбола:

Конец одного пути – это начало следующего. У тебя он будет таким же успешным и преисполненным достоинства, как предыдущий. Футболу нужны мужчины, Альваро!

Икер Касильяс:

Мой бывший одноклубник попрощался с «Реалом» и я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для «Мадрида». Альваро – представитель «кантеры», который должен был уехать, чтобы однажды вернуться за большими победами. Каждый игрок «Реала» заслуживает такого прощание, какое было у Арбелоа. Желаю ему удачи на новом этапе его жизни. 

Жерар Пике:

Мы часто спорили в «Твиттере», доходило до острого обмена репликами, но я хочу пожелать Альваро всего наилучшего. Он провел потрясающую карьеру, завоевал много престижных трофеев и заслуживает уважения.

Анонимное мнение из глубин «Реала»:

Арбелоа готов убивать за своих партнеров, за эмблему «Реала». Если бы у нас было пять таких игроков, все было бы по-другому.

Денис Черышев (Арбелоа надел на праздничное мероприятие в честь победы в Лиге чемпионов футболку с фамилией «Черышев», чтобы поддержать экс-одноклубника, получившего тяжелую травму, выступая за «Валенсию»):

У меня просто нет слов, Альваро. Спасибо, что поддерживаешь в столь непростое время. Ты – пример для подражания и настоящий человек. Еще раз спасибо тебе!

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Все комментарии
DVL
DVL
   248 / 741
сегодня в 06:26
Я видел дриблинг Арбелоа, ухты)
cevin cigan
cevin cigan
   31 / 741
вчера в 23:50
На таких людях и стоит земля мадридская!!! "Если бы у нас было пять таких игроков,всё юыло бы по-другому!" (не то что нынешнее племя....)
Ruslan3132
Ruslan3132
   81 / 741
вчера в 22:39
О „Реале“:

„Реал“ - клуб всей моей жизни. Конечно, я бы хотел быть его частью всегда. Честно говоря, я не вполне понимаю, почему до сих пор остаются люди, которые не болеют за „Реал“. Это одна из загадок вселенной».

Подписываюсь )
Gelious
Gelious ответил goalaktika
   19 / 741
вчера в 21:29
И ты видел его дриблинг)
У него и удачного дриблинга наберется. Как и у любого игрока полевого наберется и неудачного достаточно. Но на своей бровке он хорошо играл. Хотя Карвахаль как минимум не хуже.
goalaktika
goalaktika ответил Gelious
   319 / 741
вчера в 21:01
До чего ж славный футболист был. Очень недооцененный.
И ты видел его дриблинг)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   106 / 741
вчера в 21:01
Хороший был игрок!
da da da
da da da
   201 / 741
вчера в 21:00
в Ливерпуле хорошо играл,не идеально но очень качественно.
но переход в Реал сломал ему голову,начал зазнаваться,что в принципе типично для игроков РМ.
Gelious
Gelious
   19 / 741
вчера в 20:31
До чего ж славный футболист был. Очень недооцененный.
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