ПСЖ проявляет интерес к Аллану из-за травмы Верратти

По данным из СМИ, ПСЖ вновь начал проявлять интерес к полузащитнику «Наполи» Аллану.
Хавбек парижского клуба Марко Верратти во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Генгама» получил травму. Теперь парижане нуждаются в качественной замене. По мнению руководства клуба, именно Аллан подходит на эту роль.
ПСЖ готов заплатить за футболиста 70 млн евро, а также утроить зарплату игрока. Однако есть вероятность, что французы могут столкнуться с проблемами финансового фэйр-плей, если оформят переход Аллана.