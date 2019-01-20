ПСЖ проявляет интерес к Аллану из-за травмы Верратти

20 января 2019, 12:19

По данным из СМИ , ПСЖ вновь начал проявлять интерес к полузащитнику «Наполи» Аллану.

Хавбек парижского клуба Марко Верратти во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Генгама» получил травму. Теперь парижане нуждаются в качественной замене. По мнению руководства клуба, именно Аллан подходит на эту роль.