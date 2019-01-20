Коутиньо может перейти в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в Англию.
На 27-летнего бразильца претендует «Челси», который может заплатить за трансфер более 100 млн евро. В текущем сезоне бывший игрок «Ливерпуля» провел 17 матчей в Примере и забил 4 гола. Хавбеком также интересуется МЮ.
А этот за деньгами и славой погнался и нет у него такой харизмы лидера, который потащит вперед всех.
А этот за деньгами и славой погнался и нет у него такой харизмы лидера, который потащит вперед всех.
Когда Коутиньо был лучшим в АПЛ?Он даже в Ливерпуле в последнем сезоне не был лучшим.
Суарес был лучшим,Бэйл был лучшим,Роналду был лучшим и что они полировали лавку? Большей дичи я в своей жизни не слышал
Когда Коутиньо был лучшим в АПЛ?Он даже в Ливерпуле в последнем сезоне не был лучшим.
Суарес был лучшим,Бэйл был лучшим,Роналду был лучшим и что они полировали лавку? Большей дичи я в своей жизни не слышал
Теперь уже Коутиньо продают))
Кого еще Барса хочет продать?
Теперь уже Коутиньо продают))
Кого еще Барса хочет продать?
За такие деньги надо отпускать.
За такие деньги надо отпускать.
Ливерпуль был его командой, его обожали, стал бы Легендой, на кой черт надо было идти в тень Месси.
Все-таки что не говорите, а 90% футболистов очень глупые люди.
Ливерпуль был его командой, его обожали, стал бы Легендой, на кой черт надо было идти в тень Месси.
Все-таки что не говорите, а 90% футболистов очень глупые люди.