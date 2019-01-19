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«Монако» крупно уступил «Страсбуру»

19 января 2019, 23:54
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 5Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

«Монако» проиграл «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

«Страсбур», имея в своем активе 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. «Монако» с 15 очками - предпоследний.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Страсбур» 1:5 (1:2)
Голы: Фалькао 22 - Ажорке 12, Томассон 17, Сиссоко 63, Ажорке 68Фофана 90+4

«Монако»: Бенальо, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Хенрикс (Сидибе 55), Тилеманс, Фабрегас, Балло-Туре, Рони Лопеш, Головин (Силла 66), Фалькао
Главный тренер: Анри Тьерри.

«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Мартинес, Лала, Мартен (Льенар 81), Сиссоко, Фофана, Качи, Ажорке (Да Кошта 78), Томассон (Кароль 73)
Главный тренер: Лори Тьерри.

Предупреждения: Глик 8, Мартен 29, Митрович 36, Бадьяшиль 37, Фабрегас 72, Фалькао 77

Удаления: Налдо 7, Митрович 69

Судья: Летексье Франсуа.

Ранее ПСЖ отгрузил девять мячей в ворота «Генгама».

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Все комментарии
koke90
koke90
21 января в 09:27
сашка оловин как всегда, лучший)
parallels
parallels ответил Т34
   9 / 808
20 января в 15:54
Я тебе сочувствую. Глубоко неверующий человек - это не достоинство. Хотя, судя по твоим комментариям о Боге говорить не приходится.
а ты христанутый? если да - то не навязывай того, чего нет. я же тебе свои убеждения не навязываю.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   126 / 808
20 января в 13:47
Опять Головин помог команде.
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   8 / 808
20 января в 12:49
Кстати говоря в РПЛ Промес был получше Головина. А почему у него не складывается в Севилье непонятно.
Анатолий, все дело в уровне чемпионатов. Живой пример с Мусой. У вас играл, а перешел в АПЛ сел на скамейку. В топ-5 класс выше, как у игроков, так соответственно и у команд. Квинси Промес отыграл несколько лет в Спартаке, он вырос в нем, как игрок, но игрок нашего чемпионата. А если бы он играл с 21 года в команде того же испанского чемпионата и рос там, как игрок, то и уровень его был бы выше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Т34
20 января в 12:24
Вот как можно с тобой вести нормальный диалог, когда в тебе выпирает наружу предвзятость? На твою неграмотность это не свалишь. Ты все фамилии написал с большой буквы, но Квинси и Промес с маленькой. Ты хочешь показать, что он в твоих глазах такой ничтожный? Напрасно. Я не хочу защищать голландца, но он, в данном случае, стоит гораздо выше тебя. И вот эта чванливость проявляется в большинстве из вас и, к моему сожалению, есть такие же и в наших рядах.
То,что поливают Свинси виноваты сами саиньи...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Педры и негры
   78 / 808
20 января в 12:24
Ну-ну, третий по значимости турнир. И играть им с Англией, а в финал, скорее всего, Португалия попадёт.
Голландия выиграет этот турнир
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
20 января в 12:11
Кстати говоря в РПЛ Промес был получше Головина. А почему у него не складывается в Севилье непонятно.
WAARLOT
WAARLOT
   728 / 808
20 января в 11:58
купили это чудо на свою голову,валит всю команду,срочно отдать с доплатой в кайрат
Т34
Т34 ответил Педры и негры
   8 / 808
20 января в 11:32
Кстати, вот многие ваши пишут, какой Головин плохой, какой промес хороший. А между тем другие экс-игроки РФПЛ в лигах топ5 играют куда лучше распиаренного квинси, - Витсель игрок старта в лидере Бундеслиги; Кайседо в Лацио не игрок старта, но голов забил куда больше "лючшего игрока РФПЛ", до этого прилично (по меркам бывшего игрока РФПЛ) играл за Эспаньол. И что, фаны Зенита пишут, мол, позор Головину, браво Витсель? Фаны Локо пишут, позор Головину, браво Кайседо? Как вообще одно с другим можно сравнивать? Промес/Витсель/Кайседо к России более никакого отношения не имеют. А то, что они в РФПЛ играли, ну так Паулиньо в Литве играл, и что дальше?
Вот как можно с тобой вести нормальный диалог, когда в тебе выпирает наружу предвзятость? На твою неграмотность это не свалишь. Ты все фамилии написал с большой буквы, но Квинси и Промес с маленькой. Ты хочешь показать, что он в твоих глазах такой ничтожный? Напрасно. Я не хочу защищать голландца, но он, в данном случае, стоит гораздо выше тебя. И вот эта чванливость проявляется в большинстве из вас и, к моему сожалению, есть такие же и в наших рядах.
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   8 / 808
20 января в 11:19
Давай, с учётом нашего возраста отбросим эмоции и не будем уподобляться фанатам. Головин был по меньшей мере не хуже Фабрегпса. Это факт. Команда не тянет. Это тоже факт. Головин в этой команде не худший, хотя и не лучший. Результат провальный. Все это факты. Сравнивать Промеса в Севилье и Головина в Монако не корректно. Вот факты, а остальное это домыслы, троллинг
Анатолий, я с тобой полностью согласен.
Т34
Т34
   8 / 808
20 января в 11:19
То, что поливают Головина виноваты сами кони. Посмотри на их комментарии, с первых дней его продажи в Монако одни хвалебные оды в его адрес, причем порой абсолютно необоснованные по его игре. У нас, что, кроме них никто не разбирается в футболе? Причем, разговор о Головине, но обязательно надо привести пример с тем же Промесом. Промес пришел и ушел, как сотни других легионеров игравших в нашем футболе. Где здесь логика сравнения? Что у Промеса не все получается, что у Головина. И если бы Головина не возводили до тех высот, которые он не заслуживает, то никто и не критиковал бы его игру, а только поддерживали бы, так как он российских игрок.
А говорить о Зобнине, Кузяеве, Миранчуках и других, которые не играют за рубежом нет смысла, потому что не известно, как они там себя проявили бы, может также как Головин, а может в разы лучше.
Педры и негры
Педры и негры ответил Ragnar_Lodbrok
20 января в 11:10
Ну-ну, третий по значимости турнир. И играть им с Англией, а в финал, скорее всего, Португалия попадёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
20 января в 11:09
И Фабрегас не помог, падение продолжается
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
20 января в 10:58
Давай, с учётом нашего возраста отбросим эмоции и не будем уподобляться фанатам. Головин был по меньшей мере не хуже Фабрегпса. Это факт. Команда не тянет. Это тоже факт. Головин в этой команде не худший, хотя и не лучший. Результат провальный. Все это факты. Сравнивать Промеса в Севилье и Головина в Монако не корректно. Вот факты, а остальное это домыслы, троллинг
Педры и негры
Педры и негры ответил Т34
20 января в 10:50
Кстати, вот многие ваши пишут, какой Головин плохой, какой промес хороший. А между тем другие экс-игроки РФПЛ в лигах топ5 играют куда лучше распиаренного квинси, - Витсель игрок старта в лидере Бундеслиги; Кайседо в Лацио не игрок старта, но голов забил куда больше "лючшего игрока РФПЛ", до этого прилично (по меркам бывшего игрока РФПЛ) играл за Эспаньол. И что, фаны Зенита пишут, мол, позор Головину, браво Витсель? Фаны Локо пишут, позор Головину, браво Кайседо? Как вообще одно с другим можно сравнивать? Промес/Витсель/Кайседо к России более никакого отношения не имеют. А то, что они в РФПЛ играли, ну так Паулиньо в Литве играл, и что дальше?
Педры и негры
Педры и негры ответил Т34
20 января в 10:40
Никто и не спорит, но поливать единственного участника ЧМ-2018, по его итогам уехавшего в Европу, - по меньшей мере глупо. Вот когда возьмут Зобнина, Кузяева, Миранчуков и тд в условное Лацио, тогда и поговорим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
20 января в 10:07
Идет зарывание в грунт...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
20 января в 09:40
Жесть
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
20 января в 09:17
С победой .
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Оливье Гpуйяp
   78 / 808
20 января в 09:13
Голландия сейчас одна из сильнейших сборных, которая в шаге от победы в Лиге наций
Т34
Т34 ответил Эрик Бернар
   8 / 808
20 января в 09:12
5 вратарей к 15 матчам. Смена тренера. Эпидемия травм. Финансовые проблемы Рыболовлева. Но виноват один Головин, из-за травмы пропустивший бОльшую часть сезона и не игравший в 0:4 от Брюгге.
А кто из Головина сделал "суперзвезду"? Кто кричал на каждом углу о том, с гордостью, за какую цену взял его Монако. Сделали его спасителем клуба-днища, каковым клуб сейчас является. Значит, если клуб выиграл, это заслуга "армейца" Головина, а если клуб проиграл, то конь не причем, виноваты все, только не он. Эпидемии травм бывают в футболе, смены тренеров тоже, при финансовых проблемах не выкладывают за неустоявшихся игроков по 30 млн. евро. Не надо искать оправданий, а надо признавать, что Монако дно и игроки в нем такие же, о чем и говорит "пятерочка" в их ворота.
FILL3286
FILL3286
   15 / 808
20 января в 08:54
АХАХАХА АХХАХА ХАХАХА ХАХАХ
галавин виноват во всем реально,вот уберут мальчишку харьковского и все наладится у монако
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 08:51
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       103 / 808
    20 января в 08:50
    Да, Монако, ты реально пробил дно! С таким составом и так влетать Страсбуру....Позор и это мягко сказано.
    Karkaz
    Karkaz
       300 / 808
    20 января в 08:49
    Там такие голешники Страсбург забивал, как будто ПСЖ играл с Монако.
    МКС
    МКС
       30 / 808
    20 января в 08:37
    Пока кабылы играют в европе не айс. Гинера с судьями рядом нет.
    LOpp
    LOpp
       5 / 808
    20 января в 08:25
    Головин приносит удачу.
    OLESOCC
    OLESOCC
       444 / 808
    20 января в 08:10
    Где Головин - там швах!.
    Т34
    Т34 ответил parallels
       8 / 808
    20 января в 08:08
    как глубоко неверующий человек - и то говорю: может им сходить в церковь? если красно-белую форму надели - то надо играть, как спартак, что ли?
    Я тебе сочувствую. Глубоко неверующий человек - это не достоинство. Хотя, судя по твоим комментариям о Боге говорить не приходится.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    20 января в 07:50
    4 игры без поражений....и на тебе опять провал...провалище....
    Спишем всё на удаление на 7-й минуте....

    Ещё 17 игр....ничего страшного...Монако по-прежнему в 3-х очках чтоб покинуть зону вылета...
    Не думаю что команда Анри с Фалькао,Фабрегасом и Головиным покинет Лигу...
    Удачи им !!!!!

    Что там с Батшуайи??
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