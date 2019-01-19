«Монако» крупно уступил «Страсбуру»

«Монако» проиграл «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции.
«Страсбур», имея в своем активе 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. «Монако» с 15 очками - предпоследний.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Страсбур» 1:5 (1:2)
Голы: Фалькао 22 - Ажорке 12, Томассон 17, Сиссоко 63, Ажорке 68, Фофана 90+4
«Монако»: Бенальо, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Хенрикс (Сидибе 55), Тилеманс, Фабрегас, Балло-Туре, Рони Лопеш, Головин (Силла 66), Фалькао
Главный тренер: Анри Тьерри.
«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Мартинес, Лала, Мартен (Льенар 81), Сиссоко, Фофана, Качи, Ажорке (Да Кошта 78), Томассон (Кароль 73)
Главный тренер: Лори Тьерри.
Предупреждения: Глик 8, Мартен 29, Митрович 36, Бадьяшиль 37, Фабрегас 72, Фалькао 77
Удаления: Налдо 7, Митрович 69
Судья: Летексье Франсуа.
Ранее ПСЖ отгрузил девять мячей в ворота «Генгама».
А говорить о Зобнине, Кузяеве, Миранчуках и других, которые не играют за рубежом нет смысла, потому что не известно, как они там себя проявили бы, может также как Головин, а может в разы лучше.
А говорить о Зобнине, Кузяеве, Миранчуках и других, которые не играют за рубежом нет смысла, потому что не известно, как они там себя проявили бы, может также как Головин, а может в разы лучше.
галавин виноват во всем реально,вот уберут мальчишку харьковского и все наладится у монако
галавин виноват во всем реально,вот уберут мальчишку харьковского и все наладится у монако
Спишем всё на удаление на 7-й минуте....
Ещё 17 игр....ничего страшного...Монако по-прежнему в 3-х очках чтоб покинуть зону вылета...
Не думаю что команда Анри с Фалькао,Фабрегасом и Головиным покинет Лигу...
Удачи им !!!!!
Что там с Батшуайи??
Спишем всё на удаление на 7-й минуте....
Ещё 17 игр....ничего страшного...Монако по-прежнему в 3-х очках чтоб покинуть зону вылета...
Не думаю что команда Анри с Фалькао,Фабрегасом и Головиным покинет Лигу...
Удачи им !!!!!
Что там с Батшуайи??