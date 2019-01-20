«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой»

«Валенсия» обыграла «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» (26 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Сельта» (21) идет на 17-й позиции.
Виго, стадион Балаидос
«Сельта» - «Валенсия» 1:2 (1:0)
Голы: Араухо 40 - Ферран Торрес 71, Родриго 84
«Сельта»: Бланко, Мальо, Ронкалья, Араухо, Хунка Ренье, Лоботка (Фран Бельтран 89), Санчес, Мендес, Буфаль (Мор 71), Систо (Хьюлсагер 82), Гомес
Главный тренер: Кардосо Мигел.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Черышев (Гамейро 61), Парехо, Коклен (Васс 79), Солер (Ферран Торрес 61), Мина, Родриго
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Санчес 11, Солер 42, Паулиста 42, Мендес 58, Мальо 76, Ферран Торрес 80
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
Ранее «Реал» обыграл «Севилью».