«Аталанта» не оставила мокрого места от «Фрозиноне»

20 января 2019, 16:26

Сражающаяся за место в еврокубках «Аталанта» с крупным счетом переиграла стоящий на вылет «Фрозиноне» в матче 20-го тура Серии А. Отметим, что 4 гола в матче забил форвард «Аталанты» Дуван Сапата.

Фрозиноне, стадион «Бенито Стирпе»

«Фрозиноне» - «Аталанта» - 0:5 (0:2)

Голы: Манчини 11, Сапата 44, Сапата 47, Сапата 64, Сапата 73.

«Фрозиноне»: Спортиелло, Крайнц, Гольданига, Гильоне, Бригенти, Молинаро (Бегетто 55), Маиелло, Чибса, Вальцания (Кассата 60), Кэмпбелл (Матарес 85), Пинамонти.

Главный тренер: Барони Марко.

«Аталанта»: Бериша, Толой, Джимсити (Реца 83), Манчини, Хатебур, Кастань, де Рон (Кулусевски 71), Пашалич (Пессина 61), Гомес, Иличич, Сапата.

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Гильоне 88, Матарес 90+1.

Судья: Киффи Даниэле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 19-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Сассуоло».