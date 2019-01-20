«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Интер», имея в своем активе 40 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Сассуоло» с 26 очками идет на 12 месте.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Сассуоло» 0:0
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино (Валеро 82), Брозович, Мариу (Наингголан 61), Политано (Мартинес 81), Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси (Маньянелли 76), Данкан (Бурабиа 73), Берарди, Боатенг, Джуричич (Бога 62)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
Предупреждения: Сенси 32, Брозович 50, Рожерио 51, Пелузо 90+3
Судья: Пайретто Лука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Интер» одержал крупную победу над «Беневенто» в Кубке Италии.
Вы и с ними Сасуоло обыграть не можете.)
Вы и с ними Сасуоло обыграть не можете.)
Их трофеями даже задницу не вытирают, ибо брезгуют пожелтевшим картоном.
Они на *овно исходятся, понимая никчемность своего клубишко, который оказался на помойке футбольной истории. Аха-ха)
Их трофеями даже задницу не вытирают, ибо брезгуют пожелтевшим картоном.
Они на *овно исходятся, понимая никчемность своего клубишко, который оказался на помойке футбольной истории. Аха-ха)
Сасуоло вам в помощь.
Сасуоло вам в помощь.
А твоя ватка будет полыхать,кода в очередной раз с треском из лч вылетите!
А твоя ватка будет полыхать,кода в очередной раз с треском из лч вылетите!
подставил попку под ****
подставил попку под ****
В этом сезоне вам место в ЛЧ снова подарят судьи.))
В этом сезоне вам место в ЛЧ снова подарят судьи.))