«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 63’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло»

20 января 2019, 00:27
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Интер», имея в своем активе 40 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Сассуоло» с 26 очками идет на 12 месте.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Сассуоло» 0:0

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино (Валеро 82), Брозович, Мариу (Наингголан 61), Политано (Мартинес 81), Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси (Маньянелли 76), Данкан (Бурабиа 73), Берарди, Боатенг, Джуричич (Бога 62)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Сенси 32, Брозович 50, Рожерио 51, Пелузо 90+3

Судья: Пайретто Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Интер» одержал крупную победу над «Беневенто» в Кубке Италии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании
Сегодня, 01:24 ВидеоКомментарии85
«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью
Сегодня, 00:55 ВидеоКомментарии53
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Уотфорда»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии33
«Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила из Кубка Италии
Сегодня, 00:42 ВидеоКомментарии140
«Борнмут» разгромил «Челси»
Сегодня, 00:40 ВидеоКомментарии72
«Фиорентина» отправила в ворота «Ромы» семь мячей
Вчера, 22:12 Комментарии60
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Ислам Керимов
   6 / 808
20 января в 19:11
Про судей горбатый ты будешь мне рассказывать?Вы милан без них обыграть не можете) А твоя ватка будет полыхать,кода в очередной раз с треском из лч вылетите!
Аха-ха)
Вы и с ними Сасуоло обыграть не можете.)
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   6 / 808
20 января в 19:10
что кабинетный против фактов прешь?если палацци гобб,то ты тогда не знаю кто.Всем понятно что картон творил в 2006 году....и для чего был слит Юве,но теперь твой середняк на своем законном месте,где всегда и был и отстает каждый сезон на 20-30 очков
не трать время на китайских еретиков)
Их трофеями даже задницу не вытирают, ибо брезгуют пожелтевшим картоном.
Они на *овно исходятся, понимая никчемность своего клубишко, который оказался на помойке футбольной истории. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 18:44
Снова слитыми финалами кичится!Мало горбатой математики,так ты ещё и гобское правосудие сюда приплёл!Пожалуй на этом и закончу,можешь свои байки и теории на форсагобы рассказывать!
что кабинетный против фактов прешь?если палацци гобб,то ты тогда не знаю кто.Всем понятно что картон творил в 2006 году....и для чего был слит Юве,но теперь твой середняк на своем законном месте,где всегда и был и отстает каждый сезон на 20-30 очков
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил juvenale
   773 / 808
20 января в 18:43
ну так Юве и в Европе свою силу подтверждает из года в год за последние 20 лет кубок и 5 финалов(даже после убийства в фарсополли),а вот кабинетный середняк только в кабинетах и орудует,обделываясь в Европе,так что всем известно как вы покупаете матчи(это факт)-доклад палацци и обеды факетти с судьями
Снова слитыми финалами кичится!Мало горбатой математики,так ты ещё и гобское правосудие сюда приплёл!Пожалуй на этом и закончу,можешь свои байки и теории на форсагобы рассказывать!
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 18:34
Побольше хаха пиши,это признак интеллекта гоба!Про кофе вообще ор,а че не в воду?Ааа,там видно будет)Мне ваши липовые чемпионства считать не зачем,весь мир знает как вы их добываете!
ну так Юве и в Европе свою силу подтверждает из года в год за последние 20 лет кубок и 5 финалов(даже после убийства в фарсополли),а вот кабинетный середняк только в кабинетах и орудует,обделываясь в Европе,так что всем известно как вы покупаете матчи(это факт)-доклад палацци и обеды факетти с судьями
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил juvenale
   773 / 808
20 января в 18:31
хахахаха на задворках элиты)))с кофе эрреры и допингом и это факт,а теперь зайди и посчитай все титулы Юве и твоего середняка хахахаха
Побольше хаха пиши,это признак интеллекта гоба!Про кофе вообще ор,а че не в воду?Ааа,там видно будет)Мне ваши липовые чемпионства считать не зачем,весь мир знает как вы их добываете!
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 18:25
То что вы тогда были на задворках элиты,не принижает значимость тех турниров!Так что считай дальше слитые финалы,это ваш удел!
и это при том,что у вас реально 14 скудо,все остальные никто не считает
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 18:24
То что вы тогда были на задворках элиты,не принижает значимость тех турниров!Так что считай дальше слитые финалы,это ваш удел!
хахахаха на задворках элиты)))с кофе эрреры и допингом и это факт,а теперь зайди и посчитай все титулы Юве и твоего середняка хахахаха
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил juvenale
   773 / 808
20 января в 18:23
хахха какие кубки ты выиграл)))в 60-е годы посмотри какой там был турнир и как он проходил)))а потом вас не было 50 лет даже в финале и не было бы если бы не фарсополли...как ты можешь сравнивать Великий Юве,который за последние 30 лет выиграл все и свой середняк?Ювентус всегда держит уровень,а принтер типичный середняк
То что вы тогда были на задворках элиты,не принижает значимость тех турниров!Так что считай дальше слитые финалы,это ваш удел!
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 18:19
И даже так Интер больше старой клячи выиграл лч!Так что гордись дальше финальными сосо!
хахха какие кубки ты выиграл)))в 60-е годы посмотри какой там был турнир и как он проходил)))а потом вас не было 50 лет даже в финале и не было бы если бы не фарсополли...как ты можешь сравнивать Великий Юве,который за последние 30 лет выиграл все и свой середняк?Ювентус всегда держит уровень,а принтер типичный середняк
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил juvenale
   773 / 808
20 января в 16:44
жжешь))))ну количество кубков лч в ближайшие годы изменится,ведь картонный середняк выходит в финал раз в 50 лет,а Юве по статистике раз в 5 лет
И даже так Интер больше старой клячи выиграл лч!Так что гордись дальше финальными сосо!
Великий Князь
Великий Князь ответил Sadjon
   6 / 808
20 января в 15:56
Любая новость про Интер будет анализировано со стороны гоббов, так как их АНАЛизатор не успокоится без новостных проникновений Интера.....так что сосите леденец....
Все прпоникновения интера происходят только языком. Аха-ха)
Сасуоло вам в помощь.
Sadjon
Sadjon
   469 / 808
20 января в 14:10
Любая новость про Интер будет анализировано со стороны гоббов, так как их АНАЛизатор не успокоится без новостных проникновений Интера.....так что сосите леденец....
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   25 / 808
20 января в 12:31
Про судей горбатый ты будешь мне рассказывать?Вы милан без них обыграть не можете) А твоя ватка будет полыхать,кода в очередной раз с треском из лч вылетите!
    juvenale
    juvenale ответил Бильге Октай
       25 / 808
    20 января в 12:29
    не лепи горбатого афоня . сам же понимаешь что не прав ......не стремно опускать тех кто круче вас ? ......где тогда вы сами ???? на каком дне ?
    жжешь))))ну количество кубков лч в ближайшие годы изменится,ведь картонный середняк выходит в финал раз в 50 лет,а Юве по статистике раз в 5 лет
    Ножка Бурсы
    Ножка Бурсы ответил Великий Князь
    20 января в 12:00
    Ко ко говоришь?
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов ответил Великий Князь
       773 / 808
    20 января в 10:49
    Бомбишь, Керимов? Аха-ха) В этом сезоне вам место в ЛЧ снова подарят судьи.))
    Про судей горбатый ты будешь мне рассказывать?Вы милан без них обыграть не можете)
    А твоя ватка будет полыхать,кода в очередной раз с треском из лч вылетите!
    Великий Князь
    Великий Князь
       6 / 808
    20 января в 10:03
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Ислам Керимов
         6 / 808
      20 января в 09:58
      Все горбатые интеллектуалы сокера ночью не спят,чтоб оставить тут свои аутентичные умозаключения,которые они ошибочно принимают за аналитику!
      Бомбишь, Керимов? Аха-ха)
      В этом сезоне вам место в ЛЧ снова подарят судьи.))
      Бильге Октай
      Бильге Октай ответил juvenale
         203 / 808
      20 января в 09:24
      хахахаа у Юве даже в Европе титулов больше чем у картона,ты вообще о чем?в Италии вообще десятками измеряется хахаха
        Ислам Керимов
        Ислам Керимов
           773 / 808
        20 января в 09:07
          Санчо Панса
          Санчо Панса
             103 / 808
          20 января в 08:48
          А чему удивляться то? Сассуоло частенько любит отнимать очки у Интера, так что это уже не новость! Другое дело, что жалко болельщиков, которые потратили свое время на это....
          LOpp
          LOpp
             5 / 808
          20 января в 08:28
          Наконец-то Интер не проиграл Сасуле
          вячеслав остапенко
          вячеслав остапенко
             256 / 808
          20 января в 08:03
          Я думал победит Интер
          cska plus
          cska plus
             12 / 808
          20 января в 07:43
          Интер не попадёт в зону ЛЧ.
          ДАША Д
          ДАША Д
             100 / 808
          20 января в 07:02
          Сассуоло нынче - это серьезный клуб.
          Obdulio Varela
          Obdulio Varela ответил beefs
             53 / 808
          20 января в 07:02
          Интер не оправдывает надежд...
          Как раз таки полностью оправдывает. Хотя не, полностью было бы, если б 0:3 отсасуолили
          beefs
          beefs
             201 / 808
          20 января в 04:44
          Интер не оправдывает надежд...
          95-shishani-95
          95-shishani-95
             115 / 808
          20 января в 04:24
          А Икарди хочет продлить контракт с этой командой??? Или это его жена решила?
          Геннадий Ермаков
          Геннадий Ермаков
          20 января в 03:36
          Интер буксует!
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100