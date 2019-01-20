20 января 2019, 00:27

«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Интер», имея в своем активе 40 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Сассуоло» с 26 очками идет на 12 месте.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Сассуоло» 0:0

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино (Валеро 82), Брозович, Мариу (Наингголан 61), Политано (Мартинес 81), Перишич, Икарди

Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси (Маньянелли 76), Данкан (Бурабиа 73), Берарди, Боатенг, Джуричич (Бога 62)

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Сенси 32, Брозович 50, Рожерио 51, Пелузо 90+3

Судья: Пайретто Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Интер» одержал крупную победу над «Беневенто» в Кубке Италии.