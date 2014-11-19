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Испания потерпела пять поражений за год впервые с 1991-го

19 ноября 2014, 01:38
 Сборная Испании завершила 2014 год домашним поражением от Германии. Всего в нынешнем году «Фурия Роха» потерпела пять поражений.

Это худший показатель сборной Испании с 1991 года. Из-за столь неудачных результатов сборная Испании за 11 месяцев этого года уже скатилась с 1-го места в рейтинге ФИФА на 10-е.

Из пяти поражений в 2014 году сборная Испании потерпела два на чемпионате мира (от Чили и Голландии), и именно они не позволили команде преодолеть групповой этап турнира. Кроме того, испанцы уступили в товарищеской встрече Франции и в отборочном поединке Евро-2016 Словакии.
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