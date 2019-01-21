Ротенберг: «Моя история на футбольном поле еще не закончилась»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что еще не сказал своего последнего слова на футбольном поле.
В декабре 32-летний игрок получил травму крестообразных связок колена, после чего появились слухи, что Ротенберг повесит бутсы на гвоздь.
Психологически тяжело, физически. Но, когда меня уносили на носилках с поля, я принял решение, что обязательно вернусь. Травмы — это часть футбола, я не первый и не последний. Если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как «Локомотив», я должен вернуться в два раза сильнее.
Команда – это настоящая семья. Тяжело, потому что хочется быть с ними, а не одному крутить педали. Ты вроде бы где-то рядом, но головой понимаешь, что у тебя впереди ещё пять-шесть месяцев восстановления. Но большое спасибо ребятам за поддержку, а также врачам, массажистам и физиотерапевтам. Благодаря им чувствую, что восстанавливаюсь быстрее.
Хочу показать пример своим детям. Важно, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но главное — из этих трудностей выйти победителем. Нужно верить в себя, много работать, и тогда всё получится. Многие думают, что Ротенберг закончил карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле ещё не закончилась.