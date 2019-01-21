Ротенберг: «Моя история на футбольном поле еще не закончилась»

21 января 2019, 14:01

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что еще не сказал своего последнего слова на футбольном поле.

В декабре 32-летний игрок получил травму крестообразных связок колена, после чего появились слухи, что Ротенберг повесит бутсы на гвоздь.