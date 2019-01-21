Черевченко: «Фернандеш не играл у меня в „Локо“ из-за лимита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко вспомнил о своей работе в «Локомотиве», который он возглавлял в период с 2015-го по 2016 год.
— Фернандешу в своё время объясняли, почему он не играет?
— Я вообще не хочу говорить на эту тему. Но в виде исключения скажу об этом только один раз. Фернандеш не играл у меня из-за лимита. Посмотрите, сколько игр он сыграл при мне в Лиге Европы. И даже при этом он вёл себя непрофессионально.
— Он говорит, что вы просто молчали и слушались Смородскую.
— Это неправда, он врёт. Я всё ему лично объяснил. Давайте на этом закончим, не собираюсь оправдываться. Надо быть выше этого, болельщики «Локомотива» и сами всё знают.
— Вы редкий человек из той команды, у которого остались нормальные отношения со Смородской.
— Да у меня со всеми нормальные отношения. Моё дело — тренировать. Понятия не имею, какой она менеджер, я не лез туда. Но мне не стыдно сказать, что у меня до сих пор с ней хорошие отношения. В гости друг к другу не ходим, но связь поддерживаем. Когда я пришёл в «Арсенал», она поздравила меня с возвращением к работе.
Не слушался ты смородскую (смех в зале).
Я не забуду тот матч с ЦСКА (1:1), когда Локо вёл 1:0, и во 2-м тайме просто развели проходной двор в защите, только красно-синие 5 раз с 3-х метров по пустым воротам не попали.
Не слушался ты смородскую (смех в зале).
Я не забуду тот матч с ЦСКА (1:1), когда Локо вёл 1:0, и во 2-м тайме просто развели проходной двор в защите, только красно-синие 5 раз с 3-х метров по пустым воротам не попали.