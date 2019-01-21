Юран: «Дзюба сегодня наш Русский танк»

21 января 2019, 11:55

Российский специалист Сергей Юран поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Кто у нас сегодня Русский танк?

— Дзюба, кто же еще?

— По игре или по натуре?

— Он здорово работает корпусом, а это большой и тяжелый труд, я вам скажу. Защитник не может под тебя подлезть и далеко не всегда видно, чем он это компенсирует. И на ахиллы наступит, и почки проверит, и по позвонку кулачком пройдется. Кроме Дзюбы не вижу нападающих, которые могли бы эту работу качественно делать. И да — Дзюба тоже живет игрой. У него мой девиз: с поля нужно уйти победителем, любой другой исход — разочарование.