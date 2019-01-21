Юран: «Иногда думаю: какой же я был дебил, какой дурак!»

Бывший игрок сборной России Сергей Юран, а ныне главный тренер «Зоркого», вспомнил о своей футбольной молодости. В 1991 году Юран в возрасте 21 года отправился из киевского «Динамо» в «Бенфику».

Рублей 120 я в Киеве поначалу получал, примерно как средний советский инженер. Но в 21 оказался в большом европейском клубе, в «Бенфике», а это совсем другая история. И повторю, в любом случае так вопрос не стоял: давай сюда деньги, и все, лайла пошла — бар, ресторан, «порш», бизнес-джет. Нет, мы в Европу реально на крыльях мечты летели!

Я прошел все круги соблазнов, и не по разу, поэтому хорошо понимаю, о чем говорю. Чудом выскочил. Я рано заиграл и быстро заблудился — перспективный же, весь такой из себя в порядке, резкий, дерзкий, веселый. А тогда тренеры особо по душам с футболистами не разговаривали: или играй, или на выход, никто тебя лечить не станет. Мне взрослые ребята помогли, когда в башке пошел взлет, — Демьяненко, Баль, Бессонов. Взяли балбеса за шкирку, подзатыльников надавали и направили верной дорогой.

Но я себя все равно не выжал на поле, процентов 30 взял у футбола, 35 от силы. И отдал столько же. Не поверите, иногда плакать хочется в подушку: какой же я был дебил, какой дурак! Вернуться бы назад, да с этой головой…

Только после Португалии, наверное, включил голову. Всегда казалось: 22 года, 23, 25 — п-ф-ф-ф, да еще футбол не начинался, так и будет дальше катить! А потом вдруг — бабах, приходит день, когда ты понимаешь: оказывается, все уже. Ну, или почти все. И крутишь в голове совсем новое кино: а чего ты достиг, Серега, чем отметился? Ну да, немножко побегал, позабивал, повыигрывал. Но это же самый минимум, который был тебе гарантирован, потому что тебя футбольный бог приметил, а к максимуму ты и близко не подтянулся! И вот это уже настоящая боль. Самоедство, казнь, все дела…

Состояние, к сожалению, привычное. Лет в 28, наверное, оно меня настигло и не отпускает до сих пор.