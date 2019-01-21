Шатов: «При Семаке в „Зените“ стало намного легче психологически»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о переменах в команде с приходом на тренерский мостик Сергея Семака.
В игровом плане — не мне судить, наша задача играть. А в плане быта, общего подхода, игровой дисциплины — психологически теперь намного легче. Не стало какого-то давления извне. В удовольствие работаешь, готовишься, никто тебя не заставляет. Не проверяет каждый день твой вес или пульс. Сергей Богданович смог раскрепостить ребят. В том числе поэтому в начале сезона была такая легкость. И результат не заставил себя долго ждать.
Потом наступил спад, ну это не первый раз с «Зенитом» происходит. Я уже шестой сезон в команде, и из года в год нечто подобное так или иначе повторяется. Если говорить о конце ноября — начале декабря — это в том числе и психологический момент. Однозначно. Надо ломать эту нехорошую традицию. Надеюсь 2018-й — последний такой год, когда мы смазали концовку.
На сегодня в составе Зенита есть только один работяга - Кузяев!
Все остальные - ЯКОРИ!!!!!!
Шатову не стоило что-то комментировать, ибо за первую половину сезона в арсенале Шатова - пас назад защитнику, либо просто отпасовка ближнему!!!! ВСЕ!
Команда не играет , она просто мучается на поле! Пытается что-то изобразить! А господин Семак, мог бы за это время придумать какую нибудь новую модельку игры, либо попросить у авторитетных товарищей!
А ТАК, ЭТО ЗЕНИТ, КОТОРЫЙ ПО СЛОВАМ РУКОВОДСТВА СТРЕМИТСЯ В ТОП 10 ЕВРОПЫ!!!!!
ПРОСТО ОТСТОЙ!!!!
ПОХОЖЕ УМИРАЕТ ФУТБОЛ В ПИТЕРЕ!
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ЗА КРАСНОДАР!
На сегодня в составе Зенита есть только один работяга - Кузяев!
Все остальные - ЯКОРИ!!!!!!
Шатову не стоило что-то комментировать, ибо за первую половину сезона в арсенале Шатова - пас назад защитнику, либо просто отпасовка ближнему!!!! ВСЕ!
Команда не играет , она просто мучается на поле! Пытается что-то изобразить! А господин Семак, мог бы за это время придумать какую нибудь новую модельку игры, либо попросить у авторитетных товарищей!
А ТАК, ЭТО ЗЕНИТ, КОТОРЫЙ ПО СЛОВАМ РУКОВОДСТВА СТРЕМИТСЯ В ТОП 10 ЕВРОПЫ!!!!!
ПРОСТО ОТСТОЙ!!!!
ПОХОЖЕ УМИРАЕТ ФУТБОЛ В ПИТЕРЕ!
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ЗА КРАСНОДАР!
Интервью капитана Баварии Филиппа Лама,немецкий журналистам.
Интервью капитана Баварии Филиппа Лама,немецкий журналистам.
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Мечта русского Емели такой тренер,как Семак
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Мечта русского Емели такой тренер,как Семак