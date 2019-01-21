Шатов: «При Семаке в „Зените“ стало намного легче психологически»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о переменах в команде с приходом на тренерский мостик Сергея Семака.

В игровом плане — не мне судить, наша задача играть. А в плане быта, общего подхода, игровой дисциплины — психологически теперь намного легче. Не стало какого-то давления извне. В удовольствие работаешь, готовишься, никто тебя не заставляет. Не проверяет каждый день твой вес или пульс. Сергей Богданович смог раскрепостить ребят. В том числе поэтому в начале сезона была такая легкость. И результат не заставил себя долго ждать.

Потом наступил спад, ну это не первый раз с «Зенитом» происходит. Я уже шестой сезон в команде, и из года в год нечто подобное так или иначе повторяется. Если говорить о конце ноября — начале декабря — это в том числе и психологический момент. Однозначно. Надо ломать эту нехорошую традицию. Надеюсь 2018-й — последний такой год, когда мы смазали концовку.