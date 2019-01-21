Хузин: «Решение по судьбе „Луча“ пока отложено»

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин сообщил, что команда пока не знает, что будет с клубом дальше. Сообщалось, что «Луч» могут признать банкротом из-за долгов.

Общался со спортивным директором. Он сказал, что встреча с губернатором в понедельник не состоялась, тот улетел по делам в Москву. Так что решение отложено.

С игроками общаюсь. У нас в соцсети создана группа, где мы обсуждаем вопросы. Игроки ждут, верят. Но пока ничего неизвестно. В ближайшее время должны быть какие-то новости, ведь если случится худшее, то футболистам надо будет искать новые клубы. Хотя, надеюсь, до этого не найдет.