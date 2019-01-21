Мостовой: «Говорят, у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Монако» Александра Головина, который переживает с командой тяжелые времена.

У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?