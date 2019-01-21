Мостовой: «Говорят, у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Монако» Александра Головина, который переживает с командой тяжелые времена.
У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?
Головин провел 13 матчей в Лиге 1, отметившись одной результативной передачей.
в 1/4 вышел Головин и К , а не бунтари с письмом 14-ти )
в 1/4 вышел Головин и К , а не бунтари с письмом 14-ти )
Головин пока что запомнился креативом на мундиале,
Моста помню по Испании, прозвище - Царь, хотя больше по демаршам
двух циклов чемпионата мира , так что пока что Головин в приоритете )
Головин пока что запомнился креативом на мундиале,
Моста помню по Испании, прозвище - Царь, хотя больше по демаршам
двух циклов чемпионата мира , так что пока что Головин в приоритете )
Кстати первый сезон за рубежом в Бенфике, Мостовой почти провалил, и был перекуплен.
Кстати первый сезон за рубежом в Бенфике, Мостовой почти провалил, и был перекуплен.
Он просто оказался не готов к "Монако".
Он просто оказался не готов к "Монако".
Но у Сани еще есть время. Однако , как сборник,
Головин уже в своем возрасте Мосту фору даст.
В 1/4 ЧМ сборная во время карьеры Моста не выходила,
а с учетом того, что сборная для обычного россиянина
важнее чем клуб, заслуга Головина более ценее в таком ракурсе.
Но у Сани еще есть время. Однако , как сборник,
Головин уже в своем возрасте Мосту фору даст.
В 1/4 ЧМ сборная во время карьеры Моста не выходила,
а с учетом того, что сборная для обычного россиянина
важнее чем клуб, заслуга Головина более ценее в таком ракурсе.