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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
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Мостовой: «Говорят, у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?»

21 января 2019, 13:15

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Монако» Александра Головина, который переживает с командой тяжелые времена.

У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?

Головин провел 13 матчей в Лиге 1, отметившись одной результативной передачей. 

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответил NAZAR 007
   789 / 808
22 января в 11:41
Содержание - хорошо, но статистика упряма в цифрах : в 1/4 вышел Головин и К , а не бунтари с письмом 14-ти )
Да этот бунт просто детский сад, в сравнение с подвигами современности. К слову , бунтарить начали в сборной СССР еще в 1990 г. перед чемпионатом мира, не знаю мода или времена такие были. По поводу Головина - он не лучше и не хуже Мостового ( в сравнение по достижениям , пока) , просто он пока один такой в России (другие еще на подходе), и серьезной конкуренции не встречал, посмотрим как дальше, а то похвалами так и сглазить можно, задачи то у него сложные сейчас.
zavit
zavit
22 января в 11:03
30 млн за Головина - это зашквар... Парень провел выдающийся ЧМ? Вы серьёзно? У него гол и два паса саудитам и все. Один матч с аутсайдерами отыграл на уровне и сразу топом стал для многих.
Юрниекс
Юрниекс ответил Заполярный
   207 / 808
21 января в 23:34
ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ПОСТОЯННО ЧТО ТО МЕШАЕТ. ТАК И КОНЮ-ГОЛОВИНУ.
Хорошим танцорам ничего не мешает. Поэтому за свиньями идет настоящая охота по всей Европе.Все клубы мечтают получить игрока из команды занимающей последнее место в группе в Л.Е. Да и матч с Ливерпулем показал в какой команде играют настоящие звезды..
NEADEKVAT
NEADEKVAT
21 января в 22:39
Не рановато делать выводы - и так скудное поколение 90х. Наверняка плохая обстановка, тот жлобяра-владелец под арестом.
Заполярный
Заполярный ответил Санчо Панса
   39 / 808
21 января в 22:14
Да, он нормальный! Просто он попал в команду, где нынче идет тотальная перестройка. Ну и цвета - красно-белые.....
ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ПОСТОЯННО ЧТО ТО МЕШАЕТ. ТАК И КОНЮ-ГОЛОВИНУ.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mars6791
   118 / 808
21 января в 20:55
Тут как говорится есть варианты, не все так однозначно. Да, когда лет 30 пройдет , это будет достижение - потому что мало кто будет помнить содержание игры, и еще меньше желающих посмотреть эти игры в записи. Так вот по содержанию игры, сборные Мостового (где он играл) будут все таки посильнее сборных Головина , по крайней мере пока. И сборная призер евро 2008 года так же предпочтительнее смотрится чем 1/4 финалист ЧМ-18. Про игру в сб. СССР умолчу, но в таком возрасте пробиться в такую основу уже что-то значит. Кстати первый сезон за рубежом в Бенфике, Мостовой почти провалил, и был перекуплен.
Содержание - хорошо, но статистика упряма в цифрах :
в 1/4 вышел Головин и К , а не бунтари с письмом 14-ти )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mars6791
   118 / 808
21 января в 20:52
Тут как говорится есть варианты, не все так однозначно. Да, когда лет 30 пройдет , это будет достижение - потому что мало кто будет помнить содержание игры, и еще меньше желающих посмотреть эти игры в записи. Так вот по содержанию игры, сборные Мостового (где он играл) будут все таки посильнее сборных Головина , по крайней мере пока. И сборная призер евро 2008 года так же предпочтительнее смотрится чем 1/4 финалист ЧМ-18. Про игру в сб. СССР умолчу, но в таком возрасте пробиться в такую основу уже что-то значит. Кстати первый сезон за рубежом в Бенфике, Мостовой почти провалил, и был перекуплен.
Кто-то всегда запоминается истории чем-то ключевым )
Головин пока что запомнился креативом на мундиале,
Моста помню по Испании, прозвище - Царь, хотя больше по демаршам
двух циклов чемпионата мира , так что пока что Головин в приоритете )
RIR68
RIR68
   28 / 808
21 января в 20:30
мостовой знает ещё 13 "хороших" друзей, которые подпишутся под его словами, как в 94-ом(
mars6791
mars6791 ответил NAZAR 007
   789 / 808
21 января в 20:18
Мост как клубный добился большего, чем Саша . Но у Сани еще есть время. Однако , как сборник, Головин уже в своем возрасте Мосту фору даст. В 1/4 ЧМ сборная во время карьеры Моста не выходила, а с учетом того, что сборная для обычного россиянина важнее чем клуб, заслуга Головина более ценее в таком ракурсе.
Тут как говорится есть варианты, не все так однозначно. Да, когда лет 30 пройдет , это будет достижение - потому что мало кто будет помнить содержание игры, и еще меньше желающих посмотреть эти игры в записи. Так вот по содержанию игры, сборные Мостового (где он играл) будут все таки посильнее сборных Головина , по крайней мере пока. И сборная призер евро 2008 года так же предпочтительнее смотрится чем 1/4 финалист ЧМ-18. Про игру в сб. СССР умолчу, но в таком возрасте пробиться в такую основу уже что-то значит.
Кстати первый сезон за рубежом в Бенфике, Мостовой почти провалил, и был перекуплен.
SHMEL
SHMEL ответил kingoffam
   58 / 808
21 января в 19:48
Головину до Мостового,как рекордсмену до Яшина.
Ты рекордсмена имеешь ввиду семинольного?Согласен с тобой!
SHMEL
SHMEL ответил spartach n1
   58 / 808
21 января в 19:47
А петухеев лучший вротарь вселенной,только кроме тебя этого никто не знает ))
Нет блин,Хрюбров лучший,Ананидзе,Хрюшаков,Свинси ваш бывший тоже лучший из худших,Ханна монтана лучшая...ну ты и смешной...
нечитайло
нечитайло
   475 / 808
21 января в 19:40
Не кому пасовать
Василий 50
Василий 50
   199 / 808
21 января в 19:32
Слишком много хвалили Головина.
Он просто оказался не готов к "Монако".
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   44 / 808
21 января в 19:23
Конкретно опустили поняшку в монако. Анри рвет волосы, так как ему навязали эту бестолочь
NAZAR 007
NAZAR 007
   118 / 808
21 января в 19:20
Мост как клубный добился большего, чем Саша .
Но у Сани еще есть время. Однако , как сборник,
Головин уже в своем возрасте Мосту фору даст.
В 1/4 ЧМ сборная во время карьеры Моста не выходила,
а с учетом того, что сборная для обычного россиянина
важнее чем клуб, заслуга Головина более ценее в таком ракурсе.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Великолепный камерунец
21 января в 18:52
Что-то вот мы праздновали в последнем туре прошлого сезона, как Динамо лишили вас серебра, и никто ни в кого не плевался.
kingoffam
kingoffam ответил Эрик Бернар
   218 / 808
21 января в 18:50
А ты сам подумай, фанам какой команды больше всего было бы " к лицу" травить Яшина, при том что капитаном сборной в том матче был Нетто.
У тебя все в голове перемешалось.Ты уж лучше формулу смотри,чем тут смешить народ высосанными из пальца выводами.
МКС
МКС ответил Эрик Бернар
   30 / 808
21 января в 18:48
Высоцкий, болевший за ЦСКА, вполне годится.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
       31 / 808
    21 января в 18:48
    Кстати, Вазген, а чё ты тут за Яшина то размусоливаешь? Яшин динамик, ты давно динамиков на бомжей променял, как и почти все соккеровские кони, тебе любой порядочный динамик после этого в лицо плюнет)
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар ответил МКС
    21 января в 18:47
    Высоцкий, болевший за ЦСКА, вполне годится.
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар ответил kingoffam
    21 января в 18:45
    А ты сам подумай, фанам какой команды больше всего было бы " к лицу" травить Яшина, при том что капитаном сборной в том матче был Нетто.
    МКС
    МКС ответил Эрик Бернар
       30 / 808
    21 января в 18:44
    А тебе с Титовым и Трубачом.
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответил Эрик Бернар
         31 / 808
      21 января в 18:44
      Кони и бомжи всегда честно драли пищевик!
        Эрик Бернар
        Эрик Бернар ответил МКС
        21 января в 18:42
          Эрик Бернар
          Эрик Бернар ответил Footbolista
          21 января в 18:40
          Но европейских титулов у спартака нет и не предвидится, и во времена СССР их брали другие советские команды!
          kingoffam
          kingoffam ответил Эрик Бернар
             218 / 808
          21 января в 18:40
          Кони и бомжи всегда честно драли пищевик!
            Footbolista
            Footbolista ответил Эрик Бернар
               14 / 808
            21 января в 18:39
            А когда не драли, их драл Спартак...и если посмотреть на титулы Спартака в СССР и России Спартак драл коней и бомжей гораздо чаще))..учи матчасть и не отсвечивай)...
            Ваня лучший
            Ваня лучший
               27 / 808
            21 января в 18:37
            Видно Мостовой забыл как он первый год лавку полировал В Стрсбуре, и где то через год перейдя в Сельту стал более или менее. Головин , конечно не блещет в Монако, но он далеко не худший хотя бы на фоне звездного Фабрегаса. К тому же его постоянно перебрасывают на поле с места на место. Я думаю все будет хорошо, как бы Мостовой не шипел. Видно у них это фирменное и не уходит уже много лет.
            Эрик Бернар
            Эрик Бернар ответил Footbolista
            21 января в 18:34
            Кони и бомжи всегда честно драли пищевик!
            Эрик Бернар
            Эрик Бернар ответил kingoffam
            21 января в 18:33
            До того Яшина, которого федунботы 1960х травили за матч с Чили?
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