Матч Кубка России «Ростов» - «Краснодар» не будет перенесен

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 49’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Матч Кубка России «Ростов» - «Краснодар» не будет перенесен

21 января 2019, 18:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар24.02.2019 Не начался

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Ростов» - «Краснодар» состоится по расписанию, 24 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Ранее сообщалось, что «горожане» попросили о переносе встречи на 27-28 февраля в связи с участием в Лиге Европы, что никак не устраивало ростовчан

Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между «Ростовом» и «Краснодаром». Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля. Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон.

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vovinho11
vovinho11 ответил valt134
   399 / 808
сегодня в 02:42
Нет, у меня там товарищи по университету живут
RomM84
RomM84 ответил vovinho11
22 января в 11:06
Ну так у нас станицы поболее многих городов будут, и ничего, живём и не тужим! А чего ж к нам все прут то? В деревню?
RomM84
RomM84
22 января в 11:04
Ну и правильно! Нехрен нам уподобляться поникам и проводникам с их нытьем... Сами справимся
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 07:28
правильно , нефиг ныть
ОПС
ОПС
   134 / 808
22 января в 05:22
Закон суров, но он закон. Правильно, что не перенесли. Было прописано, знали о дате все, вот и играйте.
valt134
valt134
   251 / 808
22 января в 01:19
Регламент надо уважать,а посему не имею возражений по поводу даты проведения матча. Но знаю одно-БЫКИ не будут сливать матч с Ростовом. 2-2-не приговор. Опасайтесь разъярённого БЫКА!
valt134
valt134 ответил vovinho11
   251 / 808
22 января в 01:13
Так ты по ходу армянских кровей будешь?
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   65 / 808
22 января в 00:51
КЭТиК всегда спокойн следить. Так ли котёнок.)
vovinho11
vovinho11 ответил pomor45
   399 / 808
21 января в 23:45
Я был и там и там. Краснодар во всем уступает тому же Новороссийску или Сочи. Это лично мое мнение я не навязываюсь
Эрик Бернар
Эрик Бернар
21 января в 21:52
Ну что, федуновцы, писавшие о том, какие гинер и газпром плохие? Опять подло у Ростова выиграли? ФУ!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   249 / 808
21 января в 21:50
Хорошо.Так как продано уже 15000 билетов!!
pomor45
pomor45 ответил vovinho11
   141 / 808
21 января в 21:00
Это дело тонкое
Может всё-таки Краснодар - это не станица, а столица Краснодарского края?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
21 января в 20:33
По деньгам не сошлись!
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   105 / 808
21 января в 20:30
Не понять сейчас, что лучше...
Время покажет!
la_masia
la_masia ответил 311
   33 / 808
21 января в 20:29
Мало предложил бабла Галицкий!)
Да сколько бы не предложил, он их заработал. Сам. И вложил в российский футбол.
Не то что почетный чукча...
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
   141 / 808
21 января в 20:08
Ростову мешают со всех сторон. Зенит давит через РФС - запрещает регистрировать новичков, дисквалифицировал Карпина, жмут со всех сторон с графиком... короче, Мутковский РФС феерит напоследок. Так Зенька и чемпионом может стать! Ну а если не станет при бывшем президенте ФК Зенит, В.Мутко, то станет при гендиректоре Газпрома, Дюкове, которого Миллер ставит главой РФС. Они со всех сторон суют Зенит. Но мы-то правду знаем.
Вот и стадион построили за счёт казны, чтобы мешать удобнее было. Хитрые вражины.
pomor45
pomor45 ответил Аксинья
   141 / 808
21 января в 19:57
Да не все ли равно кто победит Ростов или Краснодар (особенно для тебя болелы Зенита)...Главное это победа Карпина над чинушами из РФС...Не надо менять календарь только в угоду более богатых клубов (Ростов получил отказ на перенос матча в Самаре всего на сутки, да и когда играл в ЛЧ не получил ни дня поблажки)...Зато для Галицкого нате пожалуйста любой каприз за ваши деньги...
В чём же победа и что получил Галицкий (на те, пожалуйста)? И зачем обычный протест представлять войной, да ещё и без сражения. Моего интереса точно нет. Я всего лишь оцениваю интересную ситуацию и прихожу к выводу, что позиция Краснодара всё равно остаётся более выигрышной, чем у Ростова. К тому же, я изначально был против переноса.
tuman960
tuman960
   180 / 808
21 января в 19:56
Гнобят Краснодар недобитки бендеровские!!!-
Аксинья
Аксинья ответил pomor45
   108 / 808
21 января в 19:52
Обе стороны в этом споре преследовали свой шкурный интерес. Карпин хотел получить потрёпанного игрой в ЛЕ соперника, Галицкий хотел лишить Карпина этой преференции, выпавшей Ростову по регламенту. РФС предпочёл нейтралитет. Теперь при проигрыше Краснодару Карпин будет выглядеть весьма неприглядно, а Краснодар при проигрыше будет иметь некоторое моральное оправдание пострадавшего за честь страны. Зато при выигрыше станет несомненным героем ситуации.. Но что-то мне подсказывает, что главные коррективы внесёт результат матча ЛЕ. При убедительной победе и явных шансах выйти в следующий круг участие в КР станет Краснодару лишней обузой в соревнованиях ЧР.
Да не все ли равно кто победит Ростов или Краснодар (особенно для тебя болелы Зенита)...Главное это победа Карпина над чинушами из РФС...Не надо менять календарь только в угоду более богатых клубов (Ростов получил отказ на перенос матча в Самаре всего на сутки, да и когда играл в ЛЧ не получил ни дня поблажки)...Зато для Галицкого нате пожалуйста любой каприз за ваши деньги...
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
21 января в 19:49
Это нормально!!!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
21 января в 19:41
У свиней единственный шанс остался пробиться в Лигу Европы через Кубок. И то если дадут ему команды уровнем выше. Гыгыгы
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   317 / 808
21 января в 19:39
Сомнительная победа "Ростова".
cska plus
cska plus
   12 / 808
21 января в 19:29
Испугались гнева волеры.
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
21 января в 19:21
Не понять сейчас, что лучше...
Воин666
Воин666 ответил Игорь Погорелов
   412 / 808
21 января в 19:19
ну что ж придется играть вторым составом
Ага, а то 2 матча в неделю играть это совсем не человеческие нагрузки. Нашим игрочкам действительно не стоит ехать в европейские чемпионаты, а то они атм помрут все.
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
21 января в 19:05
Ростову фора.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил d_fincher
   17 / 808
21 января в 19:04
Ростову мешают со всех сторон. Зенит давит через РФС - запрещает регистрировать новичков, дисквалифицировал Карпина, жмут со всех сторон с графиком... короче, Мутковский РФС феерит напоследок. Так Зенька и чемпионом может стать! Ну а если не станет при бывшем президенте ФК Зенит, В.Мутко, то станет при гендиректоре Газпрома, Дюкове, которого Миллер ставит главой РФС. Они со всех сторон суют Зенит. Но мы-то правду знаем.
Это, что по твоему получается. На Ростов давит Зенит и РФС и поэтому они отказали Краснодару.
Подскажи, где логика в таком высказывании?
Заметь, что ни Зенит, ни РФС (у себя) не просили о переносе матча. Это Краснодар просил и ему отказали!
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
21 января в 19:03
Валера красава!!! Галицкий разочаровал и удивил своей застенчивой беспардонностью.
311
311
   74 / 808
21 января в 18:59
Мало предложил бабла Галицкий!)
pomor45
pomor45
   141 / 808
21 января в 18:59
Обе стороны в этом споре преследовали свой шкурный интерес. Карпин хотел получить потрёпанного игрой в ЛЕ соперника, Галицкий хотел лишить Карпина этой преференции, выпавшей Ростову по регламенту. РФС предпочёл нейтралитет. Теперь при проигрыше Краснодару Карпин будет выглядеть весьма неприглядно, а Краснодар при проигрыше будет иметь некоторое моральное оправдание пострадавшего за честь страны. Зато при выигрыше станет несомненным героем ситуации.. Но что-то мне подсказывает, что главные коррективы внесёт результат матча ЛЕ. При убедительной победе и явных шансах выйти в следующий круг участие в КР станет Краснодару лишней обузой в соревнованиях ЧР.
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