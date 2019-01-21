Матч Кубка России «Ростов» - «Краснодар» не будет перенесен

21 января 2019, 18:08

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Ростов» - «Краснодар» состоится по расписанию, 24 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Ранее сообщалось, что «горожане» попросили о переносе встречи на 27-28 февраля в связи с участием в Лиге Европы, что никак не устраивало ростовчан.