Матч Кубка России «Ростов» - «Краснодар» не будет перенесен

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Ростов» - «Краснодар» состоится по расписанию, 24 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
Ранее сообщалось, что «горожане» попросили о переносе встречи на 27-28 февраля в связи с участием в Лиге Европы, что никак не устраивало ростовчан.
Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между «Ростовом» и «Краснодаром». Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля. Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон.
Не то что почетный чукча...
Не то что почетный чукча...
Подскажи, где логика в таком высказывании?
Заметь, что ни Зенит, ни РФС (у себя) не просили о переносе матча. Это Краснодар просил и ему отказали!
Подскажи, где логика в таком высказывании?
Заметь, что ни Зенит, ни РФС (у себя) не просили о переносе матча. Это Краснодар просил и ему отказали!