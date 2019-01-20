Карпин против балагана. Сколько можно, РФС?

вчера, 16:15

Футбольные чиновники хотят перенести кубковый матч «Краснодара» и «Ростова» после утверждения даты. «Соккер.ру» объясняет детали скандала.

В РФС решили, что появление ответных матчей со стадии четвертьфиналов поднимет престиж Кубка России, который фавориты своим отношением к турниру роняли не раз. Финал «Тосно» и «Авангарда» - при всем уважении к усилиям команд, это лишний раз подтвердил. Хотели как лучше, а получается девять яиц в десятке?

Снова календарный скандал. В среду 5 декабря 2018 года в Краснодаре сыграли первый поединок четвертьфинальной стадии. «Ростов» забил на выезде два мяча, увез домой ничью 2:2. Теперь им для прохода дальше подходят, кроме победы с любым счетом, ничьи 0:0 и 1:1. Также ростовчане просили РПЛ перенести на 9 число, воскресенье, поединок с «Крыльями Советов».

В результате им отказали, было два выезда за четыре дня, в Самаре уступили 1:0. Также еще в ноябре впервые обсуждали даты ответных матчей, и тогда «Краснодар» промолчал. В результате утвердили раннюю дату – 24 февраля. Учитывали особенности южного климата, ведь остальные три пары сыграют в марте.

Но в этот раз не сработает ставшее фольклорным заявление «когда составляли календарь, было еще тепло». «Ростов» получил документ, что игра с «Краснодаром» назначена на 24 февраля и, конечно же, начал продавать билеты на первый официальный поединок года. На новом стадионе проходят не только на концерты Василия Вакуленко, футбол активно смотрят.

Реализовали около 5 000 билетов, ведь народ традиционно успел соскучиться по футболу за время праздников. Хотя 24 февраля прошлого года в Ростове-на-Дону под вечер было минус восемь – и сейчас вряд ли будет намного теплее, речь о редком для зимы футбольном представлении. Важная для команды Карпина игра – можно выйти в полуфинал Кубка, южане рассчитывают на хорошую посещаемость.

Впрочем, но не имеет значения, придет 10 человек или 40 тысяч зрителей, их интересы нужно защищать. Матч в воскресенье для людей удобнее, чем в будний день. «Краснодар» как аргумент может привести поединок их молодежки с «Реалом»? Да, в среду поставили рекорд Юношеской лиги УЕФА , но там был «Реал» и бесплатный вход. А здесь продают билеты, иногородние попадут на матч только в выходные, не в рабочий день.

Карпин спланировал подготовку «Ростова» так, чтобы команда вошла в ритм именно к 24 февраля. А дальше из РФС пришла бумага, якобы оба клуба хотят обсудить перенос поединка, хотя «Ростов» не в курсе поворота и категорически против. Понятно, что сдвиг на 27-28 февраля выгоден только одной стороне – «Краснодару». Все из-за Лиги Европы, ведь 14 и 21 февраля матчи против «Байера».

«Быки» хотят хорошо отдохнуть, подготовиться к «Ростову», мечтают о полуфинале Кубка России. Но есть сразу несколько вопросов. Во-первых, зачем было соглашаться на 24 февраля? Говорят, при обсуждении в ноябре присутствовал Мусаев. Получается, он виноват, что не протестовал? Нет! А все потому, что в ноябре в РФС всерьез рассматривали вариант играть четвертьфиналы 23-24 числа, а полуфиналы сразу 27-28.

В день тех обсуждений «Краснодар» еще не вышел из группы в плей-офф Лиги Европы, но все знали примерные даты матчей в зоне УЕФА . Если бы наставник «быков» - впрочем, как и любой официальный представитель, изначально заявил, что играть два кубковых матча за пару дней – бред, и они хотят переносов, вряд ли «Ростов» был бы против. Карпин вообще не хотел рубиться в феврале.

Изначально «Ростов» был за четвертьфиналы весной. Но его не послушали. Теперь все иначе, не хотят терять преимущество и очевидную выгоду. Конечно, Валерий Георгиевич также включил мастера шумных переговоров, когда рекомендовал «Краснодару» не путать клубный престиж с престижем страны – хотя сам бы, не исключено, тоже просил о переносе из-за еврокубков.

На самом же деле Мусаев ничего о престиже не говорил. С другой стороны, позиции «быков» слабые. Во-первых, любые профессиональные клубы должны уметь играть дважды в неделю. В Леверкузене 21 февраля прошлого года было около нуля градусов, в таких условиях играть можно. Но есть, конечно, у тихой инициативы «Краснодара» и рациональное зерно. Если, например, придется биться в дополнительное время – нагрузка будет большая.

Впрочем, и на такие аргументы у «Ростова» найдутся ответы. Все гранды играют дважды в неделю. «Краснодар» был уведомлен о двух поединках 21 и 24 февраля на выезде заранее. Переносы – одна из давних болячек РФС и РПЛ , давно надо сначала думать, а потом ваять календарь. Чтобы не пришлось кому-то после «Локомотива» позориться и дважды за сезон сливать новому «Амкару» в одном чемпионате на своем поле.

Снова превращают обычную, стандартную для футбола процедуру составления календаря в цирк. Тот же «Байер», например, после матча против «Краснодара» отправится в Дортмунд и сыграет именно 24 февраля. «Боруссия» посильнее «Ростова», не находите? Кроме того, у «быков» будет отдых между матчами в ЛЕ , а немцы сыграют 17 февраля в Бундеслиге. В топ-5 никаких переносов нет, да и матчей в сезонах больше.

Также важно, что 21 февраля пройдет именно ответный поединок ЛЕ для «Краснодара». «Быки» успеют качественно подготовиться к немецкому сопернику, они будут знать результат двух попыток, лишь затем отправятся в Ростов-на-Дону. Конечно, боятся, что вымотаются после первых сложных матчей года так, что у свеженького «Ростова» будет преимущество, но об этом надо было думать раньше.

После того как утвердили дату, пришли документы, начали готовить поле в Ростове-на-Дону и продавать билеты на выходной день, «Краснодар» вспомнил о важности для России побед в еврокубках. Но тут не страдают интересы РПЛ или «быков». Так что если РФС заимеет наглость подставить «Ростов» и его фанатов переносом игры после того, как сами же выбрали дату – никто не поймет.

Поскольку на выборах один кандидат в президенты РФС – Александр Валерьевич Дюков, то ему сегодня нужно записать в заметках ассистентов задачу: найти и нанять сильных специалистов по составлению футбольных календарей. Имидж РФС и РПЛ не раз страдал из-за странных решений. Так что кривые регламенты нужно переписать, с телефонным правом завязывать, а «Ростов» в ситуации полностью поддержать.

«Краснодар» сыграет оба матча против «Байера» до кубковой игры. Изначально они не протестовали, когда узнали, что за четыре дня возможны два выездных поединка в Германии и Ростове-на-Дону. Одновременно нужно бороться с практикой переноса игр в интересах отдельных клубов, нужно думать об удобстве для фанатов. Матч предлагают перенести на среду или четверг – а знаем, как на кубок в будние дни ходят.

Здесь нет решения, которое устроит все три стороны – в марте продолжится сезон РПЛ , других выходных для переноса нет. Но закон на стороне Карпина. Нет причин убивать посещаемость. Причем сейчас часто пишут, что во избежание таких конфликтов РФС отменит ответные поединки в Кубке России. Но и этого делать не стоит. Если российские клубы будут бояться двух матчей за неделю, как ребенок длительного отключения от интернета, то не будет побед в Европе.

И так в плей-офф вместо пяти участников – у «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА были шикарные шансы на выход из групп в ЛЕ , вышли лишь «Зенит» и «Краснодар». Этим клубам надо поступать по-взрослому. Если в РФС уже решили играть в воскресенье, как удобно ростовским фанатам, то их интересы превыше всего. Другое дело, что 2 марта в календаре у «Ростова» игра против «Енисея» в гостях – представляем погоду.

Или другой пример. 7 марта в Кубке России в Екатеринбурге сыграет «Спартак», а через два дня в расписании предварительно стоит дерби с «Динамо» - два матча за три дня. Проще говоря, календарь в российском футболе составляют гении. Кубковый балаган - дополнение к картине, которую новое руководство РФС и РПЛ должно перерисовать. Нельзя постоянно злить отдельные клубы, но надеяться на рост уважения к власти, популярности и доходов в российском футболе.

На завтра назначено совместное заседание комиссии по вопросам организации Кубка России, и хочется верить, что общественный резонанс подарит искорку логики чиновникам. «Ростов» уже спланировал сборы. «Краснодар» знал о дате проведения матча загодя, а Мусаев сказал, что если оставят дату – сыграют, как профессионалы. Более того, рубиться 21 числа с «Байером» и 24-го с «Ростовом» может даже выгоднее, чем 27-го против Карпина, а потом 2 марта в Москве против «Спартака».

Так или иначе, три выезда подряд. Но кубковая игра не мешает подготовиться к ответному поединку против «Байера». Хаотичные переносы вредят российскому футболу, а интересы фанатов – превыше всего. Неужели так трудно разобраться?