Карпин против балагана. Сколько можно, РФС?

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Кубок Матч Премьер 2019 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.48 - 2.45
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Эспаньол 2.1 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:2  Милан 3.6 3.2 2.15
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Кьево - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.9 3.45 1.73
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 2:3 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.1 2.9 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
21:00 64’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
22:00 24’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.6 3.5 6.2
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.83 3.1 4.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 0:5 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.1 3.3 2.2
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 4:4 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:3 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 Матч завершен  Япония 1:0  Сауд. Аравия - - -
17:00 Закончился после серии пенальти  Австралия 0:0
(4:2 п.) 		 Узбекистан - - -
20:00 Первый тайм доп. времени, 116’  ОАЭ 3:2  Кыргызстан - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Синделич БелградСинделич Белград - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб КапошварКапошвар - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрноБрно 3:0 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3:2 Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт - - -
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 1:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 0:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Карпин против балагана. Сколько можно, РФС?

вчера, 16:15

Футбольные чиновники хотят перенести кубковый матч «Краснодара» и «Ростова» после утверждения даты. «Соккер.ру» объясняет детали скандала. 

В РФС решили, что появление ответных матчей со стадии четвертьфиналов поднимет престиж Кубка России, который фавориты своим отношением к турниру роняли не раз. Финал «Тосно» и «Авангарда» - при всем уважении к усилиям команд, это лишний раз подтвердил. Хотели как лучше, а получается девять яиц в десятке? 

Снова календарный скандал. В среду 5 декабря 2018 года в Краснодаре сыграли первый поединок четвертьфинальной стадии. «Ростов» забил на выезде два мяча, увез домой ничью 2:2. Теперь им для прохода дальше подходят, кроме победы с любым счетом, ничьи 0:0 и 1:1. Также ростовчане просили РПЛ перенести на 9 число, воскресенье, поединок с «Крыльями Советов».

В результате им отказали, было два выезда за четыре дня, в Самаре уступили 1:0. Также еще в ноябре впервые обсуждали даты ответных матчей, и тогда «Краснодар» промолчал. В результате утвердили раннюю дату – 24 февраля. Учитывали особенности южного климата, ведь остальные три пары сыграют в марте.

Но в этот раз не сработает ставшее фольклорным заявление «когда составляли календарь, было еще тепло». «Ростов» получил документ, что игра с «Краснодаром» назначена на 24 февраля и, конечно же, начал продавать билеты на первый официальный поединок года. На новом стадионе проходят не только на концерты Василия Вакуленко, футбол активно смотрят.

Реализовали около 5 000 билетов, ведь народ традиционно успел соскучиться по футболу за время праздников. Хотя 24 февраля прошлого года в Ростове-на-Дону под вечер было минус восемь – и сейчас вряд ли будет намного теплее, речь о редком для зимы футбольном представлении. Важная для команды Карпина игра – можно выйти в полуфинал Кубка, южане рассчитывают на хорошую посещаемость. 

Впрочем, но не имеет значения, придет 10 человек или 40 тысяч зрителей, их интересы нужно защищать. Матч в воскресенье для людей удобнее, чем в будний день. «Краснодар» как аргумент может привести поединок их молодежки с «Реалом»? Да, в среду поставили рекорд Юношеской лиги УЕФА, но там был «Реал» и бесплатный вход. А здесь продают билеты, иногородние попадут на матч только в выходные, не в рабочий день. 

Карпин спланировал подготовку «Ростова» так, чтобы команда вошла в ритм именно к 24 февраля. А дальше из РФС пришла бумага, якобы оба клуба хотят обсудить перенос поединка, хотя «Ростов» не в курсе поворота и категорически против. Понятно, что сдвиг на 27-28 февраля выгоден только одной стороне – «Краснодару». Все из-за Лиги Европы, ведь 14 и 21 февраля матчи против «Байера». 

«Быки» хотят хорошо отдохнуть, подготовиться к «Ростову», мечтают о полуфинале Кубка России. Но есть сразу несколько вопросов. Во-первых, зачем было соглашаться на 24 февраля? Говорят, при обсуждении в ноябре присутствовал Мусаев. Получается, он виноват, что не протестовал? Нет! А все потому, что в ноябре в РФС всерьез рассматривали вариант играть четвертьфиналы 23-24 числа, а полуфиналы сразу 27-28.

В день тех обсуждений «Краснодар» еще не вышел из группы в плей-офф Лиги Европы, но все знали примерные даты матчей в зоне УЕФА. Если бы наставник «быков» - впрочем, как и любой официальный представитель, изначально заявил, что играть два кубковых матча за пару дней – бред, и они хотят переносов, вряд ли «Ростов» был бы против. Карпин вообще не хотел рубиться в феврале.

Изначально «Ростов» был за четвертьфиналы весной. Но его не послушали. Теперь все иначе, не хотят терять преимущество и очевидную выгоду. Конечно, Валерий Георгиевич также включил мастера шумных переговоров, когда рекомендовал «Краснодару» не путать клубный престиж с престижем страны – хотя сам бы, не исключено, тоже просил о переносе из-за еврокубков. 

На самом же деле Мусаев ничего о престиже не говорил. С другой стороны, позиции «быков» слабые. Во-первых, любые профессиональные клубы должны уметь играть дважды в неделю. В Леверкузене 21 февраля прошлого года было около нуля градусов, в таких условиях играть можно. Но есть, конечно, у тихой инициативы «Краснодара» и рациональное зерно. Если, например, придется биться в дополнительное время – нагрузка будет большая.

Впрочем, и на такие аргументы у «Ростова» найдутся ответы. Все гранды играют дважды в неделю. «Краснодар» был уведомлен о двух поединках 21 и 24 февраля на выезде заранее. Переносы – одна из давних болячек РФС и РПЛ, давно надо сначала думать, а потом ваять календарь. Чтобы не пришлось кому-то после «Локомотива» позориться и дважды за сезон сливать новому «Амкару» в одном чемпионате на своем поле. 

Снова превращают обычную, стандартную для футбола процедуру составления календаря в цирк. Тот же «Байер», например, после матча против «Краснодара» отправится в Дортмунд и сыграет именно 24 февраля. «Боруссия» посильнее «Ростова», не находите? Кроме того, у «быков» будет отдых между матчами в ЛЕ, а немцы сыграют 17 февраля в Бундеслиге. В топ-5 никаких переносов нет, да и матчей в сезонах больше. 

Также важно, что 21 февраля пройдет именно ответный поединок ЛЕ для «Краснодара». «Быки» успеют качественно подготовиться к немецкому сопернику, они будут знать результат двух попыток, лишь затем отправятся в Ростов-на-Дону. Конечно, боятся, что вымотаются после первых сложных матчей года так, что у свеженького «Ростова» будет преимущество, но об этом надо было думать раньше.

После того как утвердили дату, пришли документы, начали готовить поле в Ростове-на-Дону и продавать билеты на выходной день, «Краснодар» вспомнил о важности для России побед в еврокубках. Но тут не страдают интересы РПЛ или «быков». Так что если РФС заимеет наглость подставить «Ростов» и его фанатов переносом игры после того, как сами же выбрали дату – никто не поймет.

Поскольку на выборах один кандидат в президенты РФС – Александр Валерьевич Дюков, то ему сегодня нужно записать в заметках ассистентов задачу: найти и нанять сильных специалистов по составлению футбольных календарей. Имидж РФС и РПЛ не раз страдал из-за странных решений. Так что кривые регламенты нужно переписать, с телефонным правом завязывать, а «Ростов» в ситуации полностью поддержать. 

«Краснодар» сыграет оба матча против «Байера» до кубковой игры. Изначально они не протестовали, когда узнали, что за четыре дня возможны два выездных поединка в Германии и Ростове-на-Дону. Одновременно нужно бороться с практикой переноса игр в интересах отдельных клубов, нужно думать об удобстве для фанатов. Матч предлагают перенести на среду или четверг – а знаем, как на кубок в будние дни ходят. 

Здесь нет решения, которое устроит все три стороны – в марте продолжится сезон РПЛ, других выходных для переноса нет. Но закон на стороне Карпина. Нет причин убивать посещаемость. Причем сейчас часто пишут, что во избежание таких конфликтов РФС отменит ответные поединки в Кубке России. Но и этого делать не стоит. Если российские клубы будут бояться двух матчей за неделю, как ребенок длительного отключения от интернета, то не будет побед в Европе. 

И так в плей-офф вместо пяти участников – у «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА были шикарные шансы на выход из групп в ЛЕ, вышли лишь «Зенит» и «Краснодар». Этим клубам надо поступать по-взрослому. Если в РФС уже решили играть в воскресенье, как удобно ростовским фанатам, то их интересы превыше всего. Другое дело, что 2 марта в календаре у «Ростова» игра против «Енисея» в гостях – представляем погоду. 

Или другой пример. 7 марта в Кубке России в Екатеринбурге сыграет «Спартак», а через два дня в расписании предварительно стоит дерби с «Динамо» - два матча за три дня. Проще говоря, календарь в российском футболе составляют гении. Кубковый балаган - дополнение к картине, которую новое руководство РФС и РПЛ должно перерисовать. Нельзя постоянно злить отдельные клубы, но надеяться на рост уважения к власти, популярности и доходов в российском футболе. 

На завтра назначено совместное заседание комиссии по вопросам организации Кубка России, и хочется верить, что общественный резонанс подарит искорку логики чиновникам. «Ростов» уже спланировал сборы. «Краснодар» знал о дате проведения матча загодя, а Мусаев сказал, что если оставят дату – сыграют, как профессионалы. Более того, рубиться 21 числа с «Байером» и 24-го с «Ростовом» может даже выгоднее, чем 27-го против Карпина, а потом 2 марта в Москве против «Спартака».

Так или иначе, три выезда подряд. Но кубковая игра не мешает подготовиться к ответному поединку против «Байера». Хаотичные переносы вредят российскому футболу, а интересы фанатов – превыше всего. Неужели так трудно разобраться?  

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tuman960
tuman960 ответил maldalik
   273 / 735
сегодня в 10:07
Ну далеко не всегда, тому же Локо не шло.
Что то не припомню,может был какой то нюанс в виде сроков подачи или ещё чего то!!!
maldalik
maldalik ответил tuman960
сегодня в 09:40
Но закон на стороне Карпина. ------------------------------------------------------------ Вообще то гражданин Горин Закон НЕ на стороне Карпина!!!Клуб участвующий в еврокубках имеет право просить РПЛ о переносе матча и всегда РПЛ идёт на встречу этому клубу!!!Так что вы путаете закон с вашим пожеланием!!!
Ну далеко не всегда, тому же Локо не шло.
tuman960
tuman960
   273 / 735
сегодня в 08:35
Но закон на стороне Карпина.
------------------------------------------------------------
Вообще то гражданин Горин Закон НЕ на стороне Карпина!!!Клуб участвующий в еврокубках имеет право просить РПЛ о переносе матча и всегда РПЛ идёт на встречу этому клубу!!!Так что вы путаете закон с вашим пожеланием!!!
Dominators
Dominators ответил ckori
   74 / 735
вчера в 22:56
Что мог спланировать Карпин?Да ничего.Они только штангой занимаются!Это просто так авторитет зарабатывается?А для чего не понятно!какая разница 2-2,0-0-всё равно Краснодар в этом случае не пройдёт Ростов!Везите молодёжь в Ростов и пусть там сражается,делов то!
Откуда про штангу знаешь .Тебе не пофиг ,что спланировал .Пусть везут кого хотят ,все равно дальше пройдет Ростов .
Dominators
Dominators
   74 / 735
вчера в 22:53
Нет - произволу чиновников РФС . Хотят поднять престиж КР , назначив игры на февраль . 56изм ...Автору 5 .
Lu4nik
Lu4nik ответил МКС
   668 / 735
вчера в 22:42
Карпин будучи у руля Спартака уже пытался бороться с судейским произволом. Сие принесло свои плоды, но ненадолго, борьба с РФС дело неблагодарное и бесполезное, ибо творят что хотят, и плевать они хотели на болельщиков с высокой колокольни.
"321ы, сэр!.."
ckori
ckori ответил Оливье Гpуйяp
вчера в 22:03
При всём уважении к Ростову, в статье сквозит, что "Карпин подготовил Ростов на 24 февраля", "Ростов уже спланировал переносы", "Краснодар должен подстроиться". Не надо выставлять Карпина таким рыцарем-донкихотом. Какое бы решение ни было принято, одна из сторон гарантированно пострадает, поскольку календарь так криво составлен. Карпин борется не за честность в футболе, а за интересы своей команды, и абсолютно правильно всё делает. Но то же самое делает и ФК Краснодар. Ну и конечно, это нехилый такой вброс накануне матча Ростов - спартак в Кубке ФонБет :)
согласен,каждый про своё!Краснодару ловить нечего,пусть везёт кого хочет,пройти Ростов на этот раз тоже не прийдётся!
ckori
ckori
вчера в 21:54
Что мог спланировать Карпин?Да ничего.Они только штангой занимаются!Это просто так авторитет зарабатывается?А для чего не понятно!какая разница 2-2,0-0-всё равно Краснодар в этом случае не пройдёт Ростов!Везите молодёжь в Ростов и пусть там сражается,делов то!
Аксинья
Аксинья ответил Питермен
   22 / 735
вчера в 21:15
Что о себе возомнил физрук? Надо ему дисциплинарное наказание!
Зато ваш физрук спрятался за спину Дюкова и держит язык в престижном месте...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   351 / 735
вчера в 20:13
Везде бардак в стране,даже в футболе...
Аксинья
Аксинья
   22 / 735
вчера в 18:36
Валера!!! Бей жидов, спасай Россию!!!
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   60 / 735
вчера в 18:34
При всём уважении к Ростову, в статье сквозит, что "Карпин подготовил Ростов на 24 февраля", "Ростов уже спланировал переносы", "Краснодар должен подстроиться". Не надо выставлять Карпина таким рыцарем-донкихотом. Какое бы решение ни было принято, одна из сторон гарантированно пострадает, поскольку календарь так криво составлен. Карпин борется не за честность в футболе, а за интересы своей команды, и абсолютно правильно всё делает. Но то же самое делает и ФК Краснодар.

Ну и конечно, это нехилый такой вброс накануне матча Ростов - спартак в Кубке ФонБет :)
борька
борька
   55 / 735
вчера в 17:59
Пока у футбольного руля фсбешные работники, толку ни какого не будет!,Карпину нужно стоять до конца, если будут переносить, то просто пробойкотировать матч!
Питермен
Питермен
   9 / 735
вчера в 17:10
Что о себе возомнил физрук? Надо ему дисциплинарное наказание!
МКС
МКС
   27 / 735
вчера в 16:50
Карпин будучи у руля Спартака уже пытался бороться с судейским произволом.

Сие принесло свои плоды, но ненадолго, борьба с РФС дело неблагодарное и бесполезное, ибо творят что хотят, и плевать они хотели на болельщиков с высокой колокольни.
Николай 86
Николай 86
   291 / 735
вчера в 16:48
Карпин против балагана будет 28 января, когда Ростов с зенитом играть будут
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   75 / 735
вчера в 16:20
Карпуша снова ноет!
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